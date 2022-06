Attentes du marché de la sécurité réseau et tendances de croissance mises en évidence jusqu’en 2030

Marché de la sécurité réseau : par composant (Solutions (sécurité par pare-feu, protection contre les virus/programmes malveillants, contrôle d’accès au réseau (NAC), prévention de la perte de données, cryptage des données, filtrage des URL et du contenu, IDS/IPS, passerelles Web sécurisées, détection avancée des menaces, analyse des vulnérabilités and Management, Sandboxing), Services (Professional Managed Services), Par mode de déploiement (On-premises, Cloud), Par taille d’organisation (Petites et moyennes entreprises (PME), Grandes entreprises), Par industries d’utilisateurs finaux (Aéronautique et Défense, gouvernement, banque, services financiers et assurance (BFSI), technologies de l’information (TI) et télécommunications, soins de santé, vente au détail, fabrication, énergie et services publics) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la sécurité réseau couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché de la sécurité réseau.

Perspectives du secteur de la sécurité réseau

La taille du marché mondial de la sécurité des réseaux devrait passer de 25,4 milliards USD en 2020 à 57,4 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 14,7 % au cours de la période de prévision. Le développement et la mise en œuvre du contrôle d’accès au réseau (NAC) gagnent en popularité dans le monde entier, grâce à des fonctionnalités telles que la réponse aux incidents, la gestion du cycle de vie des politiques, l’accès au réseau invité et l’accès à la posture de sécurité. De plus, la tendance à la visualisation des serveurs contribue à l’adoption de technologies innovantes et modernes pour la sécurité des réseaux. Ces facteurs augmenteront le marché mondial de la sécurité réseau au cours de la période de prévision.

La sécurité du réseau

Facteurs affectant le marché de la sécurité réseau au cours de la période de prévision :

Les problèmes croissants liés à la sécurité et à la confidentialité des réseaux sont des contraintes majeures du marché mondial de la sécurité des réseaux. Le marché est poussé vers la croissance par un nombre croissant d’attaques basées sur le réseau.

Des règles et réglementations strictes et le besoin de conformité conduisent à l’adoption de nouveaux logiciels de sécurité réseau, ce qui stimule le marché. L’adoption croissante des technologies de sécurité basées sur le SaaS et le cloud alimente la croissance du marché.

De nombreuses opportunités de croissance pour la sécurité réseau mondiale sont fournies par la convergence des capacités avancées d’apprentissage en profondeur et d’apprentissage automatique. De plus, les demandes croissantes de solutions de sécurité intégrées ouvrent de nombreuses nouvelles perspectives de croissance pour le marché mondial.

La grande vulnérabilité aux attaques de réseaux cloud entrave la croissance du marché mondial.

Les coûts d’innovation élevés et les contraintes budgétaires sont les principales contraintes du marché mondial de la sécurité des réseaux.

Le manque de professionnels et d’experts en cybersécurité formés pour gérer et traiter les incidents de sécurité complexes pose des défis importants au marché mondial de la sécurité des réseaux.

Impact de COVID-19 sur le marché de la sécurité réseau :

Au milieu de la crise du COVID-19, le marché de la sécurité des réseaux, confronté aux turbulences économiques prévisibles, est prêt pour une croissance et un développement durables. La sécurité du réseau deviendra un différenciateur concurrentiel pour les entreprises, car la technologie numérique devient un aspect essentiel des stratégies commerciales en tenant compte et en réorganisant les technologies de travail à distance. En raison des fermetures, certaines entreprises fonctionnent en obligeant les employés à travailler sur le réseau de l’entreprise depuis leur domicile. Pendant la pandémie de coronavirus, une utilisation excessive d’Internet générerait de nombreuses opportunités pour les pirates et les pirates de données.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de la sécurité des réseaux en fonction des composants, du mode de déploiement, de la taille de l’organisation et du secteur des utilisateurs finaux.

Sur la base du composant, le marché de la sécurité réseau a été segmenté en –

Solutions Sécurité du pare-feu Protection contre les virus/programmes malveillants Contrôle d’accès au réseau (NAC) Prévention de la perte de données Cryptage des données Filtrage d’URL et de contenu IDS/IPS Passerelles Web sécurisées Atténuation DDoS Management des menaces unifiées gestion des applications web Détection avancée des menaces Analyse et gestion des vulnérabilités Bac à sable Autres (Gestion de la conformité, filtrage de l’URL [Uniform Resource Locator], audit du réseau et des logiciels)

Prestations de service Professionnelle Conception et mise en œuvre Consultant La formation et l’éducation Assistance et entretien Services gérés



Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la sécurité réseau a été segmenté en –

Sur site

Nuage

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la sécurité réseau a été segmenté en–

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes Entreprises

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché de la sécurité des réseaux a été segmenté en –

Aéronautique et Défense

Gouvernement

Banque, services financiers et assurance (BFSI)

Technologies de l’information (TI) et télécommunications

Soins de santé

Détail

Fabrication

Énergie et services publics

Autres (Hébergement FAI, Média et Divertissement, et Transport et Logistique)

Marché de la sécurité réseau : perspectives régionales

Le marché mondial de la sécurité des réseaux a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. L’Amérique du Nord, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique, détient la plus grande part du marché mondial de la sécurité des réseaux. Les entreprises et les entreprises de la région adoptent rapidement des solutions logicielles de sécurité réseau pour identifier et éviter les menaces à un stade précoce. De plus, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide et devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de la sécurité des réseaux comprennent –

Le marché mondial de la sécurité des réseaux est très fragmenté, avec un grand nombre d’acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la sécurité des réseaux comprennent –

Cisco Systems Incorporé

SolarWinds Incorporé

Société IBM

Trend Micro Incorporé

FireMon LLC

Société Symantec

FireEye Incorporé

Logiciel GFI

Logiciel Avast

Surveilleur

Bitdefender

Webroot Incorporé

Juniper Networks Incorporé

McAfee LLC

Motorola Solutions Incorporé.

Le rapport sur le marché de la sécurité réseau fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.