Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial du feutre de carbone et du feutre de graphite était évalué à 382,1 millions USD en 2018 et devrait atteindre 794,7 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 9,6%. Les feutres sont des matériaux isolants souples, flexibles et réfractaires à haute température, généralement utilisés dans des environnements sous vide et sous atmosphère protégée jusqu’à une température de 5432°F, c’est-à-dire 3000°C. Le rapport mondial sur les Marché du feutre de carbone et du feutre de graphite est un document de recherche qualitatif et quantitatif qui offre des informations vitales sur le marché du feutre de carbone et du feutre de graphite qui permettent aux entreprises et aux investisseurs de gagner un avantage concurrentiel sur les autres concurrents.

Les feutres de carbone et de graphite sont en outre classés en trois types selon leurs compositions, à savoir PAN, Rayon et Pitch. Les feutres de carbone et de graphite sont disponibles en différents types. Chacun de ces types de feutre est conçu de manière unique à des fins variées. Par exemple, le type de feutre Pitch est léger, a une résistance chimique et résiste à l’oxydation. Ainsi, ce feutre peut être utilisé pour l’isolation de fours. PAN, d’autre part, est de nature plus rigide et n’est pas mou. Ainsi, PAN est utilisé dans les cas de traitement thermique. Ces feutres sont conçus pour être utilisés comme isolants à haute température dans les fours sous vide et les fours à gaz inerte. De plus, ces matériaux peuvent également être utilisés à des températures d’oxydation allant jusqu’à 400 °C (752 °F). Habituellement, les deux types de feutres sont utilisés comme électrodes et cathodes avec une large gamme d’applications différentes.

Les principaux acteurs du marché sont Ceramaterials, SGL Carbons, Nippon Carbon Co. Ltd., Fibrematerials Inc., Kuhera, Toray Industries Inc. et Beijing Great Wall Co. Ltd.

D’autres découvertes clés suggèrent que

le feutre de carbone et le feutre de graphite offrent une isolation à haute température et une stabilité structurelle, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans des fours à haute température pour des batteries économes en énergie et hautes performances.

Le marché du feutre de carbone et du feutre de graphite est dominé par le segment des feutres de carbone et de graphite à base de Pan. Ceci essentiellement parce qu’il est largement utilisé et qu’il est facile à traiter par rapport à ceux des autres. Il est également assez rentable dans la nature et possède des propriétés d’isolation élevées.

Les prix élevés et le manque de fabrication de feutre de carbone à faible coût dans les grandes applications agissent comme un facteur de restriction pour le marché.

Lorsque la pureté chimique n’est pas critique, le feutre de carbone peut être utilisé à la place du feutre de graphite car il est moins cher.

Le type de feutre mou de feutre de carbone et de graphite domine le marché en raison de sa large application dans les fours sous vide chauffés par induction, c’est-à-dire les fours avec une atmosphère de type gaz inerte. Ils continuent de croître à un TCAC de 9,9 % chacun.

L’Europe détient la plus grande part de marché avec une valeur approximative de 44,6 %.

L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme rapide au cours de l’année prévue en raison de la demande croissante de feutres de carbone et de graphite et des ressources inexploitées dans cette région. Cela a fait de la région une plaque tournante majeure pour la production de feutres de carbone et de graphite. La Chine s’est avérée être le plus grand producteur et consommateur de systèmes de chauffage et de fours.

En cas d’application, l’utilisation de feutre de carbone et de feutre de graphite est principalement utilisée dans les fours en raison de leurs grandes capacités de conduction thermique. Ainsi, l’utilisation de ces feutres dans les fours domine le marché.

L’absence d’un contrôle de qualité adéquat dans plusieurs pays en développement et sous-développés est un autre facteur de restriction du marché.

Le groupe SGL s’est avéré être un acteur dominant sur le marché.

Aux fins de ce rapport, Repots and Data a segmenté ce marché en fonction du type, du matériau utilisé, de l’application et des régions :

type (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Feutre de carbone – Feutre de carbone souple

dur

graphite

dur

utilisé (Chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

PAN

Rayon

Pitch

Application (Chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Isolation

Filtres

Batteries

Autres applications

Région (Chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord :

Asie-Pacifique :

Europe :

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine :

