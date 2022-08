Au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, le marché du commerce électronique pharmaceutique devrait atteindre 4,84 milliards USD à un TCAC de 21,80 %

Les informations exploitables et les données de marché présentées dans le rapport de haute qualité sur le marché du commerce électronique pharmaceutique aident l’équipe DBMR avisée et faisant autorité à développer des stratégies de croissance commerciale. Le document se concentre sur un sujet, un problème ou une population plus petit plutôt qu’un échantillon du marché global. Ce document d’analyse de l’industrie clarifie des détails plus précis sur l’entreprise exacte. Les rapports marketing contiennent des informations pertinentes sur la personnalité de l’acheteur, le public cible et les clients d’une entreprise afin de déterminer la viabilité et le succès d’un produit ou d’un service. Un rapport international sur les soins de santé donne un aperçu de qui sont les acheteurs, des marchés spécifiques et des facteurs qui influencent les décisions d’achat et les comportements des membres du public cible.

La facilité d’utilisation, la numérisation accrue et l’augmentation du nombre de bénéficiaires enregistrés dans le cadre de Medicare ont tous contribué à l’expansion. Selon les données publiées par la Kaiser Family Foundation en juin 2021, plus de 26 millions de personnes sont inscrites à un plan Medicare Advantage, ce qui représente 42,0 % de la population totale de Medicare. La croissance de la population gériatrique est susceptible de stimuler l’expansion du marché.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du commerce électronique pharmaceutique vaut 1 milliard de dollars en 2021 et devrait atteindre 4,84 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 21,80 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Conservation des rapports de marché L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Étendue du marché mondial du commerce électronique pharmaceutique

Le marché du commerce électronique pharmaceutique est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit

Médicaments sur ordonnance (Rx)

En vente libre (OTC )

Sur la base du produit, le marché du commerce électronique pharmaceutique est segmenté en médicaments sur ordonnance (Rx) et en vente libre (OTC).

utilisateur final

les ventes directes

Marchand

en ligne

Le marché du commerce électronique pharmaceutique a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en vente directe, distributeurs et en ligne

Analyse / aperçus régionaux du marché du commerce électronique pharmaceutique

Comme mentionné ci-dessus, le marché du commerce électronique pharmaceutique est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du commerce électronique pharmaceutique sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient Afrique de l’Est (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du commerce électronique pharmaceutique en raison de la popularité croissante du commerce électronique et du nombre croissant de populations gériatriques dans la région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de patients et des nombreuses initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse des parts de marché du commerce électronique pharmaceutique

Le paysage concurrentiel du marché du commerce électronique pharmaceutique fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché du commerce électronique pharmaceutique sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du e-commerce pharmaceutique sont :

La société Kroger (États-Unis)

Walgreens (États-Unis)

Aigle géant (États-Unis)

Walmart (États-Unis)

Gestion Express Scripts Inc. (nous)

CVS Health (États-Unis)

Optum, Inc. (États-Unis)

L Rowland & Co (Retail) Ltd (Royaume-Uni)

Zur Rose Group SA (Suisse)

apo-rot BV (Allemagne)

McKesson Corporation (États-Unis)

myCARE eK (Allemagne)

SHOP-APOTHEKE EUROPE NV (Pays-Bas)

Médecine britannique (Royaume-Uni)

Walgreens Boots Alliance, Inc. (États-Unis)

DocMorris (Pays-Bas)

