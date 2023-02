Avec un TCAC de 23,8 %, Europe Automotive Battery Thermal Management System Market 2022 Tendances émergentes récentes, analyse approfondie, taille, part, plans futurs, paysage concurrentiel et période de prévision 2030

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude commerciale complète sur le » marché mondial du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe » comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. marché et le paysage commercial. Il suggère comment l’entreprise est perçue par les clients cibles et les clients que l’on souhaite atteindre. Le rapport aide à comprendre comment se connecter avec les clients, comment se comparer à la concurrence et comment planifier les prochaines étapes. Il joue un rôle important dans le processus de développement de produits et de services, de leur mise sur le marché et de leur commercialisation auprès des consommateurs.Le rapport sur le marché du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe agit comme un élément clé dans le développement de la stratégie marketing en fournissant une base factuelle pour estimer les ventes et la rentabilité.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles augmentera à un TCAC de 23,8 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

Analyse du marché du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe:

Ce rapport sur le marché du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché européen des systèmes de gestion thermique des batteries automobiles comprend:

MAHLE GmbH

Solutions énergétiques LG

Continental SA

Valeo

Dana Limitée

Systèmes Hanon

Robert Bosch GmbH

VOSS Automotive GmbH

DENSO Corporation

ENTREPRISE DE FABRICATION MODINE

GENTHERM

Grayson

Infineon Technologies SA

STMicroelectronics

Sensata Technologies, Inc.

Renesas Electronics Corporation

Panasonic Holdings Corporation

SAMSUNG SDI CO., LTD.

LEM International SA

Orion BMS

Développement récent

En juin 2021, GENTHERM a annoncé qu’il était le principal investisseur de Carrar, un développeur technologique basé en Israël de systèmes de gestion thermique avancés pour le marché de la mobilité électrique. L’investissement aidera l’entreprise à élargir son portefeuille de solutions de performance de batterie avec une technologie qui peut améliorer la sécurité, les performances et la vitesse de charge des véhicules électriques.

Les recherches et analyses effectuées dans le rapport d’activité à grande échelle Europe Automotive Battery Thermal Management System Market aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’études de marché mondiales. Ce rapport de marché est également enrichi de données historiques, des tendances actuelles du marché, de l’environnement du marché, de l’innovation technologique, des technologies à venir et des progrès techniques dans l’industrie connexe. En utilisant quelques étapes ou un certain nombre d’étapes, le processus de formulation de ce rapport d’étude de marché commence avec les conseils d’experts. Le principal rapport sur le marché européen du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe propose la meilleure étude approfondie et professionnelle sur l’état actuel de cette industrie.

Dynamique du marché du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

CROISSANCE DE LA DEMANDE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

L’industrie automobile s’est énormément développée en raison de la demande croissante de véhicules électriques de luxe. Certains des facteurs à l’origine des ventes de véhicules électriques comprennent des réglementations gouvernementales strictes en matière d’émissions de véhicules et une demande croissante de véhicules économes en carburant, hautes performances et à faibles émissions.

INCITATIONS ET SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT POUR LES BATTERIES THERMIQUES DANS LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

L’augmentation de la pollution et la raréfaction des ressources, notamment dans le secteur automobile, ont permis au gouvernement d’agir pour la protection de l’environnement. Cela conduit à un changement de tendance dans l’industrie automobile, passant des véhicules motorisés normaux aux véhicules hybrides électriques pour la protection de l’environnement.

Occasion

AUGMENTATION DES DIVERSES DÉCISIONS STRATÉGIQUES DES ENTREPRISES

Les décisions stratégiques telles que les partenariats et les investissements aident les entreprises à travailler vers l’objectif souhaité. Alors que le marché change et évolue, les clients recherchent constamment des produits nouvellement développés et avancés.

Retenue/Défi

COÛT INITIAL ÉLEVÉ

Les batteries thermiques sont les mieux adaptées aux véhicules électriques car elles ont un impact moindre sur l’environnement et aident à contrôler la pollution de l’air. Cependant, le coût initial des batteries thermiques utilisées dans l’industrie automobile est plus élevé que d’autres car il comprend des composants technologiquement améliorés qui ne nuisent pas à l’environnement. En revanche, les coûts de fonctionnement des batteries thermiques des véhicules électriques sont moins chers que ceux des véhicules à moteur à batterie normaux.

Segmentation du marché mondial du Système de gestion thermique de batterie automobile en Europe :

Capacité de la batterie

Moins de 100 kWh

100 à 200 kWh

Plus de 200 kWh

Taper

Refroidissement liquide et chauffage

MCP

Refroidissement et chauffage de l’air

Propulsion

Véhicule électrique hybride

Véhicule électrique à batterie

PHEV et FCV

Technologie

Actif

Passif

Type de véhicule

Automobile

Militaire

Autres

Analyse régionale pour le marché mondial des chaises de jeu :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Questions clés auxquelles répond cette étude

Territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur ce marché ?

Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

Qu’est-ce qui rend ce marché faisable pour un investissement à long terme ?

Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

Comment les facteurs influençant la demande de cette industrie dans les prochaines années?

Quelle est l’analyse de l’impact des différents facteurs sur la croissance mondiale de ce marché ?

Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur ce marché ?

Table des matières: Marché mondial du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2: Analyse du marché mondial du système de gestion thermique des batteries automobiles en Europe

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du système de gestion thermique de batterie automobile en Europe

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

