Augmentation de la demande de robots pour l’apprentissage des langues afin d’offrir des opportunités de croissance aux acteurs du marché des robots éducatifs

Le rapport d’étude de marché sur les robots éducatifs de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des robots éducatifs.

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des robots éducatifs jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type et application », le marché des robots éducatifs devrait atteindre 3 327,74 millions de dollars US d’ici 2028 contre 919,71 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 20,2 % de 2021 à 2028.

Divers instituts d’enseignement axés sur l’amélioration des méthodes d’enseignement dans les disciplines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Les robots éducatifs sont susceptibles de les aider dans leurs objectifs d’amélioration. Ces robots ont une puissance de calcul élevée et aident à dispenser des cours STEM à l’éducation moderne. Ils permettent également aux apprenants d’apprendre naturellement et d’adopter les principes de la pensée computationnelle. De plus, les kits DIY s’imposent comme une aubaine pour les marchés des robots éducatifs. Les kits sont destinés à aider à la conception et à la programmation, ainsi qu’à améliorer les compétences d’apprentissage des problèmes chez les étudiants en STEM.

Les écoles et les collèges incluent divers aspects de la robotique dans leurs programmes afin d’améliorer les compétences des étudiants en résolution de problèmes. De plus, diverses initiatives et programmes gouvernementaux encouragent les écoles et les universités à adopter l’apprentissage robotique. Ces facteurs devraient stimuler le marché des robots éducatifs au cours de la période de prévision.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent : Aisoy Robotics, Hanson Robotics Limited, Modular Robotics, PAL Robotics, Probotics America, Sanbot Innovation Technology., Ltd, Life & Science, Inc., Robotis Co., Ltd., SoftBank Robotics Group Corp., Système Lego A/S.

Le marché des robots éducatifs a été segmenté comme suit :

Par type

Humanoïde

Non humanoïde

Par application

Enseignement primaire Enseignement

secondaire

Enseignement supérieur

Autres

Analyse régionale du marché mondial

des robots éducatifs Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des robots éducatifs dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Marché mondial des ROBOT ÉDUCATIF : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie les différents fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

