Avec un TCAC de 12,80%, le marché de la gestion des déchets électroniques devrait atteindre 167,22 milliards USD d’ici 2030, taille, part, principaux moteurs de croissance, tendances, défis et paysage concurrentiel

» Marché de la gestion des déchets électroniques » est le titre d'un nouveau rapport de Data Bridge Market Research. Les stratégies de croissance clés, les moteurs, les opportunités, les segments clés, l'analyse des cinq forces de Porter et l'environnement concurrentiel sont tous disséqués en détail dans la recherche.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion des déchets électroniques devrait atteindre 167,22 milliards USD d’ici 2030, soit 63,79 milliards USD en 2022, avec un TCAC de 12,80 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Ce rapport sur le marché de la gestion des déchets électroniques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la gestion des déchets électroniques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des déchets électroniques comprend:

IBM (États-Unis)

SAP SE (Allemagne)

SENSONEO (Slovaquie)

Enevo (Chine)

Gros ventre solaire, LLC. (NOUS)

Ecube Labs Co., Ltd. (Corée du Sud)

Urbiotica (Espagne)

WAVIOT (États-Unis)

Pepperl+Fuchs (Inde) Pvt. Ltd. (Inde)

OnePlus Systems Inc (Chine)

Covanta Holding Corporation (États-Unis)

Solutions RecycleSmart. (Canada)

Véolia (France)

Republic Services, Inc. (États-Unis)

Enerkem (Canada)

Building Research Establishment Ltd (Royaume-Uni)

SUEZ (France)

DEVELOPPEMENTS récents

En 2022, ERI, l’un des principaux recycleurs de cybersécurité et de destruction intensive de matériel électronique, a collaboré avec Redrock Environmental Group. Grâce à cette collaboration, ils offrent aux résidents du comté de Madera un moyen approprié de recycler correctement les appareils électroniques grand public indésirables.

En 2022, TES, une entreprise d’élimination d’actifs informatiques et de déchets électroniques, a échangé ses opérations commerciales européennes concernées par le recyclage des déchets électroniques qui est contrôlé par le programme de responsabilité élargie du fabricant.

Dynamique du marché de la gestion des déchets électroniques

Conducteurs

Accroître les réglementations et les politiques gouvernementales pour gérer les déchets électroniques

De nombreuses règles et politiques sont mises en œuvre par les gouvernements du monde entier pour gérer efficacement les déchets électroniques. Par exemple, le ministère indien de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique a légiféré pour que les fabricants d’appareils électroniques soient responsables du recyclage et de la réduction de la quantité de déchets électroniques dans le pays. Plusieurs autres stratégies sont également utilisées, telles que des ajustements au processus de production, des ressources renouvelables et des alternatives d’emballage respectueuses de l’environnement, pour réduire la quantité de déchets électroniques. Les appareils électroménagers représentent une quantité non négligeable des déchets électroniques dans le monde. Par conséquent, des règles efficaces doivent maintenant être élaborées pour gérer d’énormes quantités de déchets électroniques. De nombreux pays obligent les fabricants et les importateurs à rassembler les produits électroniques pour la gestion en fin de vie. Les fabricants peuvent choisir de recycler leurs propres déchets électriques ou de les réutiliser. Par exemple, la loi japonaise sur le recyclage des appareils ménagers oblige les utilisateurs d’appareils tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs et les machines à laver à les livrer aux magasins afin qu’ils puissent les envoyer aux entreprises. Ces lois encouragent un environnement où le recyclage des déchets électroniques est possible. Par conséquent, la réglementation et les politiques gouvernementales croissantes en matière de gestion des déchets électroniques devraient stimuler le taux de croissance du marché.

Opportunités

Mise à niveau dans les dernières technologies

Les fabricants de l’industrie électronique tentent de fournir des appareils électroniques, électriques et électroniques grand public avec une durée de vie plus courte, ce qui fait augmenter la demande de traitement des déchets électroniques et crée de nombreuses opportunités pour la croissance du marché. À mesure que de plus en plus de personnes passent à la technologie la plus récente, les opportunités pour les producteurs du secteur de la gestion des déchets électroniques se multiplient. Afin de réduire les menaces pour l’environnement et la pollution des déchets électroniques, un certain nombre d’acteurs du marché font des efforts considérables pour les recycler.

