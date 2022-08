Au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, le marché du chanvre industriel devrait atteindre 30,9 milliards USD à un TCAC de 21,02 %

Le rapport sur le marché mondial du chanvre industriel , grâce à ses études de marché, aide à améliorer et à réviser le produit afin d’apporter les modifications nécessaires aux futurs produits et de fournir plus de satisfaction aux précieux clients. Lors de l’élaboration de ce rapport sur le marché du chanvre industriel, les capacités commerciales des clients sont bien comprises pour identifier les opportunités de croissance tangibles. De plus, un modèle stratégique autour des objectifs de croissance est conçu par l’analyste et comprend une analyse détaillée de la trajectoire du marché, des capacités à exploiter et à développer et des éventuels pièges. Le rapport d’étude de marché sur le chanvre industriel fournit une analyse complète de la structure du marché et des prévisions pour divers segments et sous-segments du marché.

La demande mondiale de matériaux naturels biodégradables et renouvelables pour divers produits de consommation augmente. Les produits du marché mondial du chanvre industriel sont considérés comme très respectueux de l’environnement, moins nocifs et même renouvelables. Cela a incité les acteurs de divers secteurs d’utilisation finale à sélectionner des produits sur le marché mondial du chanvre industriel en raison de sa nature respectueuse de l’environnement, qui devrait favoriser la croissance du marché. Le marché du chanvre industriel devrait afficher une croissance considérable au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du chanvre industriel est évalué à 4,6 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 30,9 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 21,02 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La « fibre de chanvre » représente le segment de type le plus important sur le marché du chanvre industriel au cours de la période de prévision, car elle est utilisée pour obtenir des biocarburants et des bioplastiques. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse des brevets.

Portée du marché mondial du chanvre industriel

Le marché du chanvre industriel est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’origine. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

graines de cannabis

huile de graines de chanvre

Huile de chanvre CBD

fibre de chanvre

Sur la base du type, le marché du chanvre industriel est segmenté en graines de chanvre, huile de graines de chanvre, huile de chanvre CBD et fibre de chanvre. La fibre de chanvre connaîtra le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de son utilisation dans l’obtention de biocarburants et de bioplastiques.

application

aliments

textile

boissons

produits de soins personnels

Pharmaceutique

autre

Sur la base des applications, le marché du chanvre industriel est segmenté en aliments, textiles, boissons , produits de soins personnels, produits pharmaceutiques et autres.

Ressource

traditionnel

BIO

Sur la base de la source, le marché du chanvre industriel est segmenté en conventionnel et biologique.

Analyse/aperçus régionaux du marché du chanvre industriel

Le marché du chanvre industriel est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, application et source mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du chanvre industriel sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Asie-Pacifique domine le marché du chanvre industriel en raison de l’essor du marché des produits cosmétiques et de soins personnels et de la consommation croissante de produits comestibles et de suppléments à base de chanvre dans les économies en développement de la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la croissance de la population gériatrique, des niveaux élevés de revenu disponible des consommateurs et des préoccupations croissantes concernant les maladies de la peau et la protection UV dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, les tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Chanvre industriel

Le paysage concurrentiel du marché Chanvre industriel fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché du chanvre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du chanvre industriel comprennent Nhempco (Canada), Ecofiber (Australie), Hemp Inc. (États-Unis), GenCanna (États-Unis), HempFlax Group BV (Pays-Bas), Konoplex (Russie), Canadian Cannabis Petroleum Corporation (Canada), Hemp Poland (Pologne), Dun Agro (Pays-Bas), Colorado Hemp Works (États-Unis), Canah International (Roumanie), South Hemp Tecno (Italie), Plains Industrial Hemp Processing (Canada) et MH Medical Hemp ( Allemagne) Attendez.

