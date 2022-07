Taille du marché de la réalité augmentée, revenus, tendances, étude du paysage concurrentiel et amp; Analyse, prévisions jusqu’en 2028

The global augmented reality (AR) market size is expected to reach USD 332.60 billion in 2028 and register a steady revenue CAGR of 46.4% over the forecast period, according to the latest analysis from Emergen Research.

The growing demand for Augmented Reality (AR) technology to train, maintain and assist in various sectors such as healthcare, logistics and manufacturing, is among the major drivers of market revenue growth. Augmented reality improves understanding of certain features of the physical world and derives intelligent and accessible information from them that can be applied to real-world applications.

This report is the latest document encompassing the massive changes that have taken place in the augmented reality market following the emergence of the COVID-19 pandemic. The pandemic has drastically affected the global economic landscape, thereby disrupting the working mechanism of the augmented reality market. The severe global crisis has prompted organizations to respond effectively to the rapidly changing business environment.

Key Manufacturers Featured in the Report:

Microsoft Corporation, Google Inc., Apple Inc., Zappar Ltd., Sony Corporation, Infinity Augmented Reality Ltd., Wikitude GmbH, Magic Leap, Inc., Seiko Epson and Samsung Electronics Co. Ltd.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la réalité augmentée (AR) sur la base de l’offre, du type d’appareil, de l’application et de la région :

Perspectives de l’offre (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Matériel

Capteurs Caméras Affichage et projecteurs Composant semi Suivi de position/pièce Autres

logiciel

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Visiocasques

Head-up Displays

Application Outlook (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Santé

Automobile

Consommateur

Entreprise

Aéronautique & Défense

Énergie

Commerciale

Autres

Quelques points saillants du rapport

En février 2021, Nreal a lancé ses lunettes intelligentes de réalité augmentée en Europe et aux États-Unis. La société a d’abord lancé son produit en Corée, où les clients pouvaient les acheter avec LG Velvet et le Galaxy Note 20.

La technologie de réalité augmentée enrichit le monde réel avec des informations et des médias numériques, tels que des vidéos et des modèles 3D, superposant en temps réel la vue de la caméra de la tablette, des smartphones, des PC ou des lunettes connectées de l’utilisateur. Les navigateurs de réalité augmentée enrichissent également l’affichage de la caméra avec des informations contextuelles. Par exemple, les utilisateurs peuvent pointer leur smartphone vers un bâtiment pour afficher sa valeur estimée ou son historique.

L’affichage tête haute est installé dans le tableau de bord des véhicules pour afficher des informations et des données importantes sans détourner le conducteur de sa position de vue. L’affichage tête haute a été initialement conçu pour être utilisé dans l’aviation militaire, mais s’est déplacé vers les voitures personnelles et d’autres automobiles. Il élimine le besoin de l’utilisateur de quitter la route des yeux.

La réalité augmentée redéfinit l’industrie du jeu vidéo. Il crée des expériences immersives qui permettent aux utilisateurs de sentir qu’ils interagissent personnellement avec leur environnement numérique. Les jeux de réalité augmentée peuvent être joués sur des tablettes, des smartphones et des systèmes de jeux portables. En février 2020, Red Bull a lancé une série de jeux AR, « Discover Your Wiiings », mettant en vedette cinq athlètes Red Bull. Il offre aux joueurs la possibilité de participer à des jeux de réalité augmentée personnalisés pour avoir une chance de gagner des prix, notamment une planche à roulettes, une planche de surf d’activation personnalisée, un casque Scott, un boîtier d’ordinateur personnalisé et une voiture de course télécommandée.

Faits saillants du rapport :

En plus d’offrir une description vivante de la sphère commerciale mondiale de la télésanté et de ses opérations fondamentales, le dernier rapport fournit une analyse de la chaîne industrielle et répertorie les tendances actuelles et futures du marché et les opportunités de croissance.

Le rapport comprend des informations sur les scénarios de marché actuels et historiques, ce qui permet de prévoir les conditions du marché au cours des huit prochaines années (2020-2027).

Le rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché dans un avenir proche.

Principaux marchés régionaux analysés dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

