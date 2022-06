Attentes du marché des poutres à large bride et tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des poutres à larges ailes devrait atteindre un TCAC de 4,1 % de 2022 à 2030 . Une poutre en acier avec une large semelle est utilisée dans les industries du bâtiment et de la structure. Il a une forme qui ressemble à la lettre H. Les deux composants d’extrémité parallèles, appelés brides, sont reliés par une âme centrale. Alors que les ailes d’une poutre normale sont relativement minces, celles d’une poutre large sont nettement plus larges et peuvent avoir la même longueur que la hauteur de l’âme. Les poutres à ailes larges sont la forme de poutre la plus répandue au Canada, tandis que les poutres en I régulières sont moins courantes.

Cette poutre peut être utilisée dans une variété d’applications de construction. C’est la norme de l’industrie pour l’érection de colonnes dans les structures résidentielles et commerciales aux États-Unis. Ces poutres peuvent également être utilisées pour construire des planchers et des toits en les posant parallèlement au sol. Ils sont également utilisés dans la construction de ponts et comme supports structurels pour les bretelles d’autoroute et les viaducs. Traditionnellement, ces poutres sont en acier ou en aluminium, bien que les types de bois et composites soient devenus de plus en plus populaires, en particulier dans les bâtiments résidentiels.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des poutres à large bride

La propagation du nouveau coronavirus, c’est-à-dire le COVID-19, a fortement comprimé le marché mondial des poutres à larges ailes. Chaque marché est incroyablement incertain en ces temps, les pays du monde entier souffrant des effets déstabilisateurs de cette pandémie. Aucune entreprise n’est à l’abri de ces défis économiques causés par la crise sanitaire, et il y avait des inquiétudes compréhensibles quant à la destruction causée à l’économie mondiale.

Alors que le COVID-19 se propage à travers le monde, divers gouvernements ont ordonné de ralentir la transmission du virus en imposant un verrouillage strict dans diverses économies. Chaque élément a été touché, de chaque individu aux industries, y compris la fabrication et autres. Les usines ont été contraintes de rester fermées en raison des mesures de confinement et de distanciation sociale, la chaîne d’approvisionnement perturbée entraînant une forte baisse des ventes de poutres à larges ailes au niveau mondial.

Étendue du marché mondial des poutres à large bride

L’étude classe le marché des poutres à larges ailes en fonction du produit et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de produit ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Laminé à chaud

Soudé

Par type d’application Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Commercial

Résidentiel

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



On estime que le résidentiel, par application, détient la plus grande part de marché au cours de la période de prévision

Le marché mondial des poutres à larges ailes est segmenté en résidentiel et commercial en fonction de l’application. Le segment résidentiel détient la majorité des parts de marché sur le marché des poutres à larges ailes. Le principal avantage de la large poutre à bride est qu’elle permet aux ingénieurs de répartir le poids sur une zone massive. Cela implique qu’il peut supporter une structure plus large tout en posant moins de risque d’échec. Ils sont également plus légers qu’une poutre carrée de même taille mais peuvent supporter une charge plus importante, ce qui les rend plus efficaces.

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché

Sur la base du segment régional, on estime que l’Amérique du Nord représente la majeure partie du marché des poutres à larges ailes et devrait également détenir une part importante au cours de la période de prévision. La construction croissante de villes intelligentes et les plans d’infrastructure gouvernementaux propulsent la croissance du marché dans cette région. Le gouvernement canadien a lancé un projet visant à créer et à entretenir des infrastructures dans tout le pays. Le gouvernement a mis de côté environ 180 milliards de dollars (CAD) dans les infrastructures vitales au cours de la prochaine décennie dans le cadre du « Plan Investir dans le Canada ». La proposition comprend des fonds pour des initiatives attendues depuis longtemps telles que le transport en commun, le logement abordable et le développement communautaire rural. De plus, le gros investissement dans la construction est un autre facteur clé pour la croissance du marché des poutres à larges ailes en Amérique du Nord.

marché des faisceaux en Amérique du Nord. Viennent ensuite l’Europe et la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des faisceaux à large bride

Le marché mondial des poutres à larges ailes est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial sont :

Infra Metals Co.

Grant Steel Company

JF Ingénierie

ArcelorMittal

Montanstahl SA

JFE Steel Corporation

