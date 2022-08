Au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, le marché de la technologie des biomarqueurs atteindra 93 487,04 millions USD à un TCAC de 14,25 %

Les biomarqueurs sont des caractéristiques biologiques qui sont mesurées et évaluées comme un facteur dans un processus pathologique ou biologique normal ou en réponse à une intervention thérapeutique. Les biomarqueurs sont largement utilisés dans le diagnostic de diverses maladies, telles que les maladies infectieuses, le cancer et les maladies auto-immunes.

Les modèles d’expression génique sont largement utilisés pour identifier diverses maladies. Les biomarqueurs sont utilisés pour diagnostiquer diverses maladies telles que les maladies infectieuses, le cancer, les maladies auto-immunes, etc. La prévalence croissante de diverses maladies a accru la demande de technologies de biomarqueurs. Les biomarqueurs sont connus pour avoir la capacité de diagnostiquer la maladie à un stade précoce. Le marché mondial de la technologie des biomarqueurs est évalué à 32 203,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 93 487,04 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 14,25 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients,

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché de la technologie des biomarqueurs figurent Enzo Biochem Inc. (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), PerkinElmer Inc. (États-Unis), QIAGEN (Allemagne), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Bruker (États-Unis), Epigenomics AG (Allemagne), MESO SCALE DIAGNOSTICS, LLC (États-Unis), EKF Diagnostics Holdings plc (Royaume-Uni), General Electric Company (États-Unis), Nexus-Dx (États-Unis)) , LifeSign LLC (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), etc.

Portée du marché mondial de la technologie des biomarqueurs et taille du marché

Le marché de la technologie des biomarqueurs est segmenté en fonction du produit, de la technique analytique, du type de test, du domaine de recherche et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

consommables

instrument

Servez

Logiciel

Sur la base du produit, le marché de la technologie des biomarqueurs est segmenté en consommables , instruments, services et logiciels/informatiques.

Technologie de copie

Chromatographie

EN

réaction en chaîne par polymérase

spectrométrie de masse

Immunoessai

Basé sur la technologie analytique, le marché de la technologie des biomarqueurs est segmenté en chromatographie, NGS, PCR, spectrométrie de masse et immunoessai. Les immunoessais ont ensuite été subdivisés en ELISA, Western blot et puce à protéines.

type d’essai

biopsie liquide

biopsie solide

Sur la base du type de test, le marché de la technologie des biomarqueurs est segmenté en biopsie liquide et biopsie solide. La biopsie liquide est subdivisée en ddPCR, NGS, spectrométrie de masse, DHPLC et autres techniques.

zone de recherche

Génomique

Protéomique

métabolomique

Autres domaines d’études

Sur la base du domaine de recherche, le marché de la technologie des biomarqueurs est segmenté en génomique, protéomique, métabolomique et autres domaines de recherche. La métabolomique est subdivisée en flux métabolique, lipidomique, etc.

application

Identification des biomarqueurs

Vérification R&D

Tests de routine basés sur des biomarqueurs

Sur la base de l’application, le marché de la technologie des biomarqueurs est segmenté en recherche d’identification, de validation et de développement de biomarqueurs et en tests de routine basés sur des biomarqueurs.

Analyse régionale / aperçu du marché de la technologie des biomarqueurs

Le marché de la technologie des biomarqueurs est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit, technique analytique, type de test, domaine de recherche et application, comme décrit ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la technologie des biomarqueurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Autre Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché de la technologie des biomarqueurs en raison de l’augmentation de la population gériatrique et du soutien des organisations privées et publiques de la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation croissante à la détection précoce du cancer dans la région pour permettre un meilleur traitement.

