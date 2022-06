Audit de fret et marché des paiements pour assister à une croissance énorme d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de l’audit et du paiement du fret devrait passer de 14 031,8 millions USD en 2021 à 37 375,6 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 11,5 % de 2022 à 2030 . Des facteurs tels que l’augmentation de la demande de systèmes de gestion efficaces dans l’industrie du transport et de la logistique ont stimulé la croissance du marché. Le marché couvre un vaste portefeuille de solutions et de services, y compris la collecte des factures, la facturation du transport, le traitement de chaque paiement et la fonction d’intermédiaire entre l’expéditeur et le transporteur.

Au cours des trois dernières décennies, le commerce international a explosé, notamment l’essor du commerce électronique transfrontalier. Les leaders de la chaîne d’approvisionnement ont besoin de la bande passante pour anticiper et prendre des dispositions pour plusieurs changements du marché mondial. Un programme FAP solide peut interpréter la volatilité des coûts de fret et prendre en charge les flux de facturation pour les entreprises multinationales dotées de systèmes logistiques complexes. Au fur et à mesure que les entreprises se développent, les coûts de transport entraînent une augmentation des dépenses, ce qui entraîne des erreurs de facturation et un traitement de factures à volume élevé qui nécessite un processus d’audit fastidieux. Ainsi, une augmentation de la demande de divers services et solutions pour mieux répondre aux besoins de l’industrie du fret et de la logistique favorisera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/freight-audit-payment-market

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de l’audit et du paiement du fret

Le COVID-19 a créé une abondance sur chaque pouce de chaque marché. Cependant, le fret et la logistique ont connu une croissance significative en raison de la demande de stocks alimentaires, de fournitures médicales et de tous les articles de consommation nécessaires. Ainsi, il est nécessaire d’examiner les besoins des économies en croissance qui dépendent de l’accès aux passerelles de transport dans les pays voisins, manquant ainsi d’autonomie et de contrôle sur le réseau de connectivité. Pour alléger ce fardeau, il est nécessaire de développer correctement des infrastructures nationales et transfrontalières solides et des services logistiques pour de meilleures connexions entre les pays, en particulier pendant une telle crise. Ainsi, l’augmentation du fret et de la logistique a entraîné une demande pour le marché de l’audit et du paiement du fret.

Audit mondial du fret et dynamique du marché des paiements

La prolifération croissante de systèmes de gestion efficaces dans l’industrie du transport et de la logistique stimule la croissance du marché. En outre, il aide à la collecte de données et de rapports, à l’analyse d’audit, à la communication avec les transporteurs, aux systèmes de gestion des transports (TMS) et à d’autres services prévus pour favoriser l’audit du fret et la croissance du marché des paiements. Au contraire, les enregistrements et la collecte des coûts inappropriés peuvent créer des obstacles à l’externalisation de l’audit du fret, ce qui entrave la croissance du marché. Alors que la formidable croissance du secteur de la vente au détail et du commerce électronique créera une opportunité de croissance lucrative pour le marché au cours de la période à venir.

Vous pouvez acheter le rapport complet : https://www.marketstatsville.com/buy-now/freight-audit-payment-market?opt=2950

Audit mondial du fret et segmentation du marché des paiements

L’étude classe le marché de l’audit et du paiement du fret en fonction de l’offre, du type, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation, de la plate-forme, du produit et de l’application aux niveaux régional et mondial .

En offrant des perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

La solution

Service

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Le commerce transfrontalier

Commerce intérieur

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Voies maritimes

Chaussées

Les chemins de fer

Compagnies aériennes

Par mode de déploiement Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Nuage

Sur site

Par plateforme Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Linux

les fenêtres

UNIX

Mac

Par taille d’organisation Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

PME (Petites et Moyennes Entreprises)

Grande entreprise

Par perspectives de produit ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Service personnalisé

Service standardisé

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Pérou Reste de l’Amérique latine

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Hongrie République tchèque Belgique les Pays-Bas Norvège Suède Danemark Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Birmanie Cambodge Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau des figures, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/freight-audit-payment-market

Le segment Windows devrait représenter la plus grande part de marché, par plate-forme

Le segment du système d’exploitation Windows domine le marché et devrait rester le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’adoption généralisée du système d’exploitation Windows dans le monde. De plus, le secteur croissant du commerce électronique et l’adoption élevée de la surveillance du fret en temps réel stimuleront la croissance segmentaire. De plus, l’audit et l’analyse financière pour l’industrie du fret et de la logistique se déroulent principalement sur des ordinateurs. Divers outils logiciels sont principalement exécutés sur Windows, créant une énorme demande dans les années à venir.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

L’Asie-Pacifique est la principale région peuplée, avec le centre de l’usine de fabrication et des fournisseurs de services élevés dans la région. Des pays comme la Chine et l’Inde, très peuplés, ont connu d’énormes ventes en ligne. En outre, les pays de Singapour, de Chine et de Malaisie offrent du fret et de la logistique au niveau international, créant ainsi une opportunité de croissance élevée pour le marché de l’audit et du paiement du fret de la région.

Acteurs clés du marché dans l’audit et le paiement du fret mondial

Le marché mondial de l’audit et du paiement du fret est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/freight-audit-payment-market

Les principaux acteurs du marché sont :