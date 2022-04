atteindra 4,66 milliards USD en 2028

antimicrobiens

marchéCroissance – à un TCAC de 8,3%, Tendances du marché – Augmentation des activités de recherche et développement

La taille du marché mondial des additifs antimicrobiens devrait atteindre 4,66 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 8,3% sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Rapports et données. La demande croissante d’additifs antimicrobiens dans le secteur de la santé à travers le monde devrait stimuler la croissance des revenus du marché dans les années à venir. L’augmentation des cas d’infections associées aux soins de santé (IAS) et d’infections nosocomiales (IAS) dans le monde contribue également à l’utilisation croissante d’additifs antimicrobiens pour la production de dispositifs médicaux. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), chaque année, les IASS représentent environ 1,7 million d’infections et 99 000 décès associés dans les seuls hôpitaux américains. Sur le nombre total d’infections, 32 % de toutes les IAS sont des infections des voies urinaires, 15 % des infections pulmonaires, 22 % des infections du site opératoire et 14 % des infections du sang. Les additifs antimicrobiens sont spécialement appliqués sur les articles médicaux en plastique qui sont insérés dans le corps et exposés aux fluides corporels. Les applications d’additifs antimicrobiens aident à empêcher les bactéries de se fixer à la surface des dispositifs médicaux et inhibent la croissance des bactéries.

La sensibilisation croissante des consommateurs à divers problèmes de santé, en raison d’épidémies de maladies potentiellement mortelles, est un autre facteur qui stimule la demande d’additifs antimicrobiens dans l’industrie de la santé, car ces additifs offrent une protection efficace contre des virus tels que la grippe B et la grippe aviaire. Le besoin croissant de maintenir un protocole d’hygiène et de nettoyage afin de minimiser le risque de contamination croisée microbienne dans les environnements critiques devrait stimuler la croissance des revenus du marché des additifs antimicrobiens. Des additifs antimicrobiens sont également incorporés dans les composés plastiques utilisés pour les boîtiers d’équipement de diagnostic, les barrières de lit et les poignées d’appareil. Des acteurs majeurs tels que BioCote Ltd, RTP Company, Inc., Clariant AG et Microban International, Ltd. investissent de plus en plus dans des activités de recherche et développement pour la production d’additifs antimicrobiens efficaces et respectent les réglementations de sécurité nécessaires.

Certaines grandes entreprises incluses dans le rapport de marché sont BASF SE, BioCote Ltd, RTP Company, Inc., Clariant AG, Microban International, Ltd., Milliken Chemical Company, Avient Corporation (PolyOne Corporation), SANITIZED AG, Lyondellbasell Industries Holdings BV et Dow Inc.

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2020, Powder Technology Inc. (PTI) a conclu un partenariat officiel avec Biocote, qui est un acteur de premier plan dans le domaine des antimicrobiens. marché additif. Ce partenariat a été établi pour apporter un revêtement en poudre antimicrobien sur le marché américain.

Le segment des additifs antimicrobiens inorganiques devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des additifs antimicrobiens au cours de la période de prévision. La forte demande pour ces additifs de la part de diverses industries d’utilisation finale devrait stimuler la croissance de ce segment. Des industries telles que l’emballage alimentaire et les soins de santé utilisent de plus en plus des additifs antimicrobiens inorganiques car ils sont non toxiques, respectueux de l’environnement et ont une stabilité thermique élevée.

Le segment des plastiques devrait enregistrer une croissance régulière de ses revenus au cours de la période de prévision. Comme le plastique est sensible à la croissance microbienne, la nécessité de minimiser le risque de mauvaises odeurs, de taches et de dégradation des matériaux augmente à un rythme rapide. Il renforce encore l’utilisation d’additifs antimicrobiens dans les produits en plastique.

Le segment des soins de santé devrait représenter une part de revenus stable sur le marché mondial des additifs antimicrobiens, en raison de l’augmentation des cas de HCAI et d’IAS à travers le monde.

Le marché des additifs antimicrobiens en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Dans les économies émergentes, les gouvernements investissent de plus en plus dans le développement de projets d’infrastructure, ce qui, à son tour, devrait propulser la croissance du marché des additifs antimicrobiens au cours de la période de prévision.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des additifs antimicrobiens en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Product Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Additifs antimicrobiens organiques Additifs

antimicrobiens inorganiques

Perspectives du canal d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Peintures et revêtements

Plastiques

Pâtes et papiers

Autres

Perspectives du canal d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018- 2028)

Automobile

Bâtiment et construction

Santé

Aliments et boissons

Emballage

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

MEA

