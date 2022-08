Au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, le marché des implants orthopédiques devrait atteindre 68 359,6 millions USD à un TCAC de 5,35%

Le marché des implants orthopédiques est un dispositif médical destiné à remplacer ou soutenir une articulation ou un os manquant. En termes de résistance, les implants médicaux sont principalement constitués d’alliages d’acier inoxydable et de titane avec un revêtement en plastique et peuvent être utilisés comme cartilage artificiel. Ceux-ci sont le plus souvent utilisés pour les procédures peu invasives pour traiter les blessures à la colonne vertébrale et la sténose vertébrale lombaire.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché des implants orthopédiques était évalué à 45,053 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 68,3596 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,35 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché de l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-orthopedic-implants-market&rajaas

Dynamique du marché des implants orthopédiques

chauffeur

Augmentation des cas de chirurgie orthopédique

Le marché est tiré par l’augmentation du nombre de chirurgies orthopédiques. La demande d’implants orthopédiques augmente en raison du nombre croissant de traumatismes, d’accidents et de blessures. De plus, les problèmes de densité osseuse et les maladies osseuses de la quarantaine sont en augmentation. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché de l’orthopédie dans les années à venir.

Augmentation du nombre de personnes âgées

Le marché des implants orthopédiques devrait croître en raison du nombre croissant de personnes gériatriques dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’âge moyen de la population mondiale en 2000 était de 37,3 ans et devrait atteindre 45,5 ans d’ici 2050. Les patients d’âge moyen optent de plus en plus pour des implants orthopédiques en raison de problèmes liés au mode de vie tels que l’épuisement prématuré et le manque d’exercice . exercer. L’augmentation de l’âge moyen devrait contribuer à l’expansion du marché des implants orthopédiques dans les années à venir.

De plus, la prévalence croissante des maladies orthopédiques telles que l’arthrite et l’arthrose sera un facteur majeur influençant la croissance du marché des implants orthopédiques. Dans le même temps, l’urbanisation croissante et l’augmentation des niveaux de revenu disponible sont les facteurs déterminants pour accélérer la croissance du marché des implants orthopédiques. En outre, l’acceptation croissante des dispositifs médicaux implantables et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché des implants orthopédiques. Un autre facteur important modérant le taux de croissance du marché des implants orthopédiques est l’utilisation généralisée des implants orthopédiques dans le traitement des maladies et des blessures musculo-squelettiques et orthopédiques.

Chance

Une activité R&D en croissance

De plus, l’augmentation des activités de R&D favorisera la croissance du marché des implants orthopédiques. Dans le même temps, l’avènement des implants biorésorbables et des dispositifs de fixation interne et l’attention croissante portée à la chirurgie robotique influenceront la dynamique du marché et créeront de nouvelles opportunités dans les années à venir.

En outre, l’attention croissante portée par les fabricants à l’adoption de technologies de pointe et le nombre croissant de marchés émergents offriront en outre des opportunités favorables à la croissance du marché des implants orthopédiques au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial des implants orthopédiques

Le marché des implants orthopédiques est segmenté en fonction du type de produit, du biomatériau, de la procédure, du type d’appareil, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

remplacement articulaire reconstructif

implants rachidiens

dents implantées

orthopédie

Traumatologie et implants craniomaxillofaciaux

autre

Sur la base du type de produit, le marché des implants orthopédiques est segmenté en remplacements articulaires reconstructifs, implants rachidiens, implants dentaires, produits biologiques orthopédiques, implants traumatiques et craniomaxillofaciaux, et autres. Les remplacements articulaires reconstructifs ont été subdivisés en implants de remplacement du genou, implants de remplacement de la hanche et extrémités. Les membres sont subdivisés en reconstruction des membres supérieurs et en reconstruction des membres inférieurs.

biomatériaux

Biomatériaux Céramiques

Biomatériaux métalliques

Biomatériaux polymères

Biomatériaux naturels pour la constipation

Sur la base des biomatériaux, le marché des implants orthopédiques est segmenté en biomatériaux céramiques, biomatériaux métalliques, biomatériaux polymères et biomatériaux naturels.

programme

chirurgie ouverte

Chirurgie mini-invasive (MIS)

autre

Sur la base de la procédure, le marché des implants orthopédiques est segmenté en chirurgie ouverte, chirurgie mini-invasive (MIS) et autres.

Type d’équipement

Dispositif de fixation interne

dispositif de fixation externe

Sur la base du type d’appareil, le marché des implants orthopédiques est segmenté en appareils de fixation interne et en appareils de fixation externe. Les dispositifs de fixation externe sont subdivisés en tiges/fils orthopédiques, vis orthopédiques, plaques orthopédiques, broches de fixation et clous orthopédiques Lavement au phosphate de sodium.

application

fracture du cou

fracture vertébrale

remplacement de la hanche

remplacement de l’épaule

autre

L’application du marché des implants orthopédiques est segmentée en fractures du cou, fractures de la colonne vertébrale, arthroplasties de la hanche, arthroplasties de l’épaule et autres.

utilisateur final

Hôpital

Clinique orthopédique

soins à domicile

autre

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-orthopedic-implants-market?rajaas

Analyse/aperçus régionaux du marché des implants orthopédiques

Le marché des implants orthopédiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays susmentionnés, le type de produit, le biomatériau, la procédure, le type d’appareil, l’application et l’utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des implants orthopédiques sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des implants orthopédiques en raison de l’existence d’un cadre réglementaire clair dans la région et des recommandations des gouvernements et des établissements de santé. De plus, l’adoption croissante de procédures peu invasives stimulera le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la hausse des niveaux de revenu disponible et des infrastructures de santé bien développées dans la région. En outre, la sensibilisation à des prothèses orthopédiques meilleures et plus avancées et le développement du tourisme médical propulseront le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Implants orthopédiques

Le paysage concurrentiel du marché Implants orthopédiques fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des implants orthopédiques.

Certains des principaux acteurs du marché des implants orthopédiques sont :

Commad Corporation (États-Unis)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Smith + neveu (Royaume-Uni)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Integra LifeSciences (États-Unis)

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Arthrex (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Medical Device Business Services, Inc. (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

DJO, LLC (États-Unis)

NuVasive, Inc (États-Unis)

Implants orthopédiques Inc. (NV)

Esculap Corporation (États-Unis)

Flexicare Medical Ltd (Royaume-Uni)

BioTek Instruments, Inc. (États-Unis)

Narang Medical Limited (Inde)

Auxein Medical (Inde)

Uteshiya Medicare (Inde)

Parcourez le catalogue complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dermatology-drugs-market&rajaas

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://www.designerwomen.co.uk/bone-healing-implants-market-to-surpass-usd-71817-72-million-in-revenue-by-the-end-of-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/healthcare-asset-management-market-covering-historic-market-growth-and-forecasting-2029-future/

https://www.designerwomen.co.uk/inspection-machines-market-growth-at-a-rate-of-5-35-during-the-forecast-period-from-2022-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/stem-cell-therapy-market-expected-to-grow-at-a-cagr-of-9-7-during-the-forecast-period-from-2022- d’ici 2029/

https://www.designerwomen.co.uk/analysis-of-the-implantable-drug-delivery-market-trends-research-analysis-review-and-forecast-2022-2029/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com