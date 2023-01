Avec un TCAC de 18,10 %, la demande croissante du marché des technologies d’assurance auprès des principaux acteurs, 7,85 milliards USD, une analyse et des prévisions complètes

» Marché Insurtech » est le titre d’un nouveau rapport de Data Bridge Market Research. Les stratégies de croissance clés, les moteurs, les opportunités, les segments clés, l’analyse des cinq forces de Porter et l’environnement concurrentiel sont tous disséqués en détail dans la recherche. Ce rapport de marché fournit une estimation ordonnée de les principaux défis en termes de ventes, d’exportation / importation ou de revenus auxquels toute entreprise pourrait être confrontée dans les années à venir.Tout en explorant la définition du marché, ce rapport étudie précisément les facteurs moteurs du marché et les contraintes du marché.Le rapport d’étude de marché Insurtech étudie également les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui permettent de construire des stratégies de production pour l’industrie Insurtech De plus, des sources très fidèles telles que des revues, des journaux, des sites Web d’entreprises,et les rapports annuels des entreprises ont été référés pour collecter les données sur lesquelles on peut compter en toute confiance.

Le marché mondial des technologies d’assurance était évalué à 3,70 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 14,00 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 18,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La santé représente le segment de type le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de la demande de plateformes numériques dans le secteur de la santé. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Analyse du marché des assurances :

Le marché de l’Insurtech est tiré par l’adoption croissante des produits IoT. L’envolée du taux d’adoption des modems acoustiques sous-marins dans le naval de défense est un moteur majeur de la croissance du marché. L’évolution de l’orientation de l’assureur, qui passe de stratégies basées sur les produits à des stratégies centrées sur le consommateur, stimule la demande pour le marché des équipements Insurtech. D’autres facteurs importants tels que la sensibilisation croissante des assureurs aux canaux numériques et les progrès technologiques amortiront le taux de croissance du marché Insurtech. En outre, la recrudescence du taux d’adoption des solutions numériques basées sur le cloud par les assureurs pour obtenir une évolutivité élevée accélérera le taux de croissance du marché Insurtech pour la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Moreover, increasing awareness amongst insurers to access a broader segment of the market and emerging new markets will boost the beneficial opportunities for the Insurtech market growth.

However, difficulties involved in the integration of insurance platforms with legacy systems will act as major retrain and further impede the market’s growth. The dearth of skilled workforce will challenge the growth of the Insurtech market.

List of the leading companies operating in the Insurtech Market includes:

DXC Technology Company (US)

Trov, Inc. (US)

Wipro Limited (India)

ZhongAn (China)

TCS (India)

Cognizant (US)

Infosys (India)

Pegasystems (US)

Appian (US)

Mindtree (India)

Prima Solutions (India)

Fineos (Ireland)

Bolt Solutions (US)

Majesco (US)

EIS Group (US)

Oscar Insurance (US)

Quantemplate (UK)

Shift Technology (India)

Recent Developments

Metromile, announced its plan for allowing policyholders to pay premiums and claim payments with the use of cryptocurrency in December’2021. The aim is to help the company strengthen its market position.

Amodo, announced its partnership with Galileo Platforms Limited in December’2020. Both the companies aim at utilizing blockchain technologies to transform their customer experience and provide new insurance solutions.

Insurtech Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

Increase in Insurance Claims

L’augmentation du nombre de réclamations d’assurance à travers le monde est l’un des principaux moteurs du marché de l’insurtech. En outre, augmentation des investissements des compagnies d’assurance dans les technologies numériques dans le but de réduire les coûts opérationnels et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Adoption de la technologie Blockchain

L’augmentation de l’adoption de la technologie blockchain en raison des avantages offerts tels que des paiements plus rapides, l’atténuation de la fraude et les économies de coûts, entre autres, accélère la croissance du marché. La technologie Blockchain est largement utilisée dans les compagnies d’assurance pour des applications telles que les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), Know Your Customer (KYC) et le traitement des réclamations, entre autres.

Numérisation rapide des services d’assurance

La numérisation rapide des services d’assurance influence davantage le marché. De plus, l’utilisation de solutions technologiques avancées par les assureurs pour améliorer les communications avec les clients tout en mettant en œuvre des processus automatisés contribue efficacement à l’expansion du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la hausse des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché de l’insurtech.

Opportunités

En outre, l’intégration de technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle, la maintenance prédictive, l’internet des objets et le big data offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’adoption généralisée de la plate-forme et peer-to-peer les modèles commerciaux élargiront encore le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, les problèmes de sécurité et de confidentialité des données, ainsi que la complexité du développement de logiciels, devraient entraver la croissance du marché. De plus, le manque de sensibilisation aux divers avantages des services devrait remettre en question le marché de l’insurtech au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l'insurtech fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Segmentation du marché Insurtech :

Produit

IA

HadoopName

Chaîne de bloc

Application

Des produits

Prestations de service

Taper

Auto

Affaires

Santé

Domicile

Spécialité

Voyage

Analyse au niveau du pays du marché Insurtech

The countries covered in the Insurtech market report are South Africa, Saudi Arabia, U.A.E., Egypt, Israel, the Rest of Middle East and Africa, U.S., Canada, Mexico, Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Rest of Europe, China, Japan, India, South Korea, Australia, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina and Rest of South America. North America dominates globally due to rising demand for advanced technologies and software design and development.

Insurtech Market Report Answers the Following Questions:

Combien de revenus le marché Insurtech générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Insurtech ?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global Insurtech?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché de l’Insurtech ?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Insurtech pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées du marché Insurtech ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché de l’Insurtech ?

Table des matières : Marché mondial des technologies d’assurance

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des technologies de l’information, composant

7 Marché mondial des technologies de l’information, utilisateur final

8 Marché mondial des technologies d’assurance, demande d’assurance

9 Marché mondial des technologies de l’assurance , type de déploiement

10 Taille de l’organisation du marché mondial des technologies de l’assurance

10 Marché mondial Insurtech, par région

11 Marché mondial des technologies de l’information, paysage de l’entreprise

12 Analyse SWOT

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

