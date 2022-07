Augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables dans les centres de données créant de nouvelles opportunités pour le marché des générateurs de centres de données de 2021 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des générateurs de centres de données jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit, capacité et niveau », le marché devrait passer de 4 693,00 millions de dollars US en 2021 à 2021. 6 729,53 millions d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,3 % entre 2021 et 2028.

Les générateurs servent de réservoir d’alimentation de secours pour les centres de données lors d’une panne de courant. Une panne de courant totale dans un centre de données peut nécessiter un redémarrage du système, entraînant un temps d’arrêt du système, des problèmes de démarrage et une perte de données. Par conséquent, les centres de données sont toujours soutenus par une alimentation électrique de secours fournie par des générateurs pour éviter de telles anomalies et pannes. Les facteurs fondamentaux qui alimentent l’intérêt pour les énergies renouvelables sont la durabilité environnementale et les économies d’énergie. Le coût de l’électricité dans un centre de données est élevé et représente plus de la moitié des dépenses d’exploitation totales. Lorsque l’on considère les coûts énergétiques croissants et imprévisibles et les taxes liées aux réglementations en cours sur les émissions de carbone, il est facile de comprendre pourquoi les opérateurs s’intéressent de plus en plus au rôle des énergies renouvelables dans la réduction et la stabilisation des coûts énergétiques. Google’ Les centres de données à grande échelle de s ont été des pionniers dans les programmes d’énergie renouvelable, recherchant leur valeur financière, environnementale et sociale inhérente. Google choisit les emplacements de ses centres de données en fonction de diverses considérations, notamment la disponibilité d’un service fiable et la possibilité d’utiliser des énergies renouvelables.

Les sociétés mentionnées sont : ABB ; Atlas Copco AB ; Chenille; Cummins Inc. ; DEUTZ AG ; Generac Power Systems, Inc. ; Protection de puissance HITEC ; Kirloskar ; Kohler Co. ; et MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

Les générateurs servent de réservoir d’alimentation de secours pour les centres de données lors d’une panne de courant. Une panne de courant totale dans un centre de données peut nécessiter un redémarrage du système, entraînant un temps d’arrêt du système, des problèmes de démarrage et une perte de données. Par conséquent, les centres de données sont toujours soutenus par une alimentation électrique de secours fournie par des générateurs pour éviter de telles anomalies et pannes. Ces avantages stimulent la croissance du marché des générateurs de centres de données.

Ces groupes électrogènes ne nécessitent pas d’alimentation électrique existante pour fonctionner, ce qui est un élément moteur important pour le marché. En outre, des fabricants de premier plan fabriquent des générateurs avec une capacité personnalisée en réponse aux demandes changeantes des clients. De tels systèmes peuvent augmenter et diminuer en fonction des besoins en alimentation du centre de données. Cette adaptabilité est susceptible d’augmenter la demande de générateurs de centres de données, stimulant ainsi la croissance du marché. Plusieurs fournisseurs de services cloud ont augmenté leur production en raison de l’augmentation de la demande de centres de données en périphérie dans le monde. Google, par exemple, a dépensé 3,3 milliards de dollars en 2019 pour étendre la présence de ses centres de données en Europe. En outre, le marché devrait bénéficier du développement accru des installations à très grande échelle et de la montée en puissance de la mise en œuvre de l’alimentation sans coupure diesel rotative (DRUPS).

Aperçu du marché des générateurs

de centres de données Augmentation du nombre de centres de données

Il existe déjà environ sept milliards d’appareils connectés à Internet à l’ère des données, et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Beaucoup d’entre eux produisent d’énormes quantités de données, qui doivent être enregistrées, acheminées, stockées, évaluées et récupérées. Les fabricants s’appuient sur le Big Data et l’analyse des données pour améliorer l’efficacité, la productivité, la sécurité et la rentabilité de leurs opérations à mesure que l’Internet des objets (IoT) et l’industrie 4.0 s’installent. D’autre part, la gestion des données en interne devient de plus en plus compliquée, chronophage et coûteuse. Pour économiser de l’énergie et des coûts d’infrastructure, même de grandes entreprises comme Cisco envisagent de fermer des parties de leurs propres centres de données internes.

GÉNÉRATEUR DE CENTRE DE DONNÉES MONDIAL – SEGMENTATION DU MARCHÉ Marché

du générateur de centre de données – Par type de produit

Diesel

, gaz naturel et

autres

Marché des générateurs de centres de données – Par capacité

inférieure à 1 MW,

1-2 MW et

supérieure à 2 MW

Marché des générateurs de centres de données – Par niveau

Niveau 1 et 2,

niveau 3 et niveau 4

Marché mondial des générateurs de centres de données par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

