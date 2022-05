Au TCAC de 20,2 %, les ventes du marché de l’éclairage horticole devraient augmenter de 11 383,5 millions de dollars d’ici 2027

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché de l’éclairage horticole jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par technologie (lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité et lampes à LED), application (serres, agriculture verticale et agriculture en intérieur) , Culture (Fruits et Légumes et Floriculture) et Géographie », le marché était évalué à 2 730,8 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 11 383,5 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 20,2 % de 2019 à 2027.

Le rapport sur le marché de l’éclairage horticole se concentre sur la fourniture d’un aperçu du marché, qui interprète la structure de la chaîne de valeur, l’environnement industriel, l’analyse régionale, les applications et les prévisions de 2021 à 2028. Le rapport propose également les estimations et prévisions les plus précises possibles. En outre, cette étude met l’accent sur une analyse détaillée de la concurrence sur les perspectives du marché, en particulier les stratégies de croissance revendiquées par les experts du marché.

La sensibilisation croissante aux cultures durables et l’augmentation des initiatives gouvernementales dans divers pays développés et en développement pour soutenir la durabilité devraient stimuler le taux d’adoption des systèmes d’éclairage horticole au cours de la période de prévision. Par exemple, les horticulteurs des Pays-Bas, le deuxième plus grand exportateur de produits agricoles après les États-Unis, expérimentent l’utilisation de LED multicolores pour améliorer le rendement potentiel, la qualité des produits et l’amélioration du goût, ainsi que la réduction des coûts de l’énergie à effet de serre. De même, le gouvernement des Pays-Bas se concentre sur le déploiement d’une centrale géothermique, qui consiste à forer à de grandes profondeurs à travers la strate et à installer des échangeurs de chaleur. Grâce à diverses incitations, telles que des prêts bonifiés et des allégements fiscaux, le gouvernement a soutenu les producteurs.

Le rapport sur le marché Éclairage horticole comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché de l’éclairage horticole. Voici quelques acteurs éminents impliqués dans le marché Éclairage horticole – Principaux acteurs: asAgrolux; Bridgelux, Inc. ; Signify N.V. ; Héliospectre AB ; PARsource ; Lumileds Holding B.V. ; Hortilux Schréder B.V. ; OSRAM Licht AG ; Compagnie générale d’électricité ; et Hubbell, Inc.

De plus, la légalisation du cannabis à des fins médicales par divers gouvernements dans le monde au cours des dernières années accélère la croissance du marché. Aux États-Unis, dans 33 États, dont l’Alaska, l’Arizona, le Connecticut, le Delaware, le district de Columbia, l’Arkansas, la Californie, le Colorado, la Floride, Hawaï et l’Illinois, le gouvernement a légalisé le cannabis médical. Au Canada, les achats de cannabis ont également été pleinement autorisés dans tout le pays. L’Europe est la région la plus avancée en matière de légalisation du cannabis à des fins médicales. Des pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie, la Roumanie, la Norvège, la Pologne et la Grèce ont entièrement légalisé l’accès au cannabis médical. De telles initiatives prises par le gouvernement sont le principal moteur du marché mondial de l’éclairage horticole.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’éclairage horticole

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Inde, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés par le COVID. -19 épidémie. L’épidémie a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. Au 12 août 2020, il y avait environ 20 162 474 cas confirmés de COVID-19 dans le monde, avec environ 737 417 décès au total, et le nombre augmente à des rythmes variables dans différents pays. La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier, et l’économie mondiale devrait être la plus touchée en 2020, ce qui devrait également avoir un impact sur 2021.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En 2020, Signify a élargi sa collaboration avec Planet Farms, l’un des principaux opérateurs européens de fermes verticales basé en Italie. Planet Farms améliorerait la qualité et le rendement des cultures à l’aide du module de production LED Philips GreenPower géré par le système de contrôle Philips GrowWise.

En 2019, Heliospectra AB a annoncé la création d’Heliospectra Japan Co., Ltd et l’ouverture d’un bureau à Tokyo, au Japon. Le nouveau bureau aiderait l’entreprise à se positionner solidement sur le marché.

