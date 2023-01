Avec un TCAC de 18,10 %, la demande croissante du marché des technologies d’assurance auprès des principaux acteurs, 7,85 milliards USD, une analyse et des prévisions complètes

» Marché Insurtech » est le titre d’un nouveau rapport de Data Bridge Market Research. Les stratégies de croissance clés, les moteurs, les opportunités, les segments clés, l’analyse des cinq forces de Porter et l’environnement concurrentiel sont tous disséqués en détail dans la recherche. Ce rapport de marché fournit une estimation ordonnée de les principaux défis en termes de ventes, d’exportation / importation ou de revenus auxquels toute entreprise pourrait être confrontée dans les années à venir.Tout en explorant la définition du marché, ce rapport étudie précisément les facteurs moteurs du marché et les contraintes du marché.Le rapport d’étude de marché Insurtech étudie également les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui permettent de construire des stratégies de production pour l’industrie Insurtech De plus, des sources très fidèles telles que des revues, des journaux, des sites Web d’entreprises,et les rapports annuels des entreprises ont été référés pour collecter les données sur lesquelles on peut compter en toute confiance.

Le marché mondial des technologies d’assurance était évalué à 3,70 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 14,00 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 18,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La santé représente le segment de type le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de la demande de plateformes numériques dans le secteur de la santé. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Obtenez un exemple de rapport de recherche sur le marché Insurtech @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-insurtech-market

Analyse du marché des assurances :

Le marché de l’Insurtech est tiré par l’adoption croissante des produits IoT. L’envolée du taux d’adoption des modems acoustiques sous-marins dans le naval de défense est un moteur majeur de la croissance du marché. L’évolution de l’orientation de l’assureur, qui passe de stratégies basées sur les produits à des stratégies centrées sur le consommateur, stimule la demande pour le marché des équipements Insurtech. D’autres facteurs importants tels que la sensibilisation croissante des assureurs aux canaux numériques et les progrès technologiques amortiront le taux de croissance du marché Insurtech. En outre, la recrudescence du taux d’adoption de solutions numériques basées sur le cloud par les assureurs pour obtenir une évolutivité élevée accélérera le taux de croissance du marché Insurtech pour la période de prévision mentionnée ci-dessus.

De plus, la sensibilisation accrue des assureurs à l’accès à un segment plus large du marché et à l’émergence de nouveaux marchés stimulera les opportunités bénéfiques pour la croissance du marché Insurtech.

Cependant, les difficultés liées à l’intégration des plates-formes d’assurance avec les systèmes hérités agiront comme un recyclage majeur et entraveront davantage la croissance du marché. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée mettra à l’épreuve la croissance du marché Insurtech.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché Insurtech comprend:

DXC Technology Company (États-Unis)

Trov, Inc. (NOUS)

Wipro Limited (Inde)

ZhongAn (Chine)

TCS (Inde)

Cognizant (États-Unis)

Infosys (Inde)

Pegasystems (États-Unis)

Appian (États-Unis)

Mindtree (Inde)

Prima Solutions (Inde)

Fineos (Irlande)

Bolt Solutions (États-Unis)

Majesco (États-Unis)

Groupe EIS (États-Unis)

Oscar Insurance (États-Unis)

Quantemplate (Royaume-Uni)

Shift Technology (Inde)

DEVELOPPEMENTS récents

Metromile, a annoncé son plan pour permettre aux assurés de payer des primes et de réclamer des paiements avec l’utilisation de la crypto-monnaie en décembre 2021. L’objectif est d’aider l’entreprise à renforcer sa position sur le marché.

Amodo, a annoncé son partenariat avec Galileo Platforms Limited en décembre 2020. Les deux sociétés visent à utiliser les technologies blockchain pour transformer leur expérience client et fournir de nouvelles solutions d’assurance.

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-insurtech-market

Dynamique du marché de l’insurtech

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation des réclamations d’assurance

L’augmentation du nombre de réclamations d’assurance à travers le monde est l’un des principaux moteurs du marché de l’insurtech. En outre, augmentation des investissements des compagnies d’assurance dans les technologies numériques dans le but de réduire les coûts opérationnels et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Adoption de la technologie Blockchain

L’augmentation de l’adoption de la technologie blockchain en raison des avantages offerts tels que des paiements plus rapides, l’atténuation de la fraude et les économies de coûts, entre autres, accélère la croissance du marché. La technologie Blockchain est largement utilisée dans les compagnies d’assurance pour des applications telles que les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), Know Your Customer (KYC) et le traitement des réclamations, entre autres.

