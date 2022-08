Avec un TCAC de 22,2 %, la taille du marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) dépassera 49 889,21 millions USD d’ici 2028

Le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord propose une étude méticuleuse du scénario actuel du marché mondial, qui prend en compte de nombreuses dynamiques de marché. Le rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans le secteur de la santé. Ce document de marché comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les données et informations sur l’industrie de la santé sont tirées de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises et des revues, puis validées par les experts du marché. Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nordrapport couvre les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs et principaux types, principales applications.

Le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 22,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 49 889,21 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la demande de solutions de soins de santé en temps réel à travers le monde agit comme un moteur de la croissance du marché des logiciels de l’ Internet des objets médicaux (IoMT) .

De plus, le document North America Internet of Medical Things (IoMT) Market comprend des aspects cruciaux du marché qui contiennent des recherches sur l’industrie, la taille et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, l’innovation. tendances et évaluation des canaux de distribution. c Aussi, avant de les présenter aux utilisateurs finaux, toutes les informations sont évaluées et validées par les membres de l’équipe d’experts. En obtenant un aperçu exploitable du marché via le rapport d’analyse du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord , des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Siemens Healthcare GmbH

General Electric

Carre Technologies Inc. (Hexoskin)

Breathometer Inc.

BIOTRONIK

Medtronic

Meru Health

Boston Scientific Corporation

Hill-Rom Services, Inc.

Neurometrix, Inc.

Honeywell International Inc.

VitaConnect

EKso Bionics

BL Healthcare, Inc.

BioSerenity

Koninklijke Philips NV

Lenovo Technologie de l’information sur la santé (Lenovo HIT)

AliveCor, Inc.

Health Care Originals

L’Internet des objets médicaux (IoMT) est une infrastructure combinée d’appareils médicaux, d’applications logicielles et de systèmes et services de santé, qui transforme rapidement le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé. L’Internet des objets médicaux aide les organisations de soins de santé à rationaliser leur gestion clinique et leur flux de travail et à étendre leurs soins aux patients à partir d’emplacements éloignés.

Le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) s’est développé grâce aux progrès technologiques et à l’accessibilité accrue aux soins de santé personnels. D’autre part, l’absence d’infrastructures et de spécialistes formés dans les secteurs hospitalier et médical a entravé l’expansion du marché. Une augmentation de la demande d’appareils connectés dans le secteur de la santé devrait créer diverses opportunités pour le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Cela aurait tendance à maintenir l’avenir du marché fort et avancé.

Le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché et taille du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en fonction du composant, de la plate-forme, du mode de prestation de services, des dispositifs de connectivité, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est sous-segmenté en processeur, capteur et autres. Les processeurs sont sous-segmentés en microprocesseur (MPU), processeur d’application (AP), microcontrôleur (MCU) et processeur de signal numérique (DSP). Le capteur est sous-segmenté en capteur de pression, capteur de température, capteur d’oxygène sanguin, capteur de glycémie, capteur d’électrocardiogramme (ECG), capteur d’humidité, capteur d’image, capteur de mouvement et de position, capteur de fréquence cardiaque, capteur de débit, capteur de niveau et autres . Les logiciels sont sous-segmentés en analyse de flux en temps réel, surveillance en temps réel, gestion des données, gestion de la bande passante du réseau, sécurité, etc. La gestion des données est sous-segmentée en données patient, données produit, données d’actifs et autres. La sécurité est sous-segmentée en gestion de l’accès à l’identité, aux communications sécurisées, au chiffrement et à la tokenisation des données, à la protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé.

Sur la base de la plate-forme, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en gestion des appareils, gestion des applications et gestion du cloud. Le segment des appareils est sous-segmenté en moniteurs de signes vitaux, appareils de surveillance du sommeil, appareils de rééducation et autres. Le segment des moniteurs de signes vitaux est sous-segmenté en oxymètres de pouls, moniteurs d’activité, sprimonitor, moniteurs de fréquence cardiaque, électrocardiographes, tensiomètres et autres. Les dispositifs de surveillance du sommeil sont sous-segmentés en actigraphes de poignet, trackers de sommeil, polysomnographes et autres. Les dispositifs de rééducation sont sous-segmentés en accéléromètres et dispositifs de détection. La gestion du réseau est sous-segmentée en serveur, commutateur Ethernet et routage, passerelle, stockage, etc. En 2021,

Sur la base du mode de prestation de services, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en sur site et dans le cloud. En 2021, le segment sur site devrait dominer le marché en raison de la large utilisation de logiciels sur site, car il n’exige pas que les utilisateurs disposent d’une connexion Internet pour accéder aux données. Bien que la plupart des entreprises s’appuient sur Internet pour mener leurs activités, il y a toujours une crainte que la perte d’une connexion puisse nuire à la productivité et rendre impossible l’accès à des données cruciales.

