Avec un TCAC de 12,86 %, la taille du marché de l’agriculture intelligente devrait atteindre 12,80 milliards USD d’ici 2029

Data Bridge Market research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le » marché mondial de l’agriculture intelligente » comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans le industrie connexe. Compétent et complet, ce rapport sur le marché de l’agriculture intelligente met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments, le volume de ventes possible et l’analyse géographique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’agriculture intelligente était évalué à 12,80 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 33,69 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,86 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Obtenez un exemple de PDF du rapport d’étude de marché sur l’agriculture intelligente @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-smart-farming-market

Analyse du marché de l’agriculture intelligente :

Ce rapport sur le marché Smart Farming fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’agriculture intelligente, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché Smart Farming comprend:

Grownétique

(NOUS)

Auroras srl (Italie)

Granular, Inc. (San Francisco)

TOPCON CORPORATION (Japon)

The Climate Corporation (États-Unis)

Farmers Edge Inc (Canada)

DICKEY-john. (NOUS)

Conservis (États-Unis)

Technologie Ag Leader. (NOUS)

Raven Industries, Inc. (États-Unis)

Iteris, Inc. (États-Unis)

Reed Business Information Ltd (États-Unis)

AgJunction (Canada)

Trimble Inc. (États-Unis)

DEVELOPPEMENTS récents

DeLaval a lancé RC550 & RC700, un robot collecteur conçu pour les sols solides en mars 2021. Ces produits améliorent le confort des vaches et l’état des sabots. Ces robots sont capables de manipuler le fumier sans utiliser d’eau supplémentaire grâce à leur système d’admission de fumier rotatif unique.

John Deere a ajouté une nouvelle fonctionnalité Work Planner en janvier 2021 pour aider les agriculteurs à rationaliser leur expérience de configuration de travail. Ils aident les opérateurs à travailler plus rapidement sur le terrain et fournissent aux agriculteurs un outil holistique pour gérer leurs exploitations.

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-farming-market

Dynamique du marché de l’agriculture intelligente

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Utilisation des technologies modernes dans les produits agricoles

L’utilisation de technologies modernes telles que la technologie à taux variable (VRT), les logiciels de gestion de données, les logiciels de cartographie, les logiciels de cartographie des rendements et le GPS dans les produits agricoles est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’agriculture intelligente. Ces technologies améliorent la fertilité et la rentabilité des terres, maximisent la productivité, réduisent le coût de l’agriculture et facilitent l’agriculture durable.

Disponibilité de capteurs à faible coût

La disponibilité de divers capteurs tels que la charge, la température et les vibrations accélère la croissance du marché. Les progrès technologiques en cours dans l’industrie des semi-conducteurs et la concurrence intense entre les différents fabricants stimulent également la croissance du marché.

Préoccupations concernant l’érosion des sols

L’augmentation des préoccupations concernant l’érosion des sols encourageant les agriculteurs à adopter des technologies agricoles avancées influence davantage le marché. L’état de l’état du sol joue un rôle crucial dans la prise de décision concernant la gestion durable des sols et l’utilisation appropriée des terres qui est acquise à l’aide de solutions agricoles modernes.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, l’expansion du secteur agricole, l’augmentation des investissements et l’augmentation des initiatives gouvernementales ont un impact positif sur le marché de l’agriculture intelligente.

Opportunités

En outre, l’utilisation de véhicules aériens sans pilote ou de drones dans les fermes agricoles et la popularité des systèmes d’aquaculture en recirculation terrestres offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’accent est mis sur l’intégration des smartphones avec le matériel agricole et les applications logicielles élargiront encore le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé du développement d’équipements agricoles modernes et la fragmentation de l’industrie agricole devraient entraver la croissance du marché. En outre, la gestion de grands volumes de données pour la prise de décision productive et les préoccupations environnementales devraient défier le marché de l’agriculture intelligente au cours de la période de prévision 2022-2029.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport sur le marché de l’agriculture intelligente @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-farming-market

Segmentation du marché mondial de l’agriculture intelligente :

Type d’agriculture

L’agriculture de précision

Surveillance du bétail

Aquaculture

Serre intelligente

Autres

Logiciel

Basé sur le Web

Basé sur le cloud

Un service

Intégration de système et conseil

Assistance et entretien

Services de connectivité

Services gérés

Services professionnels

Solution

La gestion du réseau

Gestion des actifs agricoles

Contrôle et d’acquisition de données

Logistique et Supply Chain Management

Gestion intelligente de l’eau

Autres

Application

Surveillance du rendement

Cartographie des champs

Scoutisme des cultures

Suivi et prévisions météorologiques

Gestion de l’irrigation

Gestion de la main-d’œuvre agricole

Direction financière

Gestion de l’alimentation

Récolte du lait

Gestion de l’élevage

Suivi des poissons et navigation de la flotte

Gestion de la qualité de l’eau

Gestion CVC

Autres

Analyse au niveau du pays du marché de l’agriculture intelligente

Les pays couverts par le rapport de marché Smart Farming sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante de technologies de pointe et de conception et développement de logiciels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Faites une demande avant d’acheter @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-smart-farming-market

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’ industrie mondiale de l’agriculture intelligente ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de Smart Farming.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial Smart Farming.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial de l’agriculture intelligente basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Table des matières : Marché mondial de l’agriculture intelligente

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial de l’agriculture intelligente, type d’agriculture

7 Marché mondial de l’agriculture intelligente, logiciels

8 Marché mondial de l’agriculture intelligente, par service

9 Marché mondial de l’agriculture intelligente, par solution

10 applications du marché mondial de l’agriculture intelligente

10 Marché mondial de l’agriculture intelligente, par région

11 Marché mondial de l’agriculture intelligente, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-smart-farming-market

Parcourir les rapports associés :

Marché mondial des logiciels d’agriculture de précision , par modèle de livraison (local / basé sur le Web et basé sur le cloud), technologie (technologies de système de guidage, système de télédétection et de contrôle et technologie à taux variable), application (surveillance du rendement, cartographie des champs, repérage des cultures, météo Suivi et prévisions, gestion de l’irrigation, gestion des stocks, gestion de la main-d’œuvre agricole, gestion financière et autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028 : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-precision-farming-software-market

Marché mondial de la technologie de l’agriculture intérieure , par système de culture (aéroponique, hydroponique, aquaponique, basé sur le sol et hybride), type d’installation (serres en verre ou en poly, fermes verticales intérieures, fermes de conteneurs et systèmes de culture en eau profonde intérieure (DWC)), composant ( Matériel et logiciels et services), type de culture (fruits et légumes, herbes et micro-verts, fleurs et plantes ornementales et autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029 : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-indoor-farming- technologie-marché

Marché mondial de l’agriculture de précision pour le dépistage des cultures , par offres (matériel, logiciels, services), technologie (technologie de guidage, technologie de télédétection, technologie à taux variable) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/ marché-mondial-de-l-agriculture-de-precision

Marché mondial de l’ agriculture de précision à taux variable , par offre (matériel, logiciels, services), technologie (technologie à taux variable basée sur la carte, technologie à taux variable basée sur des capteurs), application (irrigation de précision, semis de précision, fertilisation de précision, application de pesticides à taux variable) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-variable-rate-precision-farming-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com