Au cours de la période de prévision jusqu’en 2028, le marché des vaccins atteindra 61 988,47 millions USD à un TCAC de 6,9 ​​%

Le marché des vaccins devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 61 988,47 millions USD, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La croissance des programmes et des campagnes de vaccination et la prévalence élevée de maladies chroniques telles que la grippe et les maladies infectieuses bactériennes sont les principaux moteurs de la demande du marché des vaccins au cours de la période de prévision.

Un vaccin est un produit qui réduit le risque de contracter une maladie en agissant de concert avec le système immunitaire de l’organisme pour accroître la protection contre les agents pathogènes mortels. Différents types de vaccins ont été découverts contre des maladies mortelles qui préviennent chaque année environ 2 à 3 millions de décès dus à des maladies telles que le tétanos, la diphtérie , la coqueluche, la rougeole et la grippe.

Portée du marché des vaccins et taille du marché

Le marché des vaccins est segmenté en fonction de l’ingrédient, du type, du type, de l’âge d’administration, de la maladie, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et identifier les différences entre vos principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base de la composition, le marché des vaccins est segmenté en vaccins combinés et en vaccins uniques. Le segment des vaccins combinés dominera le marché d’ici 2021, car les vaccins combinés sont efficaces contre plusieurs maladies avec une seule injection.

En fonction du type, le marché des vaccins est segmenté en vaccins sous-unitaires, vaccins recombinants , vaccins polysaccharidiques et conjugués, vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes et vaccins à ADN. Les vaccins sous-unitaires, les vaccins recombinants, les vaccins polyosidiques et les vaccins conjugués domineront le marché d’ici 2021, car ces vaccins induiraient de fortes réponses immunitaires chez presque tous ceux qui en ont besoin, y compris ceux dont le système immunitaire est affaibli . question.

Sur la base du type, le marché des vaccins est segmenté en vaccins de routine, vaccins recommandés et vaccins essentiels. Le segment des vaccins de routine dominera le marché d’ici 2021 car ils sont principalement utilisés pour les vaccinations infantiles, sur lesquelles les gouvernements mettent l’accent à l’échelle mondiale.

Sur la base de l’âge d’administration, le marché des vaccins est segmenté en vaccins pédiatriques et vaccins adultes. Le segment des vaccins pédiatriques dominera d’ici 2021, car les enfants sont plus sensibles aux maladies infectieuses, qui incluent le développement du système immunitaire, nécessitant ainsi une vaccination appropriée.

Sur la base de la maladie, le marché des vaccins est segmenté en pneumococcie, rougeole, oreillons et varicelle, DTC, hépatite , grippe, typhoïde, méningocoque, rage, encéphalite japonaise, fièvre jaune et autres. En 2021, le segment des maladies pneumococciques dominera le marché en raison de l’augmentation des taux d’infection par la pneumonie et de l’augmentation des campagnes de vaccination pour le bien-être de la population.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des vaccins est segmenté en injectable , oral et nasal. Le segment injectable dominera d’ici 2021, car la plupart des vaccins sont administrés par voie parentérale et provoquent de fortes réactions systémiques lorsqu’ils sont injectés par la même voie.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vaccins est segmenté en hôpitaux communautaires, hôpitaux , centres spécialisés, cliniques et autres. En 2021, le segment des hôpitaux communautaires dominera le marché car la majeure partie de la vaccination et de l’immunisation est effectuée par les agences de réglementation et les autorités compétentes.

Sur la base du canal de distribution, le marché des vaccins est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. En 2021, le marché des pharmacies hospitalières dominera le marché car les vaccins sont achetés directement auprès des distributeurs de l’entreprise.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des vaccins

Comme mentionné ci-dessus, le marché mondial des vaccins est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction de la composition, du type, du type, de l’âge d’administration, de la maladie, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des vaccins sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, la Pologne et le reste du L’Europe . , Japon, Chine, Australie, Inde, Corée, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Israël , le Koweït, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le segment des vaccins combinés en Amérique du Nord devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car les vaccins sont efficaces contre plusieurs maladies avec une seule injection. Les États-Unis sont à la tête de la croissance du marché nord-américain des vaccins, où le segment des vaccins combinés domine en raison de la popularité croissante des investissements gouvernementaux dans la vaccination combinée. L’Allemagne est en tête de la croissance dans la région européenne, le segment des vaccins combinés dominant le marché des vaccins en raison de la prévalence croissante de multiples maladies et infections liées à la grippe. Le Japon est en tête de la croissance dans la région Asie-Pacifique en raison des efforts accrus de R&D pour les programmes de vaccins avancés.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou peu fréquente des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Vaccin

Le paysage concurrentiel du marché des vaccins fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et la portée des produits, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise par rapport au marché des vaccins.

Les principales entreprises impliquées dans le rapport sur le marché mondial des vaccins sont Bharat Biotech, Biological E Limited, Bio Farma, Emergent BioSolutions Inc., Dynavax Technologies, Valneva SE, Bavarian Nordic, Altimmune, Merck Sharp & Dohme Corp. (filiale de Merck & Co., Inc.), Takeda Pharmaceutical Company Limited, Seqirus (filiale de CSL Limited), Abbott, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer Inc., Janssen Global Services, LLC (filiale de Johnson & Johnson Services) ), Inc.), F. Hoffmann-La Roche Ltd, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, ALK, Panacea Biotec Ltd, BAXTER VACCINES (une filiale de Baxter), GlaxoSmithKline plc, Lanzhou Institute of Biological Products Co., Ltd., Serum Institute India Pvt Ltd. parmi d’autres acteurs mondiaux et nationaux.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par des entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des vaccins.

Par exemple,

En novembre 2020, GlaxoSmithKline plc et Medicines for Malaria Venture ont soumis des données positives sur la tafinoquine pour le traitement du paludisme à P. vivax chez les enfants et les adolescents (étude TEACH). Lors des examens de quatre mois, 95 pour cent des 60 sujets étudiés n’ont montré aucun signe de paludisme à P. vivax. Les résultats, présentés lors de la réunion annuelle virtuelle de l’American Society for Tropical Medicine and Hygiene 2020, aident l’entreprise à progresser et à fournir des preuves que ses produits traitent le paludisme.

Les collaborations, les lancements de produits, les expansions commerciales, les récompenses et reconnaissances, les coentreprises et les autres stratégies des acteurs du marché renforcent la présence des entreprises sur le marché des vaccins, ce qui offre également un avantage aux organisations pour améliorer leur approvisionnement en vaccins.

