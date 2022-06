Attentes du marché de l’analyse sportive et tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de l’analyse sportive devrait passer de 1 061,8 millions de dollars en 2021 à 5 816,5 millions de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 20,8 % de 2022 à 2030. Les outils d’analyse sportive incluent des outils de mesure de la condition physique des joueurs. et la performance de l’équipe, l’analyse concurrentielle, l’analyse des médias sociaux et l’analyse commerciale, entre autres fonctionnalités importantes. Cela a abouti à la création de mécanismes complexes de traitement des statistiques pour prévoir le résultat d’un futur événement sportif sur la base des résultats passés, des records de victoires et de défaites et de l’historique des adversaires. En réponse au besoin accru de surveiller et de suivre les données des athlètes, le nombre d’appareils portables dans le secteur des sports électroniques augmente.

Impact de COVID-19 sur le marché mondial de l’analyse sportive

En raison de la pandémie de COVID-19, les grandes entreprises sont confrontées à des problèmes commerciaux liés aux épidémies de coronavirus, à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et à une réduction potentielle des dépenses de consommation. La pandémie de COVID-19 devrait entraver la croissance des revenus mondiaux, entraînant un ralentissement de l’industrie du sport, qui est un moteur majeur du marché.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/sports-analytics-market

Les événements sportifs les plus importants aux niveaux mondial, régional et national ont été annulés ou reportés pour protéger la santé des athlètes et des sportifs, notamment les marathons, les tournois de football, les championnats d’athlétisme, les matchs de basket-ball, le handball, le hockey sur glace et le rugby, entre autres. L’épidémie de Covid-19 a considérablement influencé le secteur de l’analyse sportive, perturbant les chaînes d’approvisionnement et créant des risques d’inflation dans les marchandises.

Moteurs de la dynamique du marché mondial de l’analyse sportive

: augmentation de la demande de données sur le terrain

La croissance du volume de données générées sur le terrain a entraîné une augmentation de la maintenance et de l’analyse de ce type de données dans diverses organisations sportives. En conséquence, l’utilisation de l’analyse sportive a augmenté dans diverses organisations sportives. Plusieurs sports ont utilisé des systèmes d’analyse sportive pour les aider à analyser d’énormes quantités de données et à fournir des résultats fiables aux groupes sportifs et aux entraîneurs. De plus, la croissance du marché est motivée par le désir d’améliorer les performances des équipes sportives et de développer un public plus large en offrant de solides performances d’équipe. La nature de plus en plus concurrentielle de ces marchés, ainsi que la nécessité d’améliorer la prise de décision pour obtenir un avantage sur les concurrents, devraient

Restrictions : coûts d’investissement et de maintenance élevés Les dépenses de maintenance et de stockage des données sont également essentielles. De plus, le coût élevé de l’embauche de personnel technique pour analyser les données sportives et la formation des employés peut freiner l’expansion de l’industrie : les prix des systèmes d’analyse sportive augmentent en raison de toutes les actions correctives et de la maintenance des équipements. En conséquence, la capacité des différents clients finaux à investir dans ces systèmes de technologie sportive est limitée, limitant leurs applications et limitant la croissance de l’industrie de l’analyse sportive.

Opportunités : disponibilité de solutions informatiques haut de gamme et rentables

Les organisations sportives adoptent l’analyse sportive pour améliorer la prise de décision et promouvoir les performances individuelles et d’équipe. Les petites organisations sportives peuvent bénéficier de cette technologie et améliorer le statut de leur équipe dans leurs compétitions respectives en utilisant des solutions d’analyse sportive rentables. En outre, les progrès technologiques sont importants sur le marché de l’analyse sportive, car l’utilisation de diverses technologies par l’industrie, telles que l’analyse de données volumineuses, offre une possibilité rentable de croissance future du marché.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/sports-analytics-market?opt=2950

Portée du marché mondial de l’analyse sportive

L’étude classe le marché de l’analyse sportive sur la base du sport, des composants et de l’analyse, sur une base régionale et mondiale.

Perspectives par type de sport (ventes, millions de dollars, 2017-2030)

Football américain

Cricket

Hockey

Basketball

Football

Autres sports

Perspectives par composant (ventes, millions de dollars, 2017-2030) Service de

solution par analyse Perspectives (ventes, millions de dollars, 2017 -2030) Analyse des joueurs et des équipes hors terrain Analyse vidéo Évaluation de la santé sur le terrain Engagement des fans Perspectives du prix des billets par région (ventes, USDM, 2017-2030) Amérique du Nord États-Unis Canada Mexique Europe

Allemagne

Italie

France

Royaume-Uni

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Vietnam

Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste du Sud Amérique

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

La F

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau des chiffres, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/sports-analytics-market

Le segment du football connaît la plus grande part de marché, par sport

Le marché mondial de l’analyse sportive est segmenté par sport en football, cricket, hockey, basket-ball, football américain et autres sports. Le football détient la plus grande part de marché dans l’analyse sportive en raison de la participation croissante à des tournois de football tels que l’UEFA Champions League, la MLS, l’EPL et l’ISL, le football étant en tête du secteur de l’analyse sportive. Selon weltfussball, la Bundesliga (Allemagne) a accueilli 42,7 mille visiteurs en 2019. De plus, la collaboration entre les équipes et les clubs et les sociétés d’analyse est une tendance importante du marché.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de marché, par région

L’industrie de l’analyse sportive est susceptible d’être dominée par l’Amérique du Nord. L’augmentation des avancées technologiques dans la région, la demande croissante d’analyse vidéo, l’utilisation croissante de la technologie de l’IA et des investissements importants dans les technologies récentes par des organisations telles que la Major League Baseball (MLB), la National Basketball Association (NBA) et la National Football League ( NFL). ) sont des facteurs clés de la croissance du marché nord-américain de l’analyse sportive (NFL). Ce sont quelques-uns des facteurs qui sont responsables de la poursuite de la croissance du marché.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/sports-analytics-market

Acteurs clés du marché de l’analyse sportive mondiale

IBM

SE Corporation of SAP

institute sas inc.

Sports Opta

Networks Trumedia

Corporation Oracle

Tableau Software Inc.

Statistics LLC

catapulte international group ltd

Sportsradar AG

Performance Statistics

International Trading Machines Corporation

nelison sports