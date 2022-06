Augmentation de la demande de téléviseurs numériques terrestres pour offrir des opportunités de croissance au marché des infrastructures de diffusion en 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des infrastructures de diffusion jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, technologie et application », le marché devrait passer de 4 713,7 millions de dollars US en 2021 à 8 145,7 millions de dollars US. d’ici 2028 ; et devrait croître à un TCAC de 8,1 % de 2021 à 2028.

Les sociétés mentionnées sont : Cisco Systems, Inc., Clyde Broadcast Technology, CS Computer Systems Ltd., Dacast Inc., EVS Broadcast Equipment SA, Grass Valley, Kaltura, Nevion, Ross Video Ltd, Zixi

La télévision numérique terrestre (DTTV) est une mise en œuvre de la technologie de télévision numérique pour fournir un plus grand nombre de chaînes avec une meilleure qualité d’image et de son à l’aide de diffusions aériennes. L’inclinaison des gens vers les services de vidéo à la demande (VOD) et la télévision numérique terrestre (TNT) avec des fonctionnalités vidéo et audio avancées croît de manière exponentielle dans le monde actuel en évolution rapide et technologiquement avancé. Avec la disponibilité de choix illimités tels qu’Amazon Prime, Netflix, YouTube, Hotstar et Disney plus, et les chaînes à la demande des diffuseurs, les téléspectateurs bénéficient d’une vaste gamme d’options comme jamais auparavant. Malgré la prédominance de ces réseaux, la télévision terrestre continue d’affirmer sa position de service de base pour les téléspectateurs du monde entier.

Selon l’analyse TIP, plus de 45 % de la population australienne utilise un réseau de diffusion terrestre. De ce fait, le réseau de diffusion terrestre est devenu une plate-forme importante pour les nouvelles et les actualités, les sports en direct, les programmes culturels et la programmation générale entre les diffuseurs et leurs téléspectateurs. La demande croissante de téléviseurs intelligents et les avancées croissantes dans l’industrie des télécommunications et de la diffusion devraient stimuler la technologie DTTV. En outre, l’industrie de la VOD contient plusieurs modèles commerciaux, offres de services et modes d’accès, qui continuent de croître de manière significative. Les téléspectateurs comptent sur les services VOD qui sont fournis à des tarifs abordables et aident à offrir une expérience de visionnage diversifiée.

Aperçu du marché de l’infrastructure de diffusion

Augmentation de l’adoption des nouvelles technologies de diffusion

Avec une amélioration continue de la numérisation et une augmentation du revenu disponible, le marché connaît un taux d’adoption élevé de l’IPTV et de la TVHD. La demande d’expériences vidéo enrichies devrait ouvrir la voie aux diffuseurs du monde entier, en particulier en Asie. La prolifération du haut débit augmente dans toute la région APAC, en raison du visionnage à la demande des consommateurs. De plus, les plates-formes over-the-top (OTT) par abonnement telles que Netflix gagnent du terrain en Asie. L’augmentation des dépenses gouvernementales dans les infrastructures basées sur le cloud, les solutions basées sur le cloud et les services gérés, ainsi que les réseaux hybrides devrait stimuler la croissance du marché des infrastructures de diffusion. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et le maintien de la confiance des clients encourageront les radiodiffuseurs à adopter de nouveaux modèles de diffusion.

Le marché des infrastructures de diffusion a été segmenté comme suit :

Marché des infrastructures de diffusion – par composants

matériels

logiciels

services

Marché des infrastructures de diffusion – par technologie

Diffusion numérique Diffusion

analogique

Marché des infrastructures de diffusion – par application

OTT

Terrestrial

Satellite

IPTV

Others

De plus, les entreprises clés contribuant à l’évaluation du marché de l’infrastructure de diffusion sont étudiées de manière approfondie. L’étude comprend une liste de ces entreprises ainsi que des informations exhaustives sur leurs offres, les décisions stratégiques telles que les partenariats, les lancements de produits, les fusions et acquisitions et l’analyse SWOT.

