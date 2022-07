Augmentation de la demande de suppléments de colostrum chez les athlètes pour accélérer la croissance du marché du colostrum bovin et caprin à un TCAC de 4,2 % de 2019 à 2027

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché mondial du colostrum bovin et caprin jusqu’en 2027 – Impact de Covid-19 et analyse mondiale – par forme (liquide, poudre, comprimés et gélules) » ; Nature (conventionnelle et biologique); Utilisation finale (produits pharmaceutiques, nutrition animale, compléments alimentaires, nutrition sportive, aliments fonctionnels, cosmétiques et préparations pour nourrissons) ; Canal de distribution (hypermarchés/supermarchés, magasins médicaux/pharmacies, direct/B2B, magasins de proximité, magasins spécialisés, distribution en ligne) ; et géographie », le marché était évalué à 1 418,90 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 2 028,65 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 4 à 7,2 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Détails de la couverture du rapport

Valeur de la taille du marché en – 1 418,90 millions de dollars américains en 2018

Taille du marché – 2 028,65 millions de dollars américains d’ici 2027

Taux de croissance – CAGR de 4,2 % de 2019 à 2027

Période de prévision – 2019-2027

Année de base – 2019

Nombre de pages – 218

Tableaux n°- 114

Nombre de graphiques et de figures – 95

Données historiques disponibles – Oui

Segments couverts- Formulaire ; La nature ; Utilisation finale ; Canal de distribution ; et Géographie

Portée régionale – Amérique du Nord ; L’Europe ; Asie-Pacifique; Amérique latine; AEM

Portée nationale – États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine

Couverture du rapport – Prévisions de revenus, classement de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché du colostrum bovin et caprin sur

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011854/

Le colostrum est un liquide blanchâtre libéré avant le début du développement du lait maternel chez les mammifères qui ont accouché récemment. Il répond aux besoins nutritionnels du nouveau-né. Il se compose de composés bioactifs essentiels, dont des anticorps, qui protègent les nouveau-nés contre plusieurs maladies. Le colostrum a acquis une grande importance médicale dans le monde entier dans le traitement de diverses maladies, telles que le syndrome de fatigue chronique, le cancer et les infections du sang. La demande accrue de nutraceutiques enrichis en colostrum devrait stimuler la croissance du marché. Le colostrum bovin est une riche source de vitamines, de glucides, de minéraux, de graisses, d’hormones de croissance et d’enzymes digestives, qui stimulent la croissance des tissus et les fonctions de maturation immunitaire et aident à maintenir la santé du système digestif.

Le transfert passif de l’immunité via le colostrum au veau du nouveau-né dépend principalement de facteurs tels que la quantité de colostrum, la qualité du colostrum et le moment. La qualité du colostrum est indéfectiblement liée à sa concentration en anticorps. Les vaches plus âgées produisent généralement une concentration élevée d’anticorps, par rapport aux génisses primipares. Une masse critique de 100 à 200 grammes d’anticorps doit être ingérée et absorbée par le mollet du nouveau-né pour obtenir une immunité passive. Avec les anticorps naturels, le colostrum contient des polypeptides riches en proline ou des polypeptides de colostrum (CP) qui sont les chaînes courtes d’acides aminés, aident à supprimer un système immunitaire hyperactif ou à stimuler un système immunitaire sous-actif. Ils agissent tous deux comme des modulateurs du système immunitaire qui sont essentiels pour ramener le système immunitaire à un état d’équilibre, principalement lorsqu’il a été surmené par l’exercice. En plus des polypeptides du colostrum, la lactoferrine, présente dans le colostrum, aide à éliminer les bactéries en éliminant le fer dont les bactéries ont besoin pour se reproduire.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du colostrum bovin et caprin

En juin 2021, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Italie faisaient partie des pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 affecte les économies et plusieurs industries dans différents pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines de fabrication et usines a également été affectée, les chaînes d’approvisionnement mondiales ont également eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de marchandises sur le marché mondial. En outre, les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord affectent également les collaborations commerciales ainsi que les opportunités de partenariat.

Téléchargez la dernière analyse COVID-19 sur le rapport de recherche sur la croissance du marché du colostrum bovin et caprin sur https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00011854

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du colostrum bovin et caprin a été segmenté en produits pharmaceutiques, nutrition animale, compléments alimentaires, nutrition sportive, aliments fonctionnels, cosmétiques et préparations pour nourrissons. En 2018, le segment des aliments fonctionnels dominait le marché du colostrum bovin et caprin. Le colostrum bovin et caprin est riche en anticorps tels que IgG, IgA et IgM. Avant l’invention des antibiotiques, le colostrum était largement utilisé pour combattre différentes infections et prévenir les maladies. La prévalence croissante des maladies chroniques dans les pays développés et en développement contribue à la demande croissante d’aliments fonctionnels. Cela a conduit à de lourds investissements de la part des acteurs de l’alimentation et des boissons dans la recherche et les innovations technologiques pour développer des produits qui aident les consommateurs à rester en bonne santé et à se protéger contre plusieurs maladies. Par conséquent,

Le marché mondial du colostrum bovin et caprin est segmenté en cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché mondial en 2018, suivie par l’Amérique du Nord et l’Europe, respectivement. La croissance du marché dans la région Asie-Pacifique est principalement attribuée à la grande production de produits à base de colostrum. Les pays asiatiques sont également les plus grands exportateurs et consommateurs de produits laitiers, y compris les produits à base de colostrum. En plus de la demande croissante de colostrum provenant de différentes applications, les développements dans le secteur de l’élevage sont susceptibles d’offrir des opportunités de croissance majeures aux fournisseurs de colostrum bovin et caprin dans les années à venir.

Marché du colostrum bovin et caprin : paysage concurrentiel et développements clés

Alphatech SAS ; Biostrum Nutritech Pvt. Ltd ; Now Health Group, Inc ; Swanson ; Biogroupe APS ; Colostrum BioTec GmbH; Manne Pro Products LLC ; LAND O’LAKES ANIMAL MILK PRODUCTS CO. ; FARM-O-SAN ; LA BELLE COLOSTRUM; et Biotaris BV sont parmi les principaux acteurs du marché mondial du colostrum bovin et caprin. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

Commandez une copie du rapport de recherche 2020-2027 sur les parts de marché, les stratégies et les prévisions du colostrum bovin et caprin sur https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011854/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876