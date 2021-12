Australia Spinal Surgery Market Lance Sa Nouvelle Technologie pour améliorer le service de santé des patients par les principaux fournisseurs: Depuy Synthes Spine Inc. (Johnson & Johnson), Orthofix Holdings Inc, Medtronic PLC, NuVasive Inc, Zimmer Holdings Inc

Est une compilation d’informations de première main sur les technologies de chirurgie de la colonne vertébrale, l’augmentation de l’incidence des troubles de la colonne vertébrale, le lancement de produits de greffe osseuse avancés et l’adoption croissante de chirurgies de la colonne vertébrale mini-invasives. Cependant, le coût élevé de la chirurgie de la colonne vertébrale et les incertitudes entourant le remboursement devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Report Consultant a publié des données statistiques dans son référentiel, intitulé as Australia Spinal Surgery market. Ce rapport donne un aperçu détaillé de la dynamique des industries, qui a un impact sur la croissance des entreprises. L’étude comprend un mélange de divers segments tels que les conducteurs, les contraintes et les opportunités. Différents scénarios sont examinés dans ce rapport ainsi que les principaux facteurs moteurs et qui offrent les moyens de développer l’entreprise. Les stratégies efficaces sont mises en œuvre par les différents acteurs clés de haut niveau pour façonner les entreprises.

Principaux Acteurs Clés:

* Depuy Synthes Spine Inc. (Johnson & Johnson)

* Orthofix Holdings Inc

* PLC de Medtronic

* NuVasive Inc

* Zimmer Holdings Inc

Marché de la Chirurgie Vertébrale en Australie par Type:

* Microscope,

* Support Rachidien

* Machine à rayons X.

Marché de la Chirurgie Vertébrale en Australie par Application:

• Hôpital

* Centre Médical

La fusion spinale, également appelée spondylodèse, est une technique chirurgicale orthopédique qui relie deux vertèbres ou plus. Cette procédure peut être effectuée à n’importe quel niveau de la colonne vertébrale et empêche tout mouvement entre les vertèbres fusionnées. Il existe de nombreux types de fusion spinale et chaque technique consiste à utiliser la greffe osseuse – soit du donneur patient (allogreffe), soit des substituts osseux artificiels – pour aider les os à guérir ensemble. Du matériel supplémentaire est souvent utilisé pour maintenir les os en place pendant que la greffe fusionne les deux vertèbres ensemble.

Géographiquement, le marché australien de la chirurgie de la colonne vertébrale a été fragmenté dans plusieurs régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Europe. Les principaux acteurs clés ont été profilés pour avoir une idée claire des différentes stratégies menées par les entreprises de haut niveau. Les dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités ont été présentées pour donner une idée claire des étapes ascendantes des entreprises. Différents paramètres ont été pris en compte lors de la préparation de ce rapport de recherche tels que les investisseurs, le marché des actions et le budget des entreprises.

Principaux Avantages du Marché de la Chirurgie de la Colonne Vertébrale en Australie:

– Identifiez les risques liés aux comptes privilégiés en localisant tous les comptes d’utilisateurs et d’applications privilégiés, les informations d’identification et les relations de confiance, y compris les comptes associés à l’accès à distance

– Réduire le risque d’accès non autorisé aux systèmes critiques en sécurisant et en contrôlant l’accès aux comptes privilégiés

– Renforcer la sécurité des applications industrielles en éliminant l’utilisation d’informations d’identification codées en dur

– Activer un accès à distance sécurisé tout en réduisant le risque de propagation de logiciels malveillants des appareils des utilisateurs aux systèmes critiques

– Répondre aux exigences de conformité avec une piste d’audit complète de l’accès au compte privilégié et de l’activité de l’utilisateur

– Réduire le risque d’abus intentionnel ou d’abus accidentel de privilèges d’utilisateur élevés

– Raccourcissez considérablement la fenêtre d’opportunité d’un attaquant et réduisez les dégâts grâce à une alerte en temps réel précise et hiérarchisée des attaques en cours

L’étape la plus fondamentale entreprise par les experts est l’analyse SWOT décrivant les perspectives multidimensionnelles, qui donne finalement une image claire de la croissance future du marché. Il aide également le lecteur à comprendre la faisabilité commerciale en donnant un aperçu précieux de l’impact des développements récents sur l’aspect commercial.