Numérisation rapide des services d’assurance

La numérisation rapide des services d’assurance influence davantage le marché. De plus, l’utilisation de solutions technologiques avancées par les assureurs pour améliorer les communications avec les clients tout en mettant en œuvre des processus automatisés contribue efficacement à l’expansion du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la hausse des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché de l’insurtech.

Opportunités

En outre, l’intégration de technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle, la maintenance prédictive, l’internet des objets et le big data offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’adoption généralisée de la plate-forme et peer-to-peer les modèles commerciaux élargiront encore le marché.

Contraintes/Défis

On the other hand, data security and privacy concerns, and complexities in developing software are expected to obstruct market growth. Also, lack of awareness about the various benefits of the services is projected to challenge the insurtech market in the forecast period of 2022-2029.

This insurtech market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on insurtech market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport sur le marché Insurtech @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-insurtech-market

Segmentation du marché Insurtech :

Produit

IA

HadoopName

Chaîne de bloc

Application

Des produits

Prestations de service

Taper

Auto

Affaires

Santé

Domicile

Spécialité

Voyage

Analyse au niveau du pays du marché Insurtech

Les pays couverts par le rapport de marché Insurtech sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante de technologies de pointe et de conception et développement de logiciels.

Faites une demande avant d’acheter @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-insurtech-market

Le rapport sur le marché Insurtech répond aux questions suivantes :

Combien de revenus le marché Insurtech générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Insurtech ?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global Insurtech?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché de l’Insurtech ?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Insurtech pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées du marché Insurtech ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché de l’Insurtech ?

Table des matières : Marché mondial des technologies d’assurance

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des technologies de l’information, composant

7 Marché mondial des technologies de l’information, utilisateur final

8 Marché mondial des technologies d’assurance, demande d’assurance

9 Marché mondial des technologies de l’assurance , type de déploiement

10 Taille de l’organisation du marché mondial des technologies de l’assurance

10 Marché mondial Insurtech, par région

11 Marché mondial des technologies de l’information, paysage de l’entreprise

12 Analyse SWOT

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

Les nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-insurtech-market

Parcourir les rapports associés :

Marché mondial des technologies d’assurance de l’intelligence artificielle (IA), Par composant (matériel, logiciel, service), technologie (apprentissage automatique et apprentissage en profondeur, traitement du langage naturel (NLP), vision artificielle, automatisation robotique), déploiement (sur le cloud, sur site), application (gestion des réclamations, gestion des risques Management and Compliance, Chatbots, Autres), Secteur (Assurance-vie, Assurance maladie, Assurance titres, Assurance auto, Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France , Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Sud Afrique, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028.https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-ai-insurtech-market

Marché des conteneurs d’applications au Moyen-Orient et en Afrique , par offre (gestion et orchestration des données des conteneurs, surveillance et sécurité des conteneurs, mise en réseau des conteneurs, consultation et autres), mode de déploiement (cloud public, cloud privé/sur site et cloud hybride), taille de l’entreprise (Petites, Moyennes et Grandes Entreprises), Application (Collaboration, Modernisation, Production et autres), Vertical (IT et télécommunications, BFSI, Vente au détail et commerce électronique, Santé et sciences de la vie, Éducation, Médias et divertissement, et autres ) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-application-container-market

Marché des conteneurs d’applications Asie-Pacifique , par offre (gestion et orchestration des données des conteneurs, surveillance et sécurité des conteneurs, mise en réseau des conteneurs, consultation et autres), mode de déploiement (cloud public, cloud privé/sur site et cloud hybride), taille de l’entreprise ( Petite entreprise, moyenne entreprise et grande entreprise), application (collaboration, modernisation, production et autres), verticale (informatique et télécommunications, BFSI, vente au détail et commerce électronique, soins de santé et sciences de la vie, éducation, médias et divertissement et autres) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-application-container-market

Marché mondial des solutions de traitement des paiements , par méthode de paiement (carte de débit, carte de crédit, portefeuille électronique, chambre de compensation automatisée et autres), mode de déploiement (sur site et basé sur le cloud), utilisateur final vertical (services bancaires, financiers et assurances (BFSI) , gouvernement et services publics, télécommunications et informatique, soins de santé, immobilier, vente au détail et commerce électronique, médias et divertissement, voyages et hôtellerie et autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/ marché-mondial-des-solutions-de-traitement-des-paiements

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com