Au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, le marché biopharmaceutique devrait atteindre 639,26 millions USD à un TCAC de 7,80%

Le marché biopharmaceutique concerne les produits pharmaceutiques fabriqués en extrayant directement des protéines et des acides nucléiques à partir de sources biologiques à l’aide de la biotechnologie. La plupart des produits biopharmaceutiques sont des produits pharmaceutiques fabriqués à partir d’organismes vivants ; les OGM sont des plantes et des animaux génétiquement modifiés, et le processus est utilisé pour produire des produits biopharmaceutiques ; néanmoins, il s’agit d’une technologie controversée qui est encore expérimentale.

Le marché biopharmaceutique mondial était évalué à 350,53 millions USD en 2021 et devrait atteindre 639,26 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « anticorps monoclonaux » représentaient le plus grand segment de type de produit sur le marché biopharmaceutique au cours de la période de prévision en raison de la recherche et des applications exponentielles dans le secteur de l’oncologie. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché biopharmaceutique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Forte demande de produits biopharmaceutiques

L’énorme demande du marché pour les produits biopharmaceutiques en raison de l’augmentation des maladies chroniques et de la croissance de la population gériatrique est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. En outre, la capacité des produits biopharmaceutiques à traiter des maladies incurables devrait également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, l’expansion du secteur de la santé et la sensibilisation croissante à l’efficacité et à la disponibilité des produits biopharmaceutiques devraient également amortir la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les efforts croissants dans le développement de l’industrie biopharmaceutique devraient également stimuler la croissance du marché.

Chance

Accroître la recherche et les investissements pour créer des opportunités

En outre, la concentration accélérée sur la recherche et les investissements connexes devrait créer des opportunités lucratives pour le marché. L’augmentation des investissements des acteurs du marché dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments et leurs essais cliniques, ainsi que l’augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement de l’industrie biopharmaceutique, offriront également des opportunités de croissance substantielles pour le marché.

Contraindre/défier le marché biopharmaceutique mondial

investissement élevé

D’autre part, les investissements très élevés sur le marché devraient entraver la croissance du marché.

Les questions réglementaires présentent des défis

En outre, des problèmes réglementaires rigoureux devraient défier le marché biopharmaceutique au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché biopharmaceutique détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché. , taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché biopharmaceutique, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2021, Bristol-Myers Squibb et l’Université Rockefeller ont annoncé la signature d’un accord définitif en vertu duquel Bristol-Myers Squibb a reçu une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le nouvel anticorps monoclonal (« mAb ») de Rockefeller. -Virus CoV-2 pour le traitement ou la prévention du COVID. Cette thérapie innovante combine deux anticorps monoclonaux (mAbs) qui bloquent la protéine de pointe SARS-CoV-2 et neutralisent le virus. Les anticorps monoclonaux sont conçus pour être efficaces et stables, ce qui leur permet de rester plus longtemps dans le sang. Des études précliniques ont montré que cela peut traiter efficacement plusieurs variantes virales avec une administration sous-cutanée à faible dose,

Portée du marché biopharmaceutique mondial

Le marché biopharmaceutique est segmenté en fonction du type de produit, du service, du type de matière première et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

Des anticorps monoclonaux

facteur de croissance recombinant

protéine purifiée

Protéine recombinante

Hormone recombinante

vaccin

immunomodulateur synthétique

autre

En fonction du type de produit, le marché biopharmaceutique est segmenté en anticorps monoclonaux, facteurs de croissance recombinants, protéines purifiées, protéines recombinantes, hormones recombinantes, vaccins, immunomodulateurs synthétiques et autres. On estime que les anticorps monoclonaux détiennent la plus grande part de marché en raison de la recherche et des applications exponentielles dans le secteur de l’oncologie.

Servez

tests de laboratoire

Tests personnalisés/Tests propriétaires du client

Essais en laboratoire de pharmacopée et de multi-pharmacopées

Sur la base des services, le marché biopharmaceutique est segmenté en tests de laboratoire, tests personnalisés/tests exclusifs au client, pharmacopée et tests de laboratoire multi-pharmacopées.

type de matière première

Accessoires de recette

Ingrédient pharmaceutique actif (API)

Méthodes de pharmacopée (USP/EP/JP)

Assistance basée sur le programme de qualification des fournisseurs

Sur la base du type de matière première, le marché biopharmaceutique est segmenté en excipients de formulation, ingrédients pharmaceutiques actifs (API), soutien au programme de qualification des fournisseurs basé sur la méthode de pharmacopée (USP/EP/JP).

application

Oncologie

Inflammation et maladies infectieuses

maladie auto-immune

trouble métabolique

déséquilibre hormonal

Maladies cardiovasculaires

Maladie du système nerveux

autre

Analyse / aperçu régional du marché biopharmaceutique

Comme mentionné ci-dessus, le marché Biopharmaceutique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type de produit, service, type de matière première et application. Les pays couverts par le rapport sur le marché biopharmaceutique sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché biopharmaceutique, car la position forte des États-Unis a stimulé les dépenses de santé par habitant ainsi que l’innovation et les énormes investissements en capital dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des investissements en R&D et de la croissance du diagnostic des maladies rares dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biopharmaceutique

Le paysage concurrentiel du marché biopharmaceutique fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché biopharmaceutique sur lequel la société se concentre.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché biopharmaceutique figurent Amgen (États-Unis), Eli Lilly (États-Unis), Johnson & Johnson Pte Ltd (États-Unis), Sanofi (France), Abbott (États-Unis), AstraZeneca (Royaume-Uni) ), Amgen Corporation. (USA), F. Hoffmann-La Roche Ltd., (Suisse), bioMérieux (France), Novartis AG (Suisse), Bristol-Myers Squibb Company (USA), Novo Nordisk A/S (Danemark), Merck & Co. , Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline Plc (Royaume-Uni), Biogen (États-Unis), Bayer AG (Allemagne) et Pfizer (États-Unis), entre autres.

