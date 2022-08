Au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, le marché de la micro-assurance atteindra 131,71 milliards USD à un TCAC de 6,70 %

Les produits de micro-assurance offrent une couverture aux ménages à faible revenu ou à ceux qui ont peu d’économies. Il est conçu pour les actifs de faible valeur et les indemnisations en cas de maladie, de blessure ou de décès. Comme l’assurance traditionnelle, la micro-assurance couvre un large éventail de risques. Y compris les menaces pour la santé et les biens. Ces risques comprennent, mais sans s’y limiter, l’assurance récolte, l’assurance bétail/bétail, l’assurance incendie ou vol, l’assurance maladie, l’assurance vie temporaire, l’assurance décès, l’assurance invalidité et l’assurance catastrophe naturelle.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché de la micro -assurance atteindra 131,71 milliards de dollars en 2029 contre 78,4 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport –

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-microinsurance-market

Dynamique du marché de la micro-assurance

chauffeur

Accroître les initiatives gouvernementales

Les facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent l’augmentation des initiatives gouvernementales pour adopter des politiques de remboursement des chirurgies, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques, l’augmentation du coût des services de santé et la croissance du PIB mondial et des dépenses de santé. Le marché de la micro-assurance s’étendra de 2022 à 2029 en raison de nouvelles opportunités et de la hausse des coûts médicaux.

Améliorer l’accès aux services financiers

Les principaux moteurs de la croissance du marché sont l’expansion mondiale du secteur de l’assurance et la popularité croissante des services financiers pour toutes les classes sociales. Le marché a également été positivement impacté par les innovations récentes telles que les modèles peer-to-peer et d’autres modèles d’assurance similaires conviviaux pour les consommateurs.

Améliorer l’expérience client

Les ménages à faible revenu bénéficient d’une assurance par le biais de la micro-assurance car leurs options de revenu sont limitées. En outre, la micro-assurance soutient l’expansion du marché en fournissant un plan d’assurance clair et abordable entre les prestataires de services et les compagnies d’assurance. Afin d’améliorer l’expérience client et de créer une chaîne de valeur durable pour les activités de micro-assurance, de nombreuses institutions construisent également des plateformes interactives multicanaux et des réseaux virtuels, et l’industrie a un bel avenir.

Chance

La micro-assurance gagne en popularité en raison de son accessibilité et de ses opérations ouvertes, qui profitent aux consommateurs. En outre, de nombreuses organisations utilisent des plates-formes multicanaux et des réseaux virtuels pour créer des chaînes de valeur et offrir des incitations au secteur de la micro-assurance. Un autre facteur à l’origine de l’expansion du secteur de la micro-assurance est l’émergence de régimes d’assurance conviviaux tels que les modèles peer-to-peer. La surveillance automatisée du portefeuille est de plus en plus populaire auprès des entreprises car elle leur permet de suivre le flux de crédit aux clients, de suivre leur progression et de prendre des mesures immédiates le cas échéant. En réduisant les risques, les entreprises de micro-assurance peuvent augmenter leurs revenus et leurs bénéfices.

Étendue du marché mondial de la micro-assurance

Le marché de la micro-assurance est segmenté en fonction du type, du groupe d’âge, du produit, du fournisseur, du canal de distribution et du modèle. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier l’application des segments de marché clés.

taper

Garantie à vie

assurance temporaire

Tranche d’âge

Mineure

adulte

aîné

produit

assurance habitation

Assurance santé

assurance-vie

Assurance indexée

Assurance décès et invalidité accidentels

autre

colporteur

Micro-assurance (commercialement faisable)

Micro-assurance par aide/soutien gouvernemental

canal de distribution

les ventes directes

Institution financière

commerce électronique

Hôpital

Clinique

autre

Modèle

Modèle de proxy autorisé

Modèle de service complet

Modèle piloté par le fournisseur

Modèle de communauté/réciprocité

autre

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, veuillez parcourir le résumé du rapport de recherche @ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-microinsurance-market

Analyse régionale / aperçu du marché de la micro-assurance

Le marché de la micro-assurance est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type, tranche d’âge, produit, fournisseur, canal de distribution et mode, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la micro-assurance sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la micro-assurance en raison du nombre croissant de personnes âgées et de l’adoption de technologies médicales innovantes. L’Asie-Pacifique domine le marché de la micro-assurance en raison de l’amélioration de l’économie nationale, de l’augmentation de la population à faible revenu et des développements régionaux en matière de réglementation et de législation.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la micro-assurance

Le paysage concurrentiel du marché de la micro-assurance fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications . les points de données présentés ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché de la micro-assurance.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la micro-assurance sont :

HDFC Ergo General Insurance Company Limited (Inde)

Holard (Pays-Bas)

MicroEnsure Holdings Limited (Royaume-Uni)

Office national de l’assurance (Inde)

Standard Chartered Bank (Royaume-Uni)

Wells Fargo (États-Unis)

SAC Banco do Nordeste (Brésil)

Services et SolutionsMetLife, LLC (États-Unis)

Banque Bandhan (Inde)

Banque ICICI (Inde)

Tata AIA (Inde)

Parcourez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-microinsurance-market

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://telegra.ph/Pleural-Effusion-Market-Size-Growth-Demand-Development-Segmentation-Research-Analysis-Regional-Analysis-and-Analysis-Research-Re-07-25

https://telegra.ph/Onchocerciasis-Market-Global-Industry-Analysis-Business-Opportunity-Research-By-Key-Players-Size-Growth-Demand-Development-Forec-07-27

https://telegra.ph/Microcephaly-Market-Key-Players-Size-Growth-Demand-Development-Share-Analysis-Regional-Analysis-Research-Analysis-Trends-Revenue-07-27

https://telegra.ph/Japanese-Encephalitis-Market-Global-Key-Players-Trends-Share-Industry-Size-Growth-Opportunities-Business-Technology-and-Forecast-07-27

https://telegra.ph/Mesothélioma-Treatment-Market-Growth-Trends-Analysis-Opportunities-Research-Demand-Development-Share-Supply-Chain-Revenue-and-Fo-07-27

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle ère avec un niveau de résilience inégalé et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com