Augmentation de la demande de communication M2M transparente pour mener la croissance du marché eSIM à 27,36% CAGR au cours de 2020-2027

Selon notre dernière étude de marché sur « eSIM Market to 2027 – COVID-19 Impact and Global Analysis and Forecast by Application (Connected Cars, Laptops and Tablets, M2M, Smartphones, Wearables, Others ») ; Vertical (Automotive, Energy and Utilities, Manufacturing , Vente au détail, Électronique grand public, Transport et logistique, Autres); et Géographie », le marché était évalué à 392,74 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 2 282,27 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 27,36 % de 2019 à 2027.

Le marché de la carte SIM intégrée (eSIM) devrait connaître un taux de croissance important au cours de la période de prévision. La croissance est principalement attribuée à l’adoption massive de la technologie IoT dans tous les secteurs. La connectivité réseau est devenue une partie intégrante de toute installation de fabrication. La croissance du marché de la carte SIM embarquée (eSIM) est également liée à la présence d’un grand nombre d’acteurs bien établis et d’entreprises émergentes à travers le monde. De plus, l’aide importante d’associations telles que la GSMA, l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), l’Association nord-américaine des télécommunications et l’Association de l’industrie des télécommunications catalyse les acteurs du marché de la carte SIM intégrée (eSIM) pour améliorer leur technologie, qui attire un nombre croissant d’utilisateurs finaux. utilisateurs.

Le marché de la carte SIM embarquée (eSIM) est également stimulé par la possibilité d’une commutation transparente entre les opérateurs de réseau. Traditionnellement, le propriétaire de l’appareil devait remplacer la carte SIM physique lors du passage à un autre opérateur de réseau, et il y a eu des cas où les données SIM ont été perdues lors du changement d’opérateur de réseau. L’utilisation d’eSIM omet cette menace de perte de données, car la carte SIM est intégrée en permanence dans l’appareil. La possibilité de changer de réseau à distance incite les particuliers à opter pour les eSIM et, en raison de la demande croissante, les fabricants de smartphones mettent de plus en plus l’accent sur leur intégration sur les derniers combinés. Ces facteurs stimulent la croissance du marché de la carte SIM embarquée (eSIM).

Le rapport sur l’informatique décisionnelle fournit un examen détaillé de la dynamique du marché en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché eSIM est également segmenté en fonction du type et de l’application pour fournir un aperçu systématique aux lecteurs. Cette segmentation a été faite en gardant à l’esprit les précieuses contributions des experts de l’industrie, des dirigeants d’entreprises et des parties prenantes. En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Segmentation du marché eSIM :

Par application

Voitures connectées

Ordinateurs portables et tablettes

M2M

Smartphones

Portable

Les autres

Par verticale

Électronique grand public

Automobile

Énergie et services publics

Fabrication

Détail

Transport et Logistique

Les autres

Principaux acteurs du marché ESIM : Deutsche Telekom AG., Gemalto NV, GieseckeDevrient GmbH, IDEMIA, Infenion Technologies AG, NXP Semiconductor NV, Sierra Wireless Inc., STMicroelectronics NV, TelefónicaS.A., Vodafone Group Plc.

Impact du COVID-19 sur le marché eSIM

Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Iran, la Chine et la Russie sont parmi les pays les plus touchés en raison de l’épidémie de COVID-19. La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier et l’économie mondiale devrait être la plus touchée en 2020 et probablement en 2021 également. L’épidémie a créé des perturbations importantes dans les industries primaires telles que l’électronique grand public, les semi-conducteurs, l’automobile et les infrastructures informatiques. Toutes ces industries sont cruciales pour la croissance du marché mondial des eSIM car ce sont les principales industries génératrices de demande pour les eSIM. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions de commerce et les fermetures de frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact à la fois sur la fabrication et les ventes de divers produits et composants électroniques grand public.

Marché ESIM – Analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une analyse exhaustive du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché ESIM en gardant à l’esprit une segmentation détaillée par type, application et région. Ce rapport fournit une évaluation experte des entreprises leaders dans ce domaine d’activité en répertoriant les produits et services qu’elles dévoilent afin d’aider les propriétaires d’entreprise à comprendre le positionnement de ces acteurs sur le marché. L’analyse PEST de chaque région et pays est également documentée.

