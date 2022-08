Au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, le marché légal du cannabis atteindra 131,88 milliards USD à un TCAC de 20,50 %

En utilisant le rapport d’étude de marché sur la marijuana légale , il est facile de mieux positionner une entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle et développer et maintenir une stratégie commerciale génératrice de revenus. Le rapport compile soigneusement les informations pertinentes pour l’entreprise afin que l’entreprise puisse se concentrer sur les bons segments de marché et se préparer aux évolutions et à la volatilité du marché. Avec ce rapport marketing, les clients peuvent retrouver une illustration des plans d’affaires, y compris des recherches exclusives sur l’entreprise, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Des rapports de recherche soigneusement sélectionnés sur le marché du cannabis légal aident à couvrir les risques de marché et d’investissement, fournissent une image complète et une image des concurrents et de l’environnement macroéconomique.

Le modèle des cinq forces de Porter est utilisé dans le rapport sur le marché fiable du cannabis légal pour comprendre l’industrie en analysant cinq critères différents et le niveau de pouvoir, de menace ou de concurrence dans chaque domaine. Ces cinq mesures comprennent la concurrence, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir des acheteurs et le pouvoir des fournisseurs. D’autre part, l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisée pour étudier les forces internes, les faiblesses ainsi que les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités immédiates sur lesquels l’entreprise peut continuer, s’appuyer, se concentrer et travailler à surmonter.

L’usage récréatif de la marijuana a été interdit dans de nombreux pays au cours des dernières années. Des pays comme l’Uruguay et le Canada, ainsi que plusieurs États américains, ont légalisé la production, la vente et la possession de marijuana à des fins médicales et récréatives à la suite d’efforts de légalisation de longue date.

Le marché mondial du cannabis légal était évalué à 22,93 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L' »huile » représente le plus grand segment de types de produits en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de cannabis dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie.

Portée du marché du cannabis légal et taille du marché

Le marché légal de la marijuana est segmenté en fonction du type, de l’application et du type de produit. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

cannabis récréatif

cannabis médical

Sur la base du type, le marché légal de la marijuana est segmenté en marijuana récréative et marijuana médicale.

application

la douleur chronique

folie

cancer

autre

Sur la base de l’application, le marché légal de la marijuana est segmenté en douleur chronique, troubles mentaux, cancer et autres.

catégorie de produit

bourgeon

pétrole

teinture

autre

Sur la base du type de produit, le marché légal de la marijuana est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres.

Analyse / aperçu régional du marché de la marijuana légale

Le marché légal du cannabis est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et type de produit mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché légal du cannabis sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché légal du cannabis en raison des réglementations gouvernementales et de la légalisation du cannabis à usage médical et adulte (récréatif) dans la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison d’une augmentation du nombre de demandes de cannabis dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du cannabis légal

Le paysage concurrentiel du marché légal du cannabis fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis concernent uniquement l’accent mis par l’entreprise sur le marché légal de la marijuana.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché légal du cannabis sont :

Société de cannabis VIVO (Canada)

Dr Ma I. (Irlande)

QC Infusion (États-Unis)

Services de production de cannabis (Canada)

Hudson Valley Cannabis LLC. (nous)

Route verte (États-Unis)

Royal Central Business District (États-Unis)

Moon Mother Hemp Company (États-Unis)

Huile de CBD Europe (Europe)

Quartier central des affaires de Kings (États-Unis)

FOLIUM BIOSCIENCES (USA)

CV Sciences, Inc. (États-Unis)

Pharmahemp doo (Slovénie)

Gaia Botanicals, LLC (États-Unis)

Carnaël (États-Unis)

Kazmira (États-Unis)

Spring Creek Labs (États-Unis)

Cavendish Nutrition Fulfillment LLC (États-Unis)

Isoglycol International (Canada)

HempLife aujourd’hui (États-Unis)

Compagnie canadienne d’huile de cannabis (Canada)

Société de marijuana médicale (États-Unis)

