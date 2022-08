Asie-Pacifique Silicon Anode Materials Battery Taille du marché, opportunités, croissance de l’industrie, risques, analyse, principaux leaders et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport de recherche éprouvé sur le marché Asie-Pacifique des matériaux d’anode en silicium fournit des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les contraintes et les avancées. Il s’agit d’un rapport professionnel et complet qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, les parts de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie contenues dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent certainement se fier aux informations présentées dans ce rapport car elles proviennent uniquement de sources précieuses et authentiques. La section sur le paysage concurrentiel du rapport sur le marché Asie-Pacifique des matériaux d’anode en silicium pour batteries fournit des informations claires sur l’analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des batteries à matériau d’anode en silicium en Asie-Pacifique affichera un taux de croissance annuel composé de 44,7% au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les batteries à anode de silicium sont connues comme une extension des batteries lithium-ion (Li-ion). Des anodes de silicium avec des nanotubes de silicium ou d’autres procédés de revêtement sont utilisés dans ces cellules. Le silicium augmente la durée de vie de la batterie et fournit un stockage d’énergie élevé en raison de sa capacité à avoir un potentiel de stockage élevé. Il peut stocker jusqu’à dix fois plus d’énergie que les anodes en graphite conventionnelles pour batteries lithium-ion.

L’adoption croissante des batteries lithium-ion par les consommateurs d’électronique et la capacité de stockage d’énergie élevée du silicium sont les principaux facteurs de croissance du marché. De plus, le nombre croissant de plans de R&D par les fabricants pour améliorer les batteries lithium-ion stimulera le taux de croissance du marché des batteries à matériau d’anode en silicium. De plus, la densité d’énergie élevée par rapport aux autres chimies de batterie et les propriétés supérieures associées aux anodes à base de silicium conduisant à des batteries lithium-ion améliorées auront un impact positif sur le taux de croissance du marché.

En outre, la demande croissante de véhicules électriques et la faible production de graphite créeront des opportunités favorables à la croissance du marché.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport Asie-Pacifique sur le marché des batteries pour matériaux d’anode au silicium sont Targray Technology International Inc., ORANGE POWER, Elkem ASA, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., JSR Corporation, Albemarle Corporation, Orange Power Ltd., BTR. New Energy Material Ltd., NEXEON LTD, NANOTEK INSTRUMENTS, California Lithium Battery, Applied Material Solutions, Inc., Zeptor Corporation, OneD Material, Inc., Edgetech Industries LLC., etc. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Segmentation : Marché Asie-Pacifique des batteries en matériau d’anode au silicium

Le marché Asie-Pacifique des batteries en matériau d’anode en silicium est segmenté en fonction de la matière première, de l’application de la batterie et de l’utilisateur final. La croissance entre différents segments de marché vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base des matières premières, le marché des batteries de matériaux d’anode en silicium est segmenté en isotopes de silicium et composés de silicium. Le segment de marché des composés de silicium est en outre segmenté en dioxyde de silicium (SILICA), oxyde de silicium, carbure de silicium (SIC), monoxyde de silicium, etc.

Sur la base de l’application des batteries, le marché est segmenté en batteries au silicium à anode pure et en batteries au silicium X.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en électronique, énergie et puissance, automobile et autres.

Contenu du tableau :

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 03: Modèle de marché des batteries en matériau d’anode en silicium en Asie-Pacifique

Partie 04: Taille du marché des batteries en matériau d’anode en silicium en Asie-Pacifique

Partie 05: Segmentation du marché des batteries en matériau d’anode en silicium en Asie-Pacifique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