Sur la base des dispositifs de connectivité, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en filaire et sans fil. En 2021, le segment filaire devrait dominer le marché car son adoption augmente en raison du nombre moins élevé d’attaques d’interruptions de trafic réseau et d’une moindre sensibilité aux interférences et aux pannes que les points d’accès sans fil.

Sur la base de l’application, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en appareils corporels, prestataires de soins de santé, appareils médicaux à usage domestique, communauté et autres. Les appareils corporels sont sous-segmentés en appareils portables de santé grand public et appareils portables de qualité clinique. Les prestataires de soins de santé sont sous-segmentés en gestion des stocks, gestion du personnel, gestion des flux de patients, gestion des actifs et surveillance de l’environnement. Les dispositifs médicaux à usage domestique sont sous-segmentés en télésanté, surveillance de la patience à distance, systèmes d’intervention d’urgence personnels et autres. La communauté est sous-segmentée en kiosque, dispositifs de point de service, logistique, services de mobilité et renseignement d’intervention d’urgence. En 2021,

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en hôpitaux, cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dossiers de santé électroniques (DSE) et des systèmes de surveillance à distance des patients.

Sur la base du pays, les États-Unis dominent le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Cette domination est due aux progrès technologiques accrus et à la formation de nouvelles entreprises en démarrage.

Analyse au niveau du pays du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord

Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par le composant, la plate-forme, le mode de prestation de services, les dispositifs de connectivité, l’application et l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont les composants, les plates-formes, les modes de prestation de services, les dispositifs de connectivité, les applications et l’utilisateur final. Les États-Unis dominent le marché en raison de la sensibilisation croissante de la population à la santé personnelle.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de l’Amérique du Nord peuvent être une marque et les défis auxquels elle est confrontée en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

L’accent croissant mis sur l’engagement actif des patients et les soins centrés sur le patient stimule la croissance du marché du marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays sur le marché en question. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de l’analyse de surface jusqu’en 2028

Taille

du marché Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du

marché Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et vue d’ensemble du marché de l’analyse de surface Profil de la

société des huit principaux acteurs du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) EN AMÉRIQUE DU NORD : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD : TRIANGULATION DES DONNÉES FIGURE 3 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD

: ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) : AMÉRIQUE DU NORD VS ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD (IOMT) : ANALYSE DE LA RECHERCHE D’ENTREPRISES FIGURE 6 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD

(IOMT) : ENTRETIEN

MARCHÉ DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) : GRILLE DE POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ DBMR

FIGURE 8

FIGURE 9 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DU MARCHÉ FIGURE 10 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU

NORD : SEGMENTATION

MARCHÉ DES OBJETS (IOMT) DANS LA PÉRIODE DE PRÉVISIONS DE 2021 À 2028

FIGURE 12 LE SEGMENT DE TYPE DEVRAIT COMPRENDRE LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) EN AMÉRIQUE DU NORD EN 2021 ET 2028

FIGURE 13 MOTEURS, CONTRAINTES, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) EN AMÉRIQUE DU NORD

FIGURE 14 NOMBRE DE CONNEXIONS IOT DE 2015 À 2021

FIGURE 15

FIGURE 16 MARCHÉ INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR PLATEFORME, 2020

FIGURE 17 MARCHÉ INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD (IOMT) : PAR MODE DE PRESTATION DE SERVICES, 2020

FIGURE 18 MARCHÉ INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD (IOMT) : PAR DISPOSITIFS DE CONNECTIVITÉ, 2020

FIGURE 19 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR PLATEFORME, 2020

FIGURE 20 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR UTILISATEUR FINAL, 2020

FIGURE 21 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD (IOMT ) ) MARCHÉ : INSTANTANÉ (2020)

FIGURE 22 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR PAYS (2020)

FIGURE 23 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE DU NORD (IOMT) : PAR PAYS (2021 et 2028)

FIGURE 24 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX (IOMT) EN AMÉRIQUE DU NORD : PAR PAYS (2020 et 2028) FIGURE 25 MARCHÉ DE L’INTERNET DES OBJETS MÉDICAUX EN AMÉRIQUE

DU NORD (IOMT) : PAR COMPOSANT (2021-2028)

) MARCHÉ : PART DE L’ENTREPRISE 2020 (%)

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de

marché: Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes Volumes

de ventes de remplacement du marché Marché de la

base installée

par marques

Volumes des procédures

du marché Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché Analyse

du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et modifications

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans Différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché Étude des innovateurs du marché des

applications à venir

