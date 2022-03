Avancement technologique et analyse de la croissance du marché du panier d’achat intelligent avec prévisions jusqu’en 2028

L’étude sur le marché du panier d’achat intelligent réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Les paniers d’achat intelligents sont une technologie de pointe qui prend en charge les opérations de vente au détail intelligentes. L’acheteur et le caissier peuvent tous deux bénéficier de la solution, par exemple l’acheteur peut éliminer les files d’attente pour la facturation, tandis que le caissier peut gagner du temps pour le processus de facturation car il est doté de fonctionnalités de paiement automatique. Le chariot est équipé de capteurs à large plage qui analysent les détails des produits et génèrent une facture automatisée pour le processus de facturation en libre-service. La technologie aide les acheteurs à accélérer leurs achats. expérience. L’expérience d’achat améliorée est offerte par les paniers d’achat intelligents aux acheteurs.

Paysage concurrentiel : Marché du panier d’achat intelligent : Caper, VEEVE INC., TRACXPOINT, INC, Imagr, Amazon.com, Inc., chaohi Incorporated, cust2mate, V-MARK ENTERPRISE LIMITED, Retail AI, inc, Smart Cart (Pty) Ltd

L ‘«analyse du marché mondial des paniers d’achat intelligents jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie mettant l’accent sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du panier d’achat intelligent avec une segmentation détaillée du marché par application, technologie et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des paniers d’achat intelligents et présente les principales tendances et opportunités du marché.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des paniers d’achat intelligents est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Smart Shopping Cart est analysée et décrite dans le rapport.

Sur la base des applications, le marché mondial des paniers d’achat intelligents est segmenté en supermarchés, centres commerciaux et autres. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en RFID, codes à barres et ZigBee.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du panier d’achat intelligent du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des paniers intelligents dans ces régions.

