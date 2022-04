Asie-Pacifique Radiothérapie peropératoire Taille du marché, part, tendances, analyse de la croissance, développement, revenus, croissance future et prévisions 2028

Marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique rapport de recherche met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport décrit avec précision les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les principales collaborations, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport sur le marché A Credible. Il donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de cette industrie. En outre, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des entreprises.Les cinq forces de Porter.

Le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. 2028 et est devrait atteindre 89,91 millions USD d’ici 2028. La demande croissante de radiothérapie peropératoire dans l’industrie médicale est un facteur important pour le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs clés :

IntraOp Medical, Inc.,

systèmes médicaux ariane ltée,

Varian Medical Systems, Inc., C

Arl Zeiss MEDITECAG,

Eckert et Ziegler. ,

Sens de la santé

icad inc.,

Elekta AB,

SI – Silencio SI IORT Technologies SpA

REMEDI Co., Ltd.,

GMV

Brainlab AG et entre autres.

La radiothérapie peropératoire (IORT) est une technique qui consiste à administrer une forte dose de rayonnement ionisant à une tumeur ou à un lit tumoral pendant une intervention chirurgicale. Elle implique une visualisation directe du lit tumoral et sépare les tissus normaux du lit tumoral, permettant ainsi de maximiser la dose à la tumeur et de minimiser la dose aux tissus normaux. Par conséquent, l’IORT est capable de délivrer une dose efficace totale plus élevée au lit tumoral et de faciliter l’escalade de dose sans augmenter de manière significative les complications tissulaires normales, améliorant ainsi le rapport thérapeutique. Étant donné que le rayonnement IORT vise directement la tumeur, la dose peut être jusqu’à 2,5 fois plus élevée qu’une dose sûre de rayonnement traditionnel. Cela aide à empêcher le cancer de revenir au même endroit. L’IORT s’est avérée efficace dans une grande variété de tumeurs et de cancers, y compris les cancers colorectaux récurrents, les cancers gynécologiques récurrents et les tumeurs des tissus mous. Récemment, il est devenu une option de traitement populaire pour certains cancers du sein à un stade précoce en raison de la capacité à suivre l’intégralité du cycle de radiothérapie pendant la chirurgie.

Les facteurs de croissance du marché de la radiothérapie peropératoire sont la prévalence croissante des maladies cancéreuses, le soutien aux politiques de remboursement des patients atteints de cancer, la croissance de la population gériatrique plus vulnérable au cancer, les avancées technologiques en IORT et la collaboration croissante des acteurs du marché de l’IORT avec les hôpitaux et autres milieux médicaux. D’autre part, le risque associé à l’exposition à de fortes doses de rayonnement et les défis associés à la valeur de la marque peuvent limiter la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire.

Ce rapport sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Ce rapport couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cela, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché. En outre, ce rapport de marché comprend également des détails sur l'analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l'analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

