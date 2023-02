Avec 8 256,34 millions USD, Europe Taille du marché des logiciels de gestion des gymnases, part, application, TCAC des acteurs clés d’ici 2029

Europe Gym Management Software Market est le rapport d’étude de marché le plus pertinent, exclusif et louable formulé en se concentrant sur des besoins commerciaux précis. Une étude sur l’aperçu du marché est réalisée en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. De plus, ce document de marché contient des données importantes, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport couvre le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base et le paysage concurrentiel. Pour obtenir des informations significatives sur le marché et prospérer sur ce marché concurrentiel, le rapport de recherche mondial sur le marché des logiciels de gestion des salles de sport en Europe joue un rôle clé.

Europe Gym Management Software Market fait référence à une branche de la science médico-légale qui se concentre sur l’identification, l’acquisition, le traitement, l’analyse et la communication de données stockées électroniquement. Les preuves électroniques sont une composante de presque toutes les activités criminelles, et le support d’Europe Gym Management Software est crucial pour les enquêtes des forces de l’ordre. Europe Gym Management Software implique la collecte de preuves électroniques à partir de diverses sources, telles que des ordinateurs, des smartphones, un stockage à distance, des systèmes aériens sans pilote et des équipements embarqués. La méthodologie généralement suivie comprend l’extraction de données à partir des preuves électroniques, leur transformation en renseignements exploitables et la présentation des conclusions de l’accusation.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des logiciels de gestion de salles de sport devrait atteindre 8 256,34 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des logiciels de gestion de salle de sport couvre également de manière exhaustive les prix, les brevets et les avancées technologiques.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport : (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) @ :

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-gym-management-software-market

Analyse du marché des logiciels de gestion de salles de sport en Europe :

Ce rapport sur le marché des logiciels de gestion de gymnases en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des logiciels de gestion de salles de sport en Europe, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des logiciels de gestion de salles de sport sont :

Microsoft

Oracle

Zénoti

MINDBODY, Inc.

Virtuagym

Glofox

Perfect Gym

WodGuru

TeamUp Sports, Inc.

Push Press, Inc.

Treshna Enterprises Ltd

Brochet 13

Planificateur Zen, LLC

Woodify Technologies LLC

WellnessLiving Systems Inc.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2022, Glofox a annoncé son accord avec les studios 9Round. Dans le cadre de cet accord, la société fournit sa plate-forme d’exploitation et de gestion aux studios 9Round sur plus de 20 marchés, avec une croissance qui devrait s’étendre à 15 marchés au cours des deux à trois prochaines années. La société génère des revenus et vise une expansion internationale sur le marché européen des logiciels de gestion de salles de sport

En avril 2022, Virtuagym a annoncé l’amélioration de sa plateforme d’entraînement en introduisant une plateforme vidéo dans le secteur du fitness. Ce développement aidera l’entreprise à offrir des solutions meilleures et diversifiées aux clients, améliorant ainsi la valeur de la marque sur le marché.

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-gym-management-software-market

Dynamique du marché des logiciels de gestion de salle de sport

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Adoption d’un logiciel de gestion de salle de sport pour optimiser diverses opérations

De nos jours, partout dans le monde, il existe une demande croissante de solutions qui aident les salles de sport et les établissements de fitness à réduire leurs coûts et à optimiser leurs opérations. Cela est dû à la disponibilité de divers systèmes de gestion de salles de sport disponibles sur le marché pour aider les propriétaires de salles de sport à accéder aux entreprises depuis des régions éloignées. Chaque propriétaire de salle de sport utilise une méthode différente pour gérer une salle de sport. Mais le système de paie est le besoin standard pour chacun d’eux. Ils veulent une solution qui calcule des taux de rémunération personnalisés, tels qu’hebdomadaires, mensuels et horaires.

