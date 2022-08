Avec un TCAC de 23,4 %, la taille du marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique vaut 10 639,36 millions USD d’ici 2028

Le rapport d’étude de marché sur le marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique est une solution définitive. Ce rapport de marché prend en compte divers facteurs qui ont un effet important sur la croissance des activités, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie de la santé. Les clients obtiennent une compréhension claire du marché avec une belle combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies tout en utilisant le rapport sur le marché de la thérapie numérique au Moyen-Orient et en Afrique (DTx) pour la croissance de l’entreprise.

Le marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 23,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension, entre autres, ainsi que la prise de conscience croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché thérapeutique numérique.

Le rapport d’enquête sur le marché de la thérapie numérique au Moyen-Orient et en Afrique (DTx) offre des informations clés sur l’industrie, des faits et chiffres utiles et importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Ce rapport de marché comprend des données sur les modèles et les améliorations, les secteurs d’activité et les matériaux cibles, les limites et les avancées. Dans ce rapport, une analyse SWOT méthodique et une analyse des investissements sont effectuées, qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché. Le rapport sur le marché mondial est un document précieux pour tout passionné de marché, décideur politique, investisseur et acteur du marché. Marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en AfriqueLe rapport d’activité comprend un chapitre sur le marché et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-digital-therapeutics-market

Analyse et aperçu du marché: marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique

Les thérapies numériques (DTx) offrent des interventions thérapeutiques directement aux patients à l’aide d’un logiciel d’évaluation à distance fondé sur des preuves pour traiter, gérer et prévenir un large éventail de troubles comportementaux, mentaux et physiques. Ils sont utilisés seuls ou mélangés avec des médicaments, des dispositifs ou d’autres thérapies pour optimiser les soins aux patients et les résultats de santé. Accroître l’accès à distance à des thérapies cliniquement testées comme sûres et efficaces est l’une des propriétés de la thérapeutique numérique (DTx) pendant le traitement.

Les progrès technologiques réalisés par les entreprises pour développer leur gamme de produits et réaliser des bénéfices sont l’un des moteurs de la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). Les problèmes de confidentialité liés aux applications thérapeutiques numériques (DTx) peuvent constituer un frein à la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). La collaboration entre les sociétés contribuera à la croissance du marché et constituera une opportunité pour le marché de la thérapie numérique (DTx). La qualité de la thérapie numérique (DTx) doit être maintenue afin de fournir un meilleur traitement et des soins appropriés aux clients, par conséquent, cela doit être fait correctement, donc cela constituerait un défi pour le marché de la thérapie numérique (DTx) car de nombreux parfois le besoin n’est pas satisfait.

Le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché thérapeutique numérique (DTx), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-digital-therapeutics-market

Étendue du marché et taille du marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la thérapie numérique (DTx) est classé en quatre segments basés sur le type de produit et de service, l’application, le mode d’achat et le canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit et de service, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en produits matériels, solutions/logiciels et services. En 2021, le segment des solutions/logiciels devrait dominer le marché car avec la situation pandémique en cours, la sécurité est la principale responsabilité, donc les gens auraient tendance à préférer ce segment et les maladies dominantes augmenteront le marché.

Sur la base des applications, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en applications liées au traitement/aux soins et en applications préventives. En 2021, le segment des applications liées au traitement / aux soins devrait dominer, car cela fournirait un traitement pour les troubles chroniques qui prévalent et l’amélioration du style de vie aura tendance à augmenter le marché.

Sur la base du mode d’achat, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en organisation d’achat groupé et individuel. En 2021, le segment individuel devrait dominer le marché puisque de nombreuses personnes acceptent individuellement la plateforme de santé numérique et souhaitent se faire soigner sans aucun contact et les initiatives prises par les agences gouvernementales auront tendance à augmenter le marché.

Sur la base du canal de vente, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2C devrait dominer le marché puisque les services sont principalement préférés directement aux clients et donc augmenter le style de vie et laisser le marché se développer.

