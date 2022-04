automobiles, moteurs, contraintes, prévisions des facteurs clés, 2020-2028

Le marché mondial des capteurs d’hydrogène automobile devrait atteindre 176,9 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché des capteurs d’hydrogène automobiles connaît une demande accrue car il est nécessaire d’optimiser les performances du système de pile à combustible à hydrogène et d’améliorer également le concept de sécurité.

La production de groupes motopropulseurs alternatifs joue un rôle important dans la demande de capteurs d’hydrogène automobiles. La préoccupation croissante pour la sécurité environnementale et l’objectif de plusieurs gouvernements d’introduire des groupes motopropulseurs à zéro émission créeront une demande pour les véhicules à pile à combustible, propulsant à leur tour la demande du marché. Les capteurs d’hydrogène sont considérés comme compacts, peu coûteux, durables et faciles à entretenir par rapport aux autres détecteurs.

En avril 2019, des chercheurs de l’Université de technologie de Chalmers en Suède ont développé des capteurs d’hydrogène pour atteindre l’objectif de performance futur d’utilisation dans les véhicules à hydrogène. La technologie a la capacité de détecter 0,1 % d’hydrogène dans l’air en moins d’une seconde.

La distribution de Covid-19 a influencé les activités de fabrication dans le monde entier. Les contraintes logistiques et les remises en cause des cahiers des charges des matières premières deviennent un problème pour les producteurs du monde entier. Les mesures de confinement visant à minimiser la propagation de la pandémie dans de nombreux pays ont eu un effet majeur sur les industries automobiles, notamment la fermeture de plusieurs unités de fabrication automobile. Au fil des semaines, le marché a connu une baisse qui peut se poursuivre dans les mois à venir. La région Asie-Pacifique a été la plus touchée par cette pandémie, la Chine étant au centre de l’épidémie. La plupart des initiatives dans plusieurs pays ont été temporairement interrompues. La production et l’approvisionnement ont été suspendus, ce qui a causé des pertes aux fabricants, aux concessionnaires et aux consommateurs.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

capteurs électrochimiques dans l’automobile sont utilisés pour détecter une large gamme de gaz toxiques tels que le sulfure d’hydrogène et le monoxyde de carbone. Il est couramment utilisé dans le véhicule car il a une faible consommation d’énergie, une sortie linéaire et une bonne résolution. Le capteur fournit une lecture précise sur un gaz cible qui est reproductible.

La demande croissante de voitures particulières a créé une demande de capteurs d’hydrogène automobile, car les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages des véhicules à pile à combustible. De plus, la demande croissante de sécurité des véhicules a également stimulé la demande pour le produit du marché.

L’Asie-Pacifique détient une part importante de l’industrie globale en termes de revenus, avec l’Europe et l’Amérique du Nord. Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme la Chine et le Japon ont enregistré des demandes substantielles de véhicules de tourisme. Cela élargit l’utilisation des capteurs d’hydrogène automobiles dans les véhicules de voyage.

Les principaux participants incluent City Technology Ltd., Figaro Engineering Inc., Membrapor AG, Siemens AG, Merit Sensor, Neohysens, Hydrogen Sense Technology, Multi Nano Sense, C2 Sense et Bosch Sensortec, entre autres.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des capteurs d’hydrogène automobile en fonction du type, du véhicule type, plage de mesure et région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Capteurs catalytiques Capteurs

électrochimiques Capteurs

oxyde métallique

MOSFET

Capteurs de conductivité thermique

Type de véhicule Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Véhicule de tourisme Véhicule

utilitaire léger ( VUL) Véhicule

utilitaire lourd (VHC)

Plage de mesures Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

0-1000 ppm

0-2000 ppm

0-4000 ppm 0-40

000 ppm

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Nord Amérique

États-Unis

Canada

Europe

Allemagne

Uni

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Reste APAC

MEA

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste MEA

Amérique latine

Brésil

Reste LATAM