De plus, un logiciel de gestion de salle de sport comme wellyx garantit un engagement commercial avec les clients grâce à des fonctionnalités telles qu’un tableau blanc numérique, des applications mobiles, des performances et une évaluation, entre autres. De plus, il y a eu une énorme demande pour des applications de fitness plus organisées et à jour. Par conséquent, l’adoption de divers logiciels de gestion de salle de sport facilite non seulement la communication avec les membres de la salle de sport, mais fournit également aux clients des statistiques d’entraînement, des horaires de cours et des actualités et événements liés à la salle de sport.

La pénétration de diverses technologies et fonctionnalités a transformé l’industrie des logiciels de gestion de salle de sport

Récemment, la combinaison de la technologie du fitness et du fitness numérique a remodelé le secteur de la gestion des salles de sport de manière avancée. Les technologies de fitness les plus utilisées aujourd’hui vont des applications et de la technologie portable aux plates-formes et équipements de fitness numériques. De nos jours, les salles de sport ont amélioré leurs offres en ligne et les membres ont amélioré la configuration de leur domicile en investissant à long terme dans divers équipements, applications, appareils portables et trackers de fitness. Selon le Forum économique mondial, les téléchargements d’applications de fitness ont augmenté de près de 50 % au premier semestre 2020.

L’industrie du fitness a été considérablement affectée par la technologie. Les technologies portables telles que les trackers de fitness et les montres intelligentes deviennent de plus en plus populaires, car elles offrent un moyen pratique de suivre vos progrès en matière de fitness. Ces appareils peuvent également fournir des informations précieuses sur vos habitudes de sommeil, vous aidant à obtenir le repos dont vous avez besoin pour donner le meilleur de vous-même. La croissance du cloud computing a permis aux logiciels de gestion de salle de sport d’être facilement accessibles sur les smartphones, au profit des employés de la salle de sport, y compris les entraîneurs et les membres de la salle de sport.

Occasion

Le partenariat stratégique, les lancements de solutions et l’acquisition auprès d’acteurs majeurs

Le marché des logiciels de gestion de salle de sport est en croissance, en raison de facteurs tels que la croissance des réseaux 5G LTE, la croissance des technologies basées sur le cloud et la croissance des capacités de diffusion telles que la diffusion en direct de contenus et autres. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la forme physique contribue également à la croissance de plusieurs clubs de fitness et salles de sport dans le monde. Pour cette raison, il existe une énorme demande de solutions logicielles avancées de gestion de salle de sport pour améliorer l’efficacité de la salle de sport et la surveillance efficace de ses membres. Les propriétaires et les entraîneurs de salle de sport préfèrent les logiciels de gestion de salle de sport. En raison de la demande croissante, divers géants de la technologie et start-ups développent des solutions innovantes de gestion de salles de sport. Pour obtenir des avantages sur le marché, ces acteurs concluent divers partenariats, obtiennent divers contrats d’installation et de mise à niveau, et concluent des partenariats,

Contraintes/Défis

L’augmentation de la cybersécurité et des menaces dans les logiciels de gestion de salle de sport

Le logiciel de gestion de salle de sport stimule la croissance de l’industrie de la salle de sport en offrant une facilité d’utilisation et une gestion appropriée de la salle de sport et d’autres fonctions. Pourtant, dans le même temps, cela augmente le risque lié aux données pour l’industrie de la gym. Le logiciel de gestion de salle de sport contient d’énormes quantités de données sur les joueurs, les équipes, les transactions financières et autres qui peuvent être exposées ou utilisées pour des pratiques illégales. L’industrie de la gym est confrontée à des cyberattaques majeures pour voler les données sensibles des joueurs, des organisations, des clubs et autres. La menace de la vulnérabilité des données est le principal facteur de restriction qui limite la croissance du marché de la gestion des salles de sport.

Ces derniers temps, les problèmes de cybercriminalité et de cybersécurité ont augmenté de 600 %. Les failles de sécurité du réseau ou des logiciels sont des faiblesses que les pirates exploitent pour effectuer des actions non autorisées au sein d’un système. Selon la société Rambus, environ 80 % des appareils intelligents alimentés par un logiciel de gestion de salle de sport sont sujets aux cyberattaques. Le piratage pourrait être un vol d’identité en piratant les informations d’appareils électroménagers intelligents non protégés et d’appareils connectés à Internet tels que des serrures de salle de sport intelligentes, des appareils biométriques de salle de sport, etc.