Table des matières:

1. INTRODUCTION

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE : RÉGLEMENTATION

5 APERÇU DU MARCHÉ

6 IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE

7 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR TYPE DE PRODUIT ET DE SERVICE

8 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR APPLICATION

9 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR MODE D’ACHAT

10 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR CANAL DE VENTE

11 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE, PAR GÉOGRAPHIE

12 MARCHÉ DES THÉRAPEUTIQUES NUMÉRIQUES (DTX) AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE : PAYSAGE DES ENTREPRISES

13 SWOT

14 PROFIL DE L’ENTREPRISE

15 QUESTIONNAIRES

16 RAPPORTS CONNEXES

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-digital-therapeutics-market

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie numérique (DTx)

Le marché de la thérapie numérique (DTx) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et de service, application, mode d’achat et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) sont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient croître avec le taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car les pays du Moyen-Orient et d’Afrique sont d’importants pays en développement et se concentrent sur l’augmentation de l’utilisation des produits thérapeutiques numériques (DTx) et la sensibilisation à leur sujet. L’Afrique du Sud devrait dominer le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison du nombre croissant de cas de diabète.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché de la thérapie numérique (DTx)

Le marché de la thérapeutique numérique (DTx) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des ventes de produits thérapeutiques numériques (DTx), l’impact de l’avancement de la thérapeutique numérique (DTx) et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien à la thérapeutique numérique ( DTx). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapeutique numérique (DTx)

Le paysage concurrentiel du marché de la thérapie numérique (DTx) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché thérapeutique numérique (DTx).

Les principales entreprises fournissant des thérapies numériques (DTx) sont Fitbit, Inc., ResMed, Omada Health, Inc. et Samsung, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché thérapeutique numérique (DTx).

Par exemple,

En octobre 2020, MANGO HEALTH de TrialCard a annoncé une nouvelle plateforme technologique interopérable et a lancé la version 2.0 de Mango Health. Cette dernière version inclut des fournisseurs de services de santé tiers avec un accès clé en main à la suite robuste de modules de soutien aux patients de Mango. L’entreprise gagnera plus de nouveaux abonnés.

En mai 2019, CogniFit avait réalisé une étude dans laquelle il avait étudié une évaluation générale qui fournirait un apprentissage adaptatif à l’aide de l’EEG. Cela aiderait également à la stimulation des zones cérébrales de chaque compétence cognitive. Cela a aidé l’entreprise à devenir un leader mondial de l’entraînement cérébral et des nouvelles technologies.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, la récompense et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché de la thérapie numérique (DTx), ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre de thérapie numérique (DTx). ).

Points clés couverts au Moyen-Orient et en Afrique Tendances et prévisions de l’industrie du marché de la thérapie numérique (DTx) jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de

marché: Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes Volumes

de ventes de remplacement du marché Marché de la

base installée

par marques

Volumes des procédures

du marché Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché Analyse

du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et modifications

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans Différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché Étude des innovateurs du marché des

applications à venir

Rapport connexe :

Marché européen de la thérapie numérique (DTx) – https://www.einnews.com/amp/pr_news/574553655/europe-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-size-share- tendances-et-technologie

Marché nord-américain de la thérapie numérique (DTx) https://www.einpresswire.com/article/575547901/north-america-digital-therapeutic-dtx-market-by-product-and-service-type-application-and-is- croître-à-un-cagr-de-23-4

Marché thérapeutique mondial de l’angioedème héréditaire https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hereditary-angioedema-therapeutic-market

Marché mondial de la thérapeutique ARNi https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rnai-therapeutics-market

Marché mondial des thérapeutiques contre l’arthrose https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-osteoarthritis-therapeutics-market

Marché mondial des thérapeutiques de gestion de la douleur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pain-management-therapeutics-market

Marché mondial de la thérapeutique des inhibiteurs de la cyclophiline – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cyclophilin-inhibitors-therapeutics-market

Marché mondial des thérapeutiques contre le cancer du poumon https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lung-cancer-therapeutics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-radio-frequency-identification-rfid-smart-cabinets-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com