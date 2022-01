Aspect Économique Du Marché De La Solution De Surveillance En Ligne et Prévisions Pour 2022-2027 // Comprobo, Kryterion, Respondus, Loyalist Exam Services.

Les surveillants ont la possibilité de visualiser l’écran et d’utiliser la souris et le clavier comme s’ils étaient assis à côté de vous. Une fois l’examen commencé, votre surveillant surveillera tout sur l’écran de l’ordinateur, mais ne pourra plus utiliser votre souris et votre clavier. La surveillance en ligne surveille la prise d’examen des étudiants en supervisant la vidéo en direct ou en enregistrant les candidats aux examens pour dissuader la tricherie.

Le Proctorio ne voit ni ne collecte rien dans le presse-papiers. Il peut coller dans le presse-papiers. Proctorio ne voit ni ne collecte l’historique du navigateur Web. Il surveille l’activité Web PENDANT la prise de test et le consentement est demandé.

Un surveillant supervise le processus pour s’assurer que les directives pour un examen ou une activité sont suivies. Par exemple, le test peut être à livre ouvert, à livre fermé, peut permettre l’utilisation de la calculatrice, ou peut avoir des stipulations supplémentaires énumérées par l’instructeur.

* Comprobo

* Krytérion

* Répondre

* Services d’examen Loyaliste

* Examen

* Services PSI

* Verrou d’honneur

* Sans surveillance

* ProctorExam

* Virtuel

* Point d’interrogation

* Navigateur d’examen Sécurisé

* ProctorU

Le rapport retrace la réaction des acteurs du marché des Solutions de surveillance en ligne en 2022 directement après la pandémie. Les méthodologies de marché distinctives adoptées par les acteurs pour supporter la ruine sont rappelées pour le rapport. Le rapport perçoit les principaux fabricants, expéditeurs et exportateurs modérés qui sont à l’origine du changement innovant tout comme la grandeur fonctionnelle de l’industrie des solutions de surveillance en ligne. De même, le rapport propose des données liées à la finance. Surtout, report situe la place sérieuse du marché mondial des solutions de surveillance en ligne aux côtés de son danger et de sa puissance. Le rapport présente les mouvements essentiels des acteurs de l’industrie des solutions de surveillance en ligne.

Segmentation Mondiale du marché des Solutions de Surveillance En Ligne:

Par types:

Systèmes de Verrouillage du Navigateur

Solutions de Surveillance En Direct

Solutions De Surveillance Automatisée

Par Applications:

Écoles et Universités

Enseignement Professionnel

Autres

Ce rapport distingue et évalue les concurrents mondiaux de l’industrie des solutions de surveillance en ligne et favorise une compréhension fondamentale de la création, favorisant ainsi la réduction à zéro des limites du marché et des problèmes auxquels il convient de s’attaquer. Le rapport donne un examen total du marché des solutions de surveillance en ligne en fonction des informations d’examen essentielles et auxiliaires. Le rapport se concentre également sur les chaînes de magasins généraux de détail et enregistre les pays livreurs fondamentaux.

Le Rapport Mondial Sur Le Marché Des Solutions De Surveillance En Ligne Met En Évidence:

– Les exigences de l’autorité publique, de la nature et de l’environnement affectant l’industrie des solutions de surveillance en ligne.

– Le développement annuel création de la marchandise ou des articles quelque part dans la gamme de 2015 et 2021.

– Les fabricants remarquables et les nations primaires.

– Les données sur l’échange mondial, l’envoi de revenus, le volume d’échange et les conceptions de développement sont illustrées en tant que diagrammes et autres représentations picturales.

– Tous les secteurs d’activité créés et matures de l’industrie mondiale des solutions de surveillance en ligne.

– Différents impératifs tels que des lacunes infrastructurelles et stratégiques ont été pris en compte dans le rapport sur la solution de surveillance en ligne.

– Les zones et districts topographiques sont envisagés dans le rapport de solution de surveillance en ligne.

– L’inclusion des nouvelles améliorations d’exploration pour aider les avancées dans les éléments et les administrations de l’industrie de la solution de surveillance en ligne actuelle.

