Au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, la taille du marché de la neurochirurgie atteint 21,19 milliards USD avec un TCAC de 11,25%

Obtenez un extrait PDF du rapport – Entre 7 et 10 millions de personnes dans le monde souffrent aujourd’hui de la maladie de Parkinson. Les troubles neurologiques sont l’une des principales causes de morbidité et d’invalidité dans le monde. Le développement des techniques neurochirurgicales devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Selon Data Bridge Market Research, la taille du marché de la neurochirurgie était évaluée à 9,03 milliards USD en 2021 et atteindra 21,19 milliards USD en 2029, avec un TCAC prévu de 11,25 % de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport :–

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-neurosurgery-market&rajaas



Dynamique du marché de la neurochirurgie

chauffeur

Avancées technologiques en neurochirurgie

Les progrès technologiques ont entraîné une transition typique des équipements traditionnels vers des équipements économes en énergie basés sur les nouvelles technologies. Plusieurs technologies de pointe rendent actuellement la neurochirurgie plus facile que par le passé.

L’adoption de la technologie endoscopique est une avancée majeure du marché. Elle nécessite moins d’incisions que la chirurgie ouverte traditionnelle, ce qui entraîne moins de cicatrices. De plus, le temps de récupération est plus court.

L’essor des projets de recherche

D’autre part, l’augmentation des projets de recherche visant à créer des technologies de pointe offrira plus d’opportunités au marché de la neurochirurgie de se développer au cours de la période couverte par les prévisions.

Prévalence croissante des troubles neurologiques

Le marché est en pleine expansion en raison de la prévalence croissante de troubles neurologiques tels que l’épistaxis, l’hémorragie intracérébrale (ICH), les lésions cérébrales traumatiques, la douleur chronique, la dépression et la maladie de Parkinson.

Chance

Développement technologique des équipements chirurgicaux

Le marché devrait également croître plus rapidement en raison de la sensibilisation croissante des utilisateurs finaux aux nouveaux produits et de la demande croissante d’opérations MI. En outre, un facteur important soutenant la croissance du marché de la neurochirurgie tout au long de la période de prévision est le développement technologique croissant des dispositifs chirurgicaux.

Portée du marché mondial de la neurochirurgie

Le marché de la neurochirurgie est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

Dispositif neuro-interventionnel

Dispositifs de gestion du liquide céphalo-rachidien (LCR)

Système de navigation en neurochirurgie

Services de neurostimulation

autre

utilisation finale

Hôpital

Rechercher

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-neurosurgery-market?rajaas



Analyse régionale / aperçu du marché de la neurochirurgie

Comme mentionné ci-dessus, le marché Neurochirurgie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport de marché Neurochirurgie sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la neurochirurgie en raison du nombre croissant de patients souffrant de troubles neurologiques, de l’adoption de technologies de pointe et de l’amélioration des infrastructures de santé. L’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la disponibilité d’options de traitement, du développement des infrastructures et de la disponibilité de financements publics.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Certains des acteurs clés opérant sur le marché de la neurochirurgie sont :

Medtronic (Irlande)

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Stryker (États-Unis)

Brainlab AG (Allemagne)

Integra LifeSciences (États-Unis)

Scopis GmbH (Allemagne)

Boston Scientific (États-Unis)

Elekta (Suède)

Cyber ​​​​​​onics, Inc. (États-Unis)

Micromar Industries et . LTDA (Espagne)

Neuromédecine (États-Unis)

Thérapie SPR (États-Unis)

Hôpital de recherche pour enfants St.Jude (États-Unis)

Synapse Biomedical Inc. (États-Unis)

Karl Stoss (Allemagne)

Abbott (États-Unis)

Ackermann (Allemagne)

Parcourez le catalogue complet sur : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-neurosurgery-market&rajaas

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://telegra.ph/Pleural-Effusion-Market-Size-Growth-Demand-Development-Segmentation-Research-Analysis-Regional-Analysis-and-Analysis-Research-Re-07-25

https://telegra.ph/Onchocerciasis-Market-Global-Industry-Analysis-Business-Opportunity-Research-By-Key-Players-Size-Growth-Demand-Development-Forec-07-27

https://telegra.ph/Microcephaly-Market-Key-Players-Size-Growth-Demand-Development-Share-Analysis-Regional-Analysis-Research-Analysis-Trends-Revenue-07-27

https://telegra.ph/Japanese-Encephalitis-Market-Global-Key-Players-Trends-Share-Industry-Size-Growth-Opportunities-Business-Technology-and-Forecast-07-27

https://telegra.ph/Mesothélioma-Treatment-Market-Growth-Trends-Analysis-Opportunities-Research-Demand-Development-Share-Supply-Chain-Revenue-and-Fo-07-27

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et nouvelle ère avec un niveau de résilience inégalé et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com