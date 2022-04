Asie-Pacifique Systèmes chirurgicaux gastro-intestinaux mini-invasifs (GI) | Conmed Corporation, Cook Medical, Inc.

Le marché des systèmes chirurgicaux gastro-intestinaux (GI) mini-invasifs en Asie-Pacifique augmentera de 9.7% par an avec une capitalisation boursière totale adressable de 17.69 milliards de dollars sur la période 2021-2030 en raison de l’augmentation des incidents de troubles gastro-intestinaux, des avantages offerts par la chirurgie gastro-intestinale mini-invasive, de l’augmentation des investissements en R&D , et les progrès technologiques dans les chirurgies MIS et robotiques.

Mis en évidence avec 35 tableaux et 58 figures, ce rapport de 120 pages Asie-Pacifique Marché des systèmes chirurgicaux gastro-intestinaux mini-invasifs (GI) 2020-2030 par offre, type de produit (systèmes conventionnels, systèmes robotiques), type de chirurgie (réparation de hernie, intestin antérieur, côlon et Rectal), utilisateur final, taille de l’organisation et pays : la prévision des tendances et les opportunités de croissance sont basées sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché des systèmes chirurgicaux gastro-intestinaux mini-invasifs en Asie-Pacifique et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des systèmes chirurgicaux gastro-intestinaux mini-invasifs (GI) en Asie-Pacifique 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse des moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et la croissance. taux.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2017-2019 et fournit des estimations pour 2020 et des prévisions de 2021 à 2030 avec 2019 comme année de référence. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au cours de l’année de référence.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’examen des aspects suivants :

Structure du marché Moteurs de

croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Porters Fiver Forces

La tendance et les perspectives du marché Asie-Pacifique sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché des systèmes chirurgicaux gastro-intestinaux mini-invasifs en Asie-Pacifique dans tous les aspects de la classification du point de vue de l’offre, du type de produit, du type de chirurgie, de l’utilisateur final, de la taille de l’organisation et du pays.

Basé sur l’offre de service de logiciel

matériel

Basé sur le type de produit,

systèmes conventionnels

o Endoscopes (segmentés en endoscopes rigides, endoscopes flexibles et endoscopie par capsule)

o Vidéoscopes

o Échographie endoscopique

o Dispositifs d’énergie thérapeutique

o Autres composants

Systèmes robotiques

o Machine robotisée

o Instruments et accessoires

o Services système

Selon le type de chirurgie

Réparation

de hernie Chirurgie de l’intestin antérieur Chirurgie

du côlon et du rectum

Cholécystectomie

Chirurgie bariatrique

Appendicite

Surrénalectomie

Basé sur l’utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Autres utilisateurs finaux

Basé sur la taille de l’organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes entreprises

Géographiquement, les marchés nationaux/locaux suivants sont entièrement étudiés :

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Inde

Reste de l’APAC (segmenté davantage en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taïwan et Philippines)

Pour chaque pays clé, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (millions de dollars) sont disponibles pour 2019-2030. La répartition des principaux marchés nationaux par type de produit, type de chirurgie et utilisateur final au cours des années de prévision est également incluse.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Joueurs clés

B. Braun Melsungen AG

Boston Scientific Corporation

Conmed Corporation

Cook Medical, Inc.

Fujifilm Holdings Corporation

Intuitive Surgical, Inc.

Karl Storz SE & Co. KG

Medtronic plc

Olympus Corporation

Pentax Medical (Hoya Corporation)

Richard Wolf GmbH

Schlly Fiber Optic GmbH

Stryker Corporation

TransEnterix , Inc.

Xenocor, Inc.

Table des matières:

1 Introduction 9

1.1 Définition de l’industrie et portée de la recherche 9

1.1.1 Définition de l’industrie 9

1.1.2 Portée de la recherche 10

1.2 Méthodologie de la recherche 13

1.2.1 Aperçu de la méthodologie de l’étude de marché 13

1.2.2 Hypothèse du marché 14

1.2.3 Données secondaires 14

1.2.4 Données primaires 14

1.2.5 Filtration des données et conception du modèle 15

1.2.6 Estimation de la taille/part du marché 16

1.2.7 Limites de la recherche 17

1.3 Résumé analytique 18

2 Aperçu et dynamique du marché 21

……..et voir plus dans la table des matières complète

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché, à la fin de la période de prévision. De plus, la taille historique et actuelle du marché est également examinée dans le rapport.

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

