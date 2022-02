Authentification multifacteur Taille du marché, opportunités, croissance du secteur, risque, analyse, principaux leaders et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché de premier ordre sur l’authentification multifacteur met en évidence la dynamique du marché clé de l’industrie de l’authentification multifacteur et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Obtenir des informations complètes sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus assez long qui est facilité par ce rapport. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans ce rapport d’étude de marché.

Pour connaître le marché en profondeur, le rapport d’étude de marché est la solution idéale. Un rapport de marché tel que Authentification multifacteur, aide à savoir comment le marché va se comporter au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. La segmentation du marché est également couverte en détail en considérant plusieurs aspects qui ne manqueront pas d’aider les entreprises là-bas. Une équipe d’analystes et de chefs de projet multilingues est qualifiée pour servir les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications et l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés.

Le marché mondial de l’authentification multifacteur devrait enregistrer un TCAC sain de 17,40 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la tendance croissante à apporter votre propre appareil (BYOD) et à l’augmentation des cyberattaques.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de l’authentification multifacteur sont Safran, Thales Group, NEC Corporation, 3M, Broadcom., FUJITSU, OneSpan Inc., HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB., RSA Security LLC., SUPREMA., Crossmatch, Censornet, Duo, IDEMIA, ZKTECO CO., LTD.., Watchdata, SecurEnvoy Ltd, SecuGen Corporation, Entrust Datacard Corporation, Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd. entre autres.

Segmentation : Marché mondial de l’authentification multifacteur

Par modèle

Authentification à deux facteurs

Carte à puce avec broche

Carte à puce avec technologie biométrique

Technologie biométrique avec broche

Technologie biométrique à deux facteurs

Mot de passe à usage unique avec code PIN

Multifacteur avec authentification à trois facteurs

Carte à puce avec code PIN et technologie biométrique

Carte à puce avec technologies biométriques à deux facteurs

Épingle avec technologies biométriques à deux facteurs

Technologie biométrique à trois facteurs

Multifacteur avec authentification à quatre facteurs

Multifactoriel avec authentification à cinq facteurs

Déploiement

Sur site

Sur le cloud

Par application

Bancaire et financier

Gouvernement

Voyage et immigration

Militaire et Défenses

Sécurité commerciale

Soins de santé

Électronique grand public

Les autres

Géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

Turquie

la Belgique

Pays-Bas

la Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Israël

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Principaux développements sur le marché

En juin 2019, Microsoft exigera une authentification multifacteur pour les fournisseurs de solutions cloud. Les fournisseurs de solutions cloud devront utiliser une authentification multifacteur pour aider les entreprises et gérer leurs comptes Office365. Cela empêchera le compte d’être piraté ou de tout type de cyber-attaques. Cela contribuera à l’expansion du portefeuille de produits de l’entreprise.

En juin 2019, Boon Edam, pour la porte tournante Tourniket, a lancé les portes blindées automatisées de classe de résistance 3. La mise à jour comprend des portes blindées automatisées et avancées de classe de résistance à l’effraction 3 en tant que part d’un ensemble de sécurité opérationnel alternatif. Cette amélioration de la technologie contribuera à la croissance de cette entreprise et du marché.

Principaux faits saillants du marché de l’authentification multifacteur dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact du COVID-19 sur le marché de l’authentification multifacteur ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché de l’authentification multifacteur. Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché Authentification multifacteur.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

