Augmentation de la demande de DAB parmi les populations gériatriques pour offrir des opportunités de croissance aux acteurs du marché des émetteurs DAB au cours de la période 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur « DAB Transmitter Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type and End User », le marché devrait atteindre 146,02 millions de dollars US d’ici 2028 contre 95,88 millions de dollars US en 2021 ; et devrait croître à un TCAC de 6,19 % de 2021 à 2028.

Selon des analyses d’experts du secteur, les personnes âgées de nombreux pays d’Asie-Pacifique, comme l’Australie et l’Inde, ont admis que l’écoute de la radio était bénéfique pour leur bien-être, car l’appareil a un effet relaxant sur elles et stabilise leur humeur. L’Inde est en passe de devenir le plus grand marché de la radio numérique au monde. Les faibles coûts de maintenance et l’amélioration de la qualité audio renforcent encore la prolifération des systèmes de radio numérique chez les personnes âgées, ce qui stimule la demande d’émetteurs DAB. En outre, les systèmes de radio numérique font déjà partie de la routine dans la majorité des pays européens, tandis que les autres pays attendent avec impatience la migration des systèmes analogiques vers les systèmes numériques pour la diffusion en ondes courtes et moyennes. En moyenne, les zones rurales ont une population gériatrique plus importante que les zones urbaines dans le monde.

Tendance

croissante de la publicité audio numérique et des podcasts susceptibles de stimuler la croissance du marché des émetteurs DAB à l’avenir

La tendance croissante de la publicité audio numérique et des podcasts stimule considérablement la croissance du marché des émetteurs DAB, les principaux acteurs déplaçant leurs budgets publicitaires vers les médias numériques. Les consommateurs sont également enclins à consommer des médias numériques et passent plus de temps sur les formes numériques de médias. On a observé que les gens aux États-Unis et au Royaume-Uni passaient plus de temps sur les médias numériques au cours des dernières années. Cela a conduit à un changement de paradigme dans l’industrie mondiale de la publicité. Le lancement d’applications de diffusion de musique et de podcasts telles que Spotify, YouTube Music, Apple Music, Soundcloud et Amazon Music a amplifié la demande de contenu audio numérique. Le streaming musical représente environ 80 % de toute la consommation de musique aux États-Unis. Selon Digilant, une société de technologie marketing, en 2014, ~7. 9 millions de personnes aux États-Unis ont payé pour un service de streaming musical, et ce nombre devrait atteindre environ 72 millions d’ici la fin de 2020. De plus, environ 116 millions de personnes utilisent les versions financées par la publicité de ces plateformes, ce qui renforce le numérique. l’industrie de la musique et de la diffusion de podcasts. La publicité audio numérique permet aux annonceurs d’accéder à divers canaux de publicité audio numérique et d’atteindre des auditeurs actifs à travers le monde. Les entreprises peuvent obtenir une couverture publicitaire nationale via les actualités et la radio parlée, et peuvent tirer parti de leur format publicitaire natif tout au long des podcasts. De nombreuses sociétés de publicité audio numérique ciblent stratégiquement le public potentiel sur la base de la pertinence contextuelle, comportementale, du type d’appareil, géographique et du genre pour la diffusion de publicités radio. De plus, environ 116 millions de personnes utilisent les versions financées par la publicité de ces plates-formes, ce qui renforce l’industrie de la musique numérique et du streaming de podcasts. La publicité audio numérique permet aux annonceurs d’accéder à divers canaux de publicité audio numérique et d’atteindre des auditeurs actifs à travers le monde. Les entreprises peuvent obtenir une couverture publicitaire nationale via les actualités et la radio parlée, et peuvent tirer parti de leur format publicitaire natif tout au long des podcasts. De nombreuses sociétés de publicité audio numérique ciblent stratégiquement le public potentiel sur la base de la pertinence contextuelle, comportementale, du type d’appareil, géographique et du genre pour la diffusion de publicités radio. De plus, environ 116 millions de personnes utilisent les versions financées par la publicité de ces plates-formes, ce qui renforce l’industrie de la musique numérique et du streaming de podcasts. La publicité audio numérique permet aux annonceurs d’accéder à divers canaux de publicité audio numérique et d’atteindre des auditeurs actifs à travers le monde. Les entreprises peuvent obtenir une couverture publicitaire nationale via les actualités et la radio parlée, et peuvent tirer parti de leur format publicitaire natif tout au long des podcasts. De nombreuses sociétés de publicité audio numérique ciblent stratégiquement le public potentiel sur la base de la pertinence contextuelle, comportementale, du type d’appareil, géographique et du genre pour la diffusion de publicités radio. La publicité audio numérique permet aux annonceurs d’accéder à divers canaux de publicité audio numérique et d’atteindre des auditeurs actifs à travers le monde. Les entreprises peuvent obtenir une couverture publicitaire nationale via les actualités et la radio parlée, et peuvent tirer parti de leur format publicitaire natif tout au long des podcasts. De nombreuses sociétés de publicité audio numérique ciblent stratégiquement le public potentiel sur la base de la pertinence contextuelle, comportementale, du type d’appareil, géographique et du genre pour la diffusion de publicités radio. La publicité audio numérique permet aux annonceurs d’accéder à divers canaux de publicité audio numérique et d’atteindre des auditeurs actifs à travers le monde. Les entreprises peuvent obtenir une couverture publicitaire nationale via les actualités et la radio parlée, et peuvent tirer parti de leur format publicitaire natif tout au long des podcasts. De nombreuses sociétés de publicité audio numérique ciblent stratégiquement un public potentiel sur la base de la pertinence contextuelle, comportementale, du type d’appareil, géographique et du genre pour la diffusion de publicités radio.

Segmentation du marché des émetteurs DAB :

par type

Émetteurs DAB basse puissance Émetteurs DAB

moyenne puissance Émetteurs DAB

haute puissance

Par Utilisateur final

Diffuseurs

Opérateurs de réseau

Profils d’entreprise

Electrolink SRL

Elenos SRL

Eletec Équipement de radiodiffusion et émetteurs

Elti DOO

Gatesair, Inc.

RFE Broadcast

Rohde And Schwarz.

Screen Future SRL

SyES Srl

Systèmes à large bande uniques A Dol Technologies Inc