Accroître la collaboration entre les meilleures entreprises de gestion des déchets électroniques

La principale société de gestion des déchets électroniques s’est associée à Audi pour améliorer le recyclage des batteries, marquant ainsi une étape importante. Avec la création d’une boucle fermée pour les composants constitués de batteries haute tension réutilisables, les entreprises ont terminé avec succès la première phase de leur collaboration de recherche ciblée. En outre, des efforts sont déployés pour inclure des matériaux précieux dans la banque de matières premières, ce qui devrait améliorer les chances de croissance du marché dans la gestion des déchets électroniques.

Contraintes

Manque de technologies de recyclage dans de nombreux pays

La durée de vie des gadgets électroniques se raccourcit de jour en jour, ce qui facilite la fabrication de produits peu coûteux et accessibles. Les gens choisissent d’acheter de nouveaux appareils plutôt que de réparer ceux qui existent déjà, car ils sont nettement moins chers. Les gens remplacent régulièrement leurs anciens appareils par de nouveaux afin de rester au courant des tendances du marché. Cela produit beaucoup de déchets électroniques et contribue aux problèmes de pollution. De plus, l’environnement devient de plus en plus toxique en raison des décharges, des infiltrations de mercure et de plomb et du gaspillage de ressources telles que l’or, le cuivre, le platine, le lithium et l’argent, nécessaires à la fabrication de circuits et de pièces. Un tel gaspillage pourrait entraîner une pénurie de ressources. Ces métaux peuvent être recyclés et sont récupérables, mais le manque d’innovation dans les méthodes de recyclage entrave la récupération.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Segmentation du marché mondial de la gestion des déchets électroniques :

Matériel traité

Métal

Cuivre

Acier

Autres

Plastique

Un verre

Autres

Source

Électronique industrielle

Équipement informatique et télécom

Centres de données

Cartes réseau/équipement

Tableaux numériques

Autres

Équipement médical

Équipement de surveillance et de contrôle

Autres

Électronique grand public

Appareils ménagers

Réfrigérateur

Télévision

Autres

Électronique portative

Smartphones

Comprimés

Wearables

Autres

Accessoires informatiques

Claviers

Souris

Étuis pour ordinateurs portables

Clés USB

Autres

Equipement IT

Ordinateurs de bureau

Ordinateurs portables

Netbooks

Autres

PCB

Haut grade

De qualité moyenne

De qualité inférieure

Autres

Application

Disposition

Réutilisation

Décharge

Incinération

Recycler

Type de recycleur

Recycleur de verre

Recycleur de métaux

Recycleur de plastique

Recycleur de circuits imprimés

Récupération de matériel

Métal

Plastique

Un verre

Autres

Analyse régionale pour le marché mondial des chaises de jeu :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés :

Quelle est la taille du marché et le taux de croissance du marché mondial et régional par différents segments?

Quelle région ou sous-segment devrait stimuler le marché de la gestion des déchets électroniques commerciaux au cours de la période de prévision?

Selon les estimations, quels facteurs stimulent et freinent la croissance du marché?

Quelles sont les technologies clés et les tendances du marché qui façonnent le marché Système de gestion des bâtiments commerciaux?

Quelles sont les principales opportunités du marché ?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché?

Quelle entreprise a représenté la plus forte croissance du marché ?

Table des matières: marché mondial des systèmes de gestion des bâtiments

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des systèmes de gestion des bâtiments, par type de déploiement

7 Marché mondial des systèmes de gestion des bâtiments, par taille d’entreprise

8 Marché mondial des systèmes de gestion des bâtiments, par canal de vente

9 Marché mondial des systèmes de gestion des bâtiments, par application

10 Marché mondial des systèmes de gestion des bâtiments, par région

11 Marché mondial du système de gestion des bâtiments, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

