Avancées du marché du traitement du syndrome de l’œil sec, comportement, défis, opportunités, principales entreprises et prévisions 2028

Le marché mondial du traitement du syndrome de l’œil sec devrait enregistrer un TCAC substantiel de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le syndrome de l’œil sec est une affection dont la prévalence augmente avec l’âge. Il est environ 50,0% plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. La sécheresse oculaire, si elle n’est pas traitée, peut entraîner des ulcères, des douleurs, des cicatrices sur la cornée ou une perte de vision. Cependant, la perte permanente de vision due à la sécheresse oculaire est rare.

Le syndrome de l’œil sec peut être associé à :

Tout processus pathologique qui aide à modifier les composants des larmes Chirurgie esthétique, si les paupières sont largement ouvertes Inflammation de la surface des yeux, de la conjonctive ou de la glande lacrymale Croissance à la surface des yeux, comme dans les maladies thyroïdiennes lorsque les yeux font saillie vers l’avant

Portée du marché Traitement du syndrome de l’œil sec

Le marché du traitement du syndrome de l’œil sec sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché du traitement du syndrome de l’œil sec sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en émulsions, gouttes/solutions oculaires lubrifiantes, pommades oculaires, suppléments nutritionnels, gouttes oculaires sériques autologues et autres. En fonction du type de maladie, le marché est segmenté en syndrome de l’œil sec par évaporation et syndrome de l’œil sec aqueux. Le segment de type de traitement du marché est divisé en stimulateurs de larmes, anti-inflammatoires, agents lubrifiants, larmes artificielles, antibiotiques et autres. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en soins à domicile, hôpitaux, cliniques et autres. Le segment des canaux de distribution du marché est divisé en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres.

Le syndrome de l’œil sec est une situation dans laquelle les yeux ont perdu leur capacité à développer suffisamment de larmes. Un manque persistant de lubrification et d’humidité requises sur la couche oculaire provoque le syndrome de l’œil sec. Certains des symptômes courants du syndrome de l’œil sec sont des brûlures, des yeux lourds, des yeux rouges, des yeux douloureux, une vision floue et autres. Le syndrome de l’œil sec par évaporation et l’œil sec aqueux sont des types courants du syndrome de l’œil sec. Certains des traitements courants utilisés pour guérir le syndrome de l’œil sec sont les larmes artificielles, les anti-inflammatoires, les stimulateurs de larmes et autres.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché du traitement du syndrome de l’œil sec jusqu’en 2026

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Segmentation : Marché mondial du traitement du syndrome de l’œil sec

Le marché mondial du traitement du syndrome de l’œil sec est segmenté en cinq segments notables qui sont le type de produit, le type de maladie, le type de traitement, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en émulsions, gouttes/solutions oculaires lubrifiantes, pommades oculaires, suppléments nutritionnels, gouttes oculaires sériques autologues et autres. En juin 2019, Santen Pharmaceutical Co., Ltd. et Oxford Biomedica ont conclu la collaboration R&D et l’accord d’option et de licence pour l’avancement des vecteurs de thérapie génique pour les maladies rétiniennes héréditaires. L’objectif principal de cette collaboration R&D est de générer une preuve préclinique du concept de traitement des maladies rétiniennes héréditaires avec les vecteurs lentiviraux qui est fabriqué et développé par OXB. Cela aiderait au développement de produits de l’entreprise.

Sur la base du type de maladie, le marché est segmenté en syndrome de l’œil sec par évaporation et syndrome de l’œil sec aqueux En mai 2019, Allergan a participé à la conférence sur les soins de santé Bank of America Merrill Lynch 2019 qui s’est tenue à Las Vegas le 14 mai. Cela aiderait l’entreprise à élargir sa clientèle

Sur la base du type de traitement, le marché est segmenté en stimulateurs de larmes, agents lubrifiants, anti-inflammatoires, larmes artificielles, antibiotiques et autres. En juin 2019, Akorn, Inc. a été présenté à la Jefferies 2019 Global Healthcare Conference qui s’est tenue le 7 juin aux États-Unis. Cette stratégie aidera l’entreprise à donner un aperçu de ses produits et à augmenter sa clientèle.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en soins de santé à domicile, hôpitaux, cliniques et autres En janvier 2017, Akorn, Inc. a été présenté à la 35e conférence annuelle JP Morgan Healthcare qui s’est tenue le 9 janvier aux États-Unis. Cette stratégie aidera l’entreprise à élargir sa clientèle et à développer ses activités.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres. En mai 2019, Johnson & Johnson Vision présente ses nouvelles données et innovations en matière de soins oculaires lors de la conférence 2019 de la British Contact Lens Association (BCLA) qui s’est tenue au Royaume-Uni du 30 mai au 1er juin. Cela aiderait l’entreprise à se concentrer sur la conduite de l’innovation transformationnelle pour améliorer les performances de la vision et le confort des patients à travers le monde.



Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

ALLERGAN

Novartis SA

Bausch & Lomb Incorporé

Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Johnson & Johnson Services, Inc.

Akorn, Incorporé

Alcon inc.

Alambic Pharmaceuticals Limited

Cardinal Santé

Cipla inc.

Horus Pharma

HubrxComment

Novaliq GmbH

Perrigo Company plc

Prestige Consumer Healthcare, Inc.

ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd

Senju Pharmaceutical Co. Ltd.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

TevaPharmaceutical Industries Ltd.

VISUfarma

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2019, Novartis a finalisé l’acquisition de Xiidra auprès de Takeda Pharmaceutical Company Limited. Cette stratégie aiderait l’entreprise à renforcer son portefeuille ophtalmique sur le marché.

En juin 2019, Allergan a participé à la Jefferies 2019 Healthcare Conference qui s’est tenue à New York le 6 juin. Cela aiderait l’entreprise à élargir sa clientèle.

En décembre 2018, Alcon Inc. a acquis Tear Film Innovations, Inc. (États-Unis). Le principal avantage de cette acquisition est qu’elle aidera Alcon à élargir son portefeuille de produits de santé oculaire et ainsi à élargir sa base de patients en proposant un traitement pour le syndrome de l’œil sec.

