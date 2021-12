Au TCAC 10,2%, la taille du marché des cliniques de détail atteindra 8 108,98 millions de dollars américains d’ici 2027-COVID-19 Impact et analyse mondiale par The Insight Partners

Le marché des cliniques de détail représentait 3 408,96 millions de dollars US en 2018 et devrait croître à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour représenter 8 108,98 millions de dollars US d’ici 2027.

Les cliniques de détail, également connues sous le nom de cliniques de soins d’urgence, sont des sites de traitement alternatifs qui dispensent des soins d’un fournisseur qualifié dans des contextes extérieurs au service d’urgence ou au bureau traditionnel. Les cliniques de détail sont généralement de type autonome et n’ont pas de lits d’observation. Outre la qualité des soins, la commodité est le principal facteur qui contribue à la prise de décisions thérapeutiques pour les patients. Ces cliniques sont situées dans des endroits faciles d’accès tels que les centres commerciaux, les centres commerciaux, les magasins et fournissent des soins d’urgence non mortels aux patients. Ces types de cliniques sont idéales pour résoudre des problèmes de santé aigus simples à diagnostiquer et à traiter, tels que les infections des sinus, l’angine streptococcique, les infections des voies urinaires, les vaccins contre la grippe, les bronchites, les otites, la teigne, les vaccinations, entre autres. De plus, peu de cliniques de vente au détail proposent des examens de santé préventifs, tels que des analyses de diabète, de cholestérol, de tension artérielle et de cancer de la peau.

De plus, l’avantage le plus important des cliniques de détail est que ces cliniques offrent des services basés sur le sans rendez-vous pour obtenir un traitement médical. Ces cliniques ouvrent le soir et le week-end, ce qui est un moyen très pratique pour les travailleurs. C’est également un choix idéal pour les voyageurs car ils peuvent se rendre dans n’importe quelle clinique de santé au détail dans n’importe quel état et être traités. D’autres facteurs, tels qu’une pénurie de médecins en soins primaires, contribueront à étendre les emplacements de la clinique pour combler le manque de soins. En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché des cliniques de détail devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision.

Principaux fournisseurs du marché des cliniques de vente au détail : –

• La société Kroger.

• Santé CVS

• Rite Aid Corp

• Walmart inc.

• Walgreens co.

• Nextcare Holdings, Inc.

• MedExpress

• Soins des médecins

• Systèmes de santé Bellin

• Concentra, Inc.

Cliniques de détail – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Marché mondial des cliniques de vente au détail – par emplacement

• Boutique

• Galerie marchande

• Autres

Marché mondial des cliniques de vente au détail – Par type de propriété

• Propriété de détail

• Propriété de l’hôpital

Marché mondial des cliniques de vente au détail – par application

• Chimie clinique et dosage immunologique

• Diagnostics au point de service

• Vaccination

• Autres applications

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global étant affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des cliniques de vente au détail dans le monde. Ce rapport sur le « Marché des cliniques de détail » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Table des matières:-

Chapitre 1 Aperçu du marché mondial des cliniques de vente au détail

Chapitre 2 Analyse des données de marché

Chapitre 3 Analyse des données techniques du marché

Chapitre 4 Politique et actualités du gouvernement de marché

Chapitre 5 Demande du marché en 2021

Chapitre 6 État du marché et prévisions 2021-2028

Chapitre 7 Fournisseurs clés du marché mondial des cliniques de vente au détail

Chapitre 8 Analyse de l’industrie en amont et en aval

Chapitre 9 Stratégie marketing – Analyse du marché

Chapitre 10 Analyse des tendances de développement du marché

Chapitre 11 Analyse de faisabilité d’investissement d’un nouveau projet sur le marché mondial des cliniques de vente au détail

