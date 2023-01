Avec plus d’opportunités commerciales, d’applications et de perspectives d’avenir à l’échelle mondiale, le marché du thé glacé devrait croître de 6,90 %.

Analyse du marché et informations sur le marché mondial du thé glacé

Selon Data Bridge Market Research, le marché du thé glacé, d’une valeur de 46,66 milliards de dollars en 2021, devrait croître à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision, pour atteindre 79,57 milliards de dollars en 2029.

Le thé glacé est une version de thé glacé sucré sans produits laitiers et aromatisé au citron. Il est généralement servi dans un verre sur de la glace et peut faire référence à n’importe quel thé glacé ou glacé. Du sucre, du sirop et/ou des tranches de pomme peuvent être utilisés comme édulcorant. C’est aussi une boisson emballée populaire qui peut être mélangée avec des sirops dans une variété de saveurs telles que le citron, la framboise, le citron vert, le fruit de la passion, la pêche, l’orange, la fraise et la cerise.

développement récent

Par exemple, en 2019, The Coca-Cola Company s’est associée à TerraCycle pour donner aux clients d’Europe occidentale la possibilité d’utiliser des contenants rechargeables pour une variété de boissons, y compris du thé glacé, par l’intermédiaire de détaillants européens.

De plus, Nestlé est passé aux bouteilles en PET de 23 onces en 2019 et a considérablement amélioré la qualité du thé produit sous une nouvelle direction aux États-Unis, reprenant sa domination sur le marché intérieur.

Étendue du marché et marché mondial du thé glacé

Les principaux acteurs opérant sur le marché du thé glacé comprennent :

Grains de café et feuilles de thé (USA)

Unilever (Royaume-Uni)

Gourmande (États-Unis)

Harney & Sons Premium Tea (États-Unis)

Duelet (Royaume-Uni)

Nestlé (Suisse)

Dilmah Ceylon Tea Company PLC (Sri Lanka)

Yiboduo Tea Industry Co., Ltd. (Chine)

calmez-vous (États-Unis)

Chillbev (États-Unis)

Culotte en coton (États-Unis)

Phi Beverages, Inc. (États-Unis)

BevNet.com (États-Unis)

Couverture du marché mondial du thé glacé

Le marché du thé glacé est segmenté en fonction du produit, de l’application, de la forme, des caractéristiques et du canal de vente. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

thé noir glacé

thé glacé au thé vert

former

Poussière

Pâte

granulés

la nature

thé bio

thé traditionnel

application

maison

publicité

canal de vente

Hypermarché/Supermarché

épicerie

pharmacie

boutique sécialisée

épicerie traditionnelle

magasin en ligne

Réponses aux questions clés dans le rapport

Quelle est la marque d’eye-liner représentative sur le marché du thé glacé ?

Quelles sont les meilleures stratégies que les joueurs s’attendent à utiliser dans les années à venir ?

Quelles sont les tendances du marché du thé glacé ?

Comment le paysage concurrentiel changera-t-il à l’avenir ?

Quels sont les enjeux de ce marché du thé glacé ?

Quelles sont les opportunités de marché et aperçu du marché du marché thé glacé?

Quels sont les principaux moteurs et défis du marché mondial du thé glacé?

Comment le marché mondial du thé glacé est-il segmenté par type de produit ?

Quel sera le taux de croissance du marché mondial du thé glacé en 2022 au cours de la période de prévision 2022 à 2028?

Quelle était la taille du marché au cours de cette période de prévision ?

Sur quelles opportunités les propriétaires d’entreprise peuvent-ils compter pour générer plus de revenus et rester compétitifs pendant la période de prévision ?

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Une vision neutre de la performance du marché mondial du thé glacé

