Attentes du marché du combustible nucléaire et tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du combustible nucléaire devrait croître à un TCAC de 3,1 % de 2022 à 2030 . Le combustible nucléaire est un type de matériau utilisé dans les centrales nucléaires pour générer de la chaleur qui entraîne des turbines. Lorsque le combustible nucléaire subit une fission nucléaire, de la chaleur est produite. La plupart des combustibles nucléaires contiennent des actinides fissiles lourds capables de subir et d’entretenir une fission nucléaire. L’énergie nucléaire contribue actuellement à environ 10 % de la production mondiale d’électricité. Le combustible nucléaire devrait jouer un rôle lucratif dans l’approvisionnement futur en électricité et en énergie. De plus, les initiatives gouvernementales stimuleront la croissance du marché. Cependant, l’élimination du combustible nucléaire restant est un problème majeur qui entrave la croissance du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial du combustible nucléaire

COVID-19 a un impact significatif sur la croissance du marché, les chaînes d’approvisionnement perturbées ont entraîné la perte de combustible nucléaire en raison de son facteur de demi-vie. De plus, au deuxième trimestre de la pandémie, les centrales nucléaires fournissaient de l’électricité aux centres de données à mesure que le travail à domicile ou le trafic en ligne augmentait, ce qui augmentait la consommation d’énergie des centres de données. Ainsi, le COVID-19 a un impact significatif sur la croissance du marché.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/nuclear-fuel-market

Portée du marché mondial Combustible nucléaire

L’étude classe le marché du combustible nucléaire en fonction du type de combustible et du type de réacteur aux niveaux régional et mondial .

Par type de carburant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Carburant d’uranium

Combustible nucléaire à oxyde mixte (MOX)

Par type de réacteur Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Réacteur à eau bouillante (BWR)

Réacteur à eau sous pression (REP)

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/nuclear-fuel-market?opt=2950

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé du marché du combustible nucléaire

Basé sur la région, le marché du combustible nucléaire est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, MEA et Asie-Pacifique. Les régions d’Asie-Pacifique représentent le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au développement croissant des centrales nucléaires en Chine et en Inde. En outre, l’Asie-Pacifique est la principale région du monde où la production d’électricité via l’énergie nucléaire connaît une croissance significative au cours de la période de prévision. Selon l’Association nucléaire mondiale, l’Asie-Pacifique compte environ 135 à 140 réacteurs nucléaires en état de marche, environ 30 à 35 en construction, et diverses entreprises gouvernementales et publiques et privées prévoient d’en construire 50 à 60 supplémentaires.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/nuclear-fuel-market

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du combustible nucléaire

Les principaux acteurs de l’industrie adoptent diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

améco,

Société de portefeuille d’uranium ARMZ

KazAtomProm

Ressources énergétiques d’Australie, Ltd.

Japon, Société nationale du pétrole, du gaz et des métaux

Société minière anglo-canadienne

Azimut Exploration

AREVA

Société nucléaire nationale chinoise

Paladin Énergie

cascade

Ressources des plaines d’Eagle.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/nuclear-fuel-market