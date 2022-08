Au cours de la période de prévision jusqu’en 2028, le marché de la marijuana médicale atteindra 67 354,01 millions USD à un TCAC de 25,16 %

En utilisant le rapport d’étude de marché sur le cannabis médical , il est facile de mieux positionner l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour créer une veille concurrentielle et développer et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Le rapport compile soigneusement les informations pertinentes pour l’entreprise afin que l’entreprise puisse se concentrer sur les bons segments de marché et se préparer aux évolutions et à la volatilité du marché. Avec ce rapport marketing, les clients peuvent retrouver une illustration des plans d’affaires, y compris des recherches exclusives sur l’entreprise, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données. Des rapports d’étude de marché du cannabis médical soigneusement sélectionnés aident à couvrir les risques de marché et d’investissement, fournissent une image complète et une image des concurrents et de l’environnement macroéconomique.

Le modèle des cinq forces de Porter est utilisé dans le rapport sur le marché fiable du cannabis médical pour comprendre l’industrie en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de concurrence dans chaque domaine. Ces cinq mesures comprennent la concurrence, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, le pouvoir des acheteurs et le pouvoir des fournisseurs. D’autre part, l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisée pour étudier les forces internes, les faiblesses ainsi que les opportunités et menaces externes au sein du marché. L’analyse SWOT met en évidence les domaines d’opportunités immédiates sur lesquels l’entreprise peut continuer, s’appuyer, se concentrer et travailler à surmonter.

Portée du marché mondial du cannabis médical et taille du marché

Le marché de la marijuana médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 25,16 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 67 354,01 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de l’utilisation médicale et la légalisation de la marijuana stimulent le marché de la marijuana médicale.

Le cannabis est une drogue psychoactive dérivée de la plante de cannabis de la famille du cannabis. Depuis plusieurs années, il est largement utilisé pour traiter diverses affections, notamment la douleur chronique, le cancer, la dépression, le diabète , l’arthrite, le glaucome, l’épilepsie, la migraine, le sida et la maladie d’Alzheimer, entre autres. L’augmentation de l’utilisation du cannabis dans les cosmétiques peut être considérée comme un moteur du marché du cannabis médical. La structure réglementaire complexe de la consommation de cannabis limite le marché de la marijuana médicale. Le développement de nouveaux produits en raison de l’augmentation des activités de R&D peut offrir des opportunités pour le marché du cannabis médical. La montée du marché noir de la marijuana pose un défi au marché de la marijuana médicale.

Le marché de la marijuana médicale est divisé en huit segments remarquables basés sur le produit, la source, la variété, le dérivé, l’application, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché de la marijuana médicale est segmenté en huiles, capsules de marijuana médicale, patchs, fleurs entières, fleurs moulues, stylos e-cigarette, marijuana médicale sèche, crèmes et hydratants, masques et sérums, nettoyants et autres. Le secteur pétrolier devrait dominer le marché du cannabis médical d’ici 2021 en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la source, le marché de la marijuana médicale est segmenté en synthétique et naturel. Le segment synthétique devrait dominer le marché du cannabis médical en 2021 en raison de l’augmentation des dépenses de santé.

Sur la base de la variété, le marché de la marijuana médicale est segmenté en Indica, Sativa et Hybrid. Le segment du cannabis indica devrait dominer le marché du cannabis médical d’ici 2021 en raison de l’utilisation médicale croissante du cannabis.

Sur la base des dérivés, le marché de la marijuana médicale est segmenté en cannabidiol (CBD) , tétrahydrocannabinol (THC)/delta-8-tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabidiol (CBG) et autres. Le segment du cannabidiol (CBD) devrait dominer le marché du cannabis médical en 2021 en raison de la demande croissante de produits à base de cannabis médical.

Sur la base de l’application, le marché de la marijuana médicale est segmenté en maladie d’Alzheimer, perte d’appétit, cancer, épilepsie , autisme, problèmes de santé mentale, sclérose en plaques, gestion de la douleur, nausées, spasmes musculaires, arthrite, humeur élevée, dépression et troubles du sommeil. , anxiété, etc… Le segment de la maladie d’Alzheimer devrait dominer le marché du cannabis médical en 2021 en raison de l’augmentation des activités de R&D.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de la marijuana à des fins médicales est segmenté en solutions orales et en capsules, à fumer , en vaporisateurs, en topique et autres. Le segment des solutions buvables et des capsules devrait dominer le marché du cannabis médical en 2021 en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la marijuana médicale est segmenté en industrie pharmaceutique, centres de R&D, établissements de soins à domicile, hôpitaux et centres de réadaptation, entre autres. En 2021, l’industrie pharmaceutique devrait dominer le marché de la marijuana médicale en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la marijuana médicale est segmenté en B2B et B2C. Le segment B2B devrait dominer le marché du cannabis médical d’ici 2021 en raison de la demande croissante de cannabis à des fins médicales et cliniques.

Analyse au niveau national du marché de la marijuana médicale

Comme mentionné ci-dessus, le marché du cannabis médical est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, source, variété, dérivé, application, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial du cannabis médical sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud. , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain du cannabis médical en raison de la forte légalisation du cannabis dans le pays. L’Allemagne domine le marché européen du cannabis médical en raison de la forte légalisation du cannabis dans le pays. L’Australie domine le marché du cannabis médical en Asie-Pacifique en raison de la forte présence d’acteurs du marché dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Marijuana médicale

Le paysage concurrentiel du marché du cannabis médical fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et le souffle du produit, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de la marijuana médicale sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché mondial du cannabis médical sont Tilray, Elixinol Global Limited, Medical Marijuana, Inc., Extractas, Peace Naturals Project Inc., BOL Pharma, PharmaHemp, Kiehl’s (une filiale de L’Oréal), Vermont Hemp Health, Discover Health LLC, ENDOCA, Pacific root, CANOPY GROWTH CORPORATION, Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals plc., Harmony, Pure Ratios, MARY’s Nutritions, Bioactive Solutions, Inc., Upstate Elevator Supply Co., FOLIUM BIOSCIENCES, EcoGen Biosciences, Althea Company Pty Ltd (une filiale d’Althea Group Holdings Limited), Apothecana, Zenabis Global Ltd, Cresco Labs, IDT Australia, MEDIFARM, Greenwich Biosciences, Inc., MediPharm Labs Inc., THC Global Group Limited, Seed Cellar, CANNABIS SEEDS USA, Seeds For moi, HUMBOLDT SEED COMPANY, Crop King Seeds, BARNEY’S FARM et Aphria Inc., entre autres. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreux développements de produits sont également initiés par des entreprises mondiales qui accélèrent également la croissance du marché de la marijuana médicale.

Par exemple,

En février 2021, MediPharm Labs Inc. a reçu une licence de drogue à base de cannabis. Ceci est considéré comme une étape importante car MediPharm Labs sera désormais en mesure de fabriquer et de distribuer des médicaments à base de cannabis. Cela contribuera à stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Ce nouveau lancement de produit par la société vient s’ajouter à son portefeuille d’estimations de protéines sur le marché. Les collaborations, coentreprises et autres stratégies des acteurs du marché renforcent la présence des entreprises sur le marché du cannabis médical, ce qui offre également aux organisations des avantages pour améliorer leurs produits sur le marché du cannabis médical.