Manque de professionnels qualifiés liés aux logiciels de gestion de salle de sport à travers le monde

De nos jours, les compétences les plus demandées que les entreprises technologiques recherchent chez leurs employés sont l’analyse de données, l’IA et le ML, la gestion de projets numériques et les compétences non techniques, entre autres, qui sont importantes pour comprendre et construire les bases d’un logiciel de gestion de salle de sport. Même si l’automatisation aide les réseaux à fonctionner par eux-mêmes, les entreprises ont toujours besoin de personnes possédant des compétences telles que la science des données et l’analyse des données pour travailler sur les algorithmes afin de mieux gérer les réseaux. Il y a un besoin d’ingénieurs en logiciel pour développer un logiciel de gestion de salle de sport, et une ressource qualifiée est nécessaire pour faire fonctionner le logiciel. La gestion de projet n’est pas seulement destinée aux entreprises technologiques, mais constitue un aspect important du développement de produits et services numériques de manière rapide et rentable pour toutes les industries. Cependant, de nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à recruter des personnes possédant les compétences et la formation conformes aux normes commerciales. Par conséquent, le manque de professionnels qualifiés à travers le monde devrait créer un défi majeur pour la croissance du marché.

Accéder au rapport complet :: https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/europe-gym-management-software-market

Basé sur les segments du marché des logiciels de gestion de salles de sport en Europe :

Type de déploiement

Nuage

Sur site

Taille de l’entreprise

Grandes entreprises

Entreprises de taille moyenne

Petites entreprises

Canal de vente

B2B

B2C

Application

Gymnases et clubs de santé

Les clubs sportifs

Autres

Analyse régionale du marché de la plateforme de prêt numérique:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Objectifs du rapport

Analyse de la taille du marché Logiciel de gestion de salle de sport en Europe sur la base de la valeur et du volume

Calculer avec précision les parts de marché, la consommation et d’autres facteurs vitaux des différents segments du marché Logiciel de gestion de salle de sport en Europe

Explorer les dynamiques clés du marché Logiciel de gestion de salle de sport en Europe

Mettre en évidence les tendances importantes du marché européen des logiciels de gestion de salle de sport en termes de production, de revenus et de ventes

Présenter en profondeur les meilleurs acteurs du marché européen des logiciels de gestion de salles de sport et montrer comment ils se font concurrence dans l’industrie

Étudier les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rapportent

Affichage des performances de différentes régions et pays du marché Logiciel de gestion de salle de sport en Europe

Prévision de la taille et de la part de marché de tous les segments, régions et du marché.

Faites une demande avant d’acheter @

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=europe-gym-management-software-market

Le rapport sur le marché des logiciels de gestion de salles de sport en Europe répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Logiciel de gestion de salle de sport en Europe générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché des logiciels de gestion de salle de sport en Europe?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global des logiciels de gestion de salle de sport en Europe?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché des logiciels de gestion de salle de sport en Europe?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Logiciel de gestion de salle de sport en Europe pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché Logiciel de gestion de salle de sport en Europe ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché des logiciels de gestion de salles de sport en Europe ?

Table des matières: Marché mondial des logiciels de gestion de salles de sport en Europe

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des logiciels de gestion des gymnases en Europe, par type de déploiement

7 Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport en Europe, par taille d’entreprise

8 Marché mondial des logiciels de gestion de salles de sport en Europe , par canal de vente

9 Marché mondial des logiciels de gestion des gymnases en Europe, par application

10 Marché mondial des logiciels de gestion de salle de sport en Europe, par région

11 Marché mondial des logiciels de gestion des salles de sport en Europe, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-gym-management-software-market

Principaux rapports sur les tendances par DBMR :

à propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com