Avec un TCAC de 10,10 %, le marché des tracteurs agricoles atteindra 129,55 milliards USD d’ici 2029 | Data Bridge Market Research

Analyse et taille du marché

Les entreprises du marché des tracteurs agricoles mènent des recherches basées sur les données avant d’investir dans de nouvelles technologies de fabrication, car la situation financière de nombreuses personnes a été tendue en raison de la crise des coronavirus. Bien que l’Inde offre des opportunités supplémentaires lucratives aux entreprises de tracteurs agricoles, les agriculteurs tardent à adopter de nouvelles technologies telles que les tracteurs sans conducteur. Néanmoins, cette tendance est en train de changer car un nombre croissant d’organisations non gouvernementales (ONG) autonomisent le secteur agricole, augmentant l’acceptation par les agriculteurs des tracteurs, machines et autres équipements agricoles intelligents.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tracteurs agricoles qui a augmenté d’une valeur de 60,00 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 129,55 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Un tracteur est un véhicule avec une ou deux petites roues à l’avant et deux grandes roues à l’arrière. Il est utilisé pour déplacer les outils attachés tels que les rotateurs, le labour, le labourage, le semis, la culture et la récolte dans les applications agricoles, de construction et de logistique. Les tracteurs existent en deux tailles : deux roues et quatre roues. Il est également disponible dans une gamme de puissances allant de 20 CV à plus de 20 CV.

L’augmentation de la valeur marchande est attribuée à la croissance croissante des industries applicables et à l’augmentation conséquente de la demande d’applications. Un rapport sur le marché international des tracteurs agricoles étudie et discute également des tendances importantes de l’industrie, des estimations de la taille du marché et de la part de marché. De plus, le rapport prend en compte divers inhibiteurs et facteurs de motivation du marché de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations correctes. Le rapport d’activité présente des informations vastes et complètes sur le marché, basées sur l’intelligence économique. Le rapport d’étude de marché gagnant sur les tracteurs agricoles agit comme une excellente solution pour disposer de données de marché de haute qualité qui conviennent le mieux aux besoins de l’entreprise.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tracteurs agricoles sont :

Deere & Company (États-Unis)

Tractors and Farm Equipment Limited (Inde)

Kubota Corporation (Japon)

CLAAS KGaA GmbH (Allemagne)

AGCO Corporation (États-Unis)

CNH Industrial NV (Royaume-Uni)

Groupe d’outils Enerpac (États-Unis)

JCB (Royaume-Uni)

Mahindra & Mahindra Ltd. (Inde)

Groupe SDF (Italie)

Bucher Industries (Suisse)

Alamo Group, Inc. (États-Unis

Impact du COVID-19 sur le marché des tracteurs agricoles

COVID-19 a perturbé toute la chaîne d’approvisionnement ; cependant, l’industrie agricole semble être la moins touchée de toutes les industries. Cela était principalement dû aux efforts du gouvernement pour classer les activités agricoles dans les services essentiels. Pendant le COVID-19, l’industrie agricole a été confrontée à quatre défis majeurs : un manque de pièces d’équipement agricole, une baisse des ventes de tracteurs neufs au premier semestre 2020, la fermeture des installations de production et une baisse du fonds de roulement. Malgré l’impact du COVID-19 sur le marché des tracteurs agricoles, celui-ci devrait rebondir d’ici la fin de 2021.

DEVELOPPEMENTS récents

New Holland North America a ajouté le tracteur à usage intensif T7 avec PLM Intelligence à sa gamme de tracteurs agricoles en juillet 2021. Le nouveau tracteur est conçu pour aider les agriculteurs à être plus productifs en leur permettant d’effectuer plusieurs tâches dans une variété d’applications de terrain et de transport.

TAFE (Tractors and Farm Equipment), le fabricant de tracteurs Massey Ferguson, a présenté sa nouvelle série DYNATRACK en février 2021, qui est une gamme avancée de tracteurs qui offrent des performances dynamiques, une technologie sophistiquée, une utilité et une polyvalence inégalées, le tout conçu en un seul tracteur puissant.

Portée du marché mondial des tracteurs agricoles

Le marché des tracteurs agricoles est segmenté en fonction de la puissance du moteur, de l’application, du type, du fonctionnement et du type de conducteur. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Puissance du moteur

En dessous de 40 CV

40 CV–120 CV

121 CV–180 CV

181 CV–250 CV

Plus de 250 CV

Taper

LA GLACE

Électrique

Application

Récolte

Semis de graines

Irrigation

autres

Opérations

Véhicule tracteur manuel

Véhicule Tracteur Autonome

Type de pilote

2 roues motrices

4 roues motrices

Analyse/aperçus régionaux du marché des tracteurs agricoles

Le marché des tracteurs agricoles est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, de la puissance du moteur, de l’application, du type, du fonctionnement et du type de conducteur, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tracteurs agricoles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La Chine et l’Inde sont les principaux marchés nationaux pour les produits agricoles tels que les cultures et les légumes. En raison de la disponibilité des champs agricoles, les pays d’Asie-Pacifique sont parmi les marchés les plus attractifs pour les tracteurs agricoles. Selon l’India Brand Equity Foundation, le secteur agricole est la principale source de revenus pour près de 58 % de la population du pays. La demande croissante de machines agricoles dans l’industrie agricole devrait propulser le marché des tracteurs agricoles en Amérique du Nord vers l’avant. En outre, la demande croissante de modernisation des outils agricoles devrait offrir des opportunités lucratives au marché des tracteurs agricoles au cours de la période de prévision.

