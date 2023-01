Asie-Pacifique Part du marché du diagnostic de la septicémie, taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et application

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché du diagnostic de septicémie en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 330,14 millions d’ici 2029 contre 156,07 millions USD en 2021. Augmentation de l’incidence des infections contractées dans les hôpitaux et augmentation de la prévalence de la septicémie qui a propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-sepsis-diagnostics-market&shri

La septicémie remonte à plus de 2 700 ans lorsqu’elle a été mentionnée pour la première fois (médicalement) dans les anciens poèmes grecs d’Homère. Dans ses poèmes, il utilise le mot sepsis dérivé du mot grec « sepo », qui signifie « je pourris ». Le terme Sepsis a également été utilisé dans les écrits d’Hippocrate. Il considérait la septicémie comme une décomposition biologique dangereuse qui pouvait potentiellement se produire dans le corps. Les Romains ont développé des théories sur la septicémie. L’une des théories les plus connues sur la septicémie est venue du médecin romain Galen, dont les techniques de cicatrisation ont duré 1500 ans. Il croyait que la septicémie provenait de la production de créatures invisibles qui dégageaient des fumées appelées « miasmes ».

Ignaz Semmelweiss, un médecin de Vienne, a contribué à une découverte importante sur la septicémie dans les années 1800. Il a travaillé dans une maternité où il a remarqué qu’il y avait un taux élevé de décès par fièvre infantile, également connue sous le nom de septicémie puerpérale. Après avoir découvert que certains de ses collègues sont décédés des suites d’infections contractées lors des opérations chirurgicales qu’ils ont effectuées, c’est-à-dire une autopsie. Semmelweiss a conclu qu’il y avait un lien entre la septicémie puerpérale et les médecins qui ont pratiqué les autopsies. Dans les années 60, la première stratégie de gestion du choc septique a été développée par Edward Frank, qui était un médecin américain. En 1991, la première conférence sur la septicémie a eu lieu pour remédier au manque de consensus concernant la définition de la septicémie, ce qui a créé des difficultés dans les diagnostics et le traitement de la septicémie. 10 ans plus tard, en 2001, la septicémie et le choc septique et d’élaborer des directives de prise en charge.

L’augmentation des dépenses de santé devrait agir comme moteur de la croissance du marché. Le manque de sensibilisation à la septicémie et à ses symptômes devrait constituer un défi pour la croissance du marché. Les progrès technologiques croissants conduisant au développement de tests de diagnostic rapide pour le diagnostic précoce de la septicémie devraient constituer une opportunité pour la croissance du marché. Cependant, la pénurie de professionnels de la santé devrait remettre en question la croissance du marché.

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2019-2020 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités Segments couverts Par techniques (microbiologie, diagnostic moléculaire, immunodosage et cytométrie en flux), type de test (tests en laboratoire et tests au point de service) Pays couverts Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique Acteurs du marché couverts Trinity Biotech (Irlande), Meridian Bioscience, Omega Diagnostics Group PLC., Xcyton Diagnostics Limited, Diasorin SpA, Seegene Inc., EKF Diagnostics Holdings plc., Axis-Shield Diagnostics Ltd., Immunexpress Inc., Luminex Corporation, bioMérieux SA, BD , Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Roche Diagnostics, Cepheid, Beckman Coulter, Inc., T2 Biosystems, Inc. et Bruker Ortho Clinical Diagnostics

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-sepsis-diagnostics-market?shri

Contraintes/Défis

Cependant, le manque de sensibilisation à la septicémie et la pénurie de professionnels de la santé qualifiés ralentiront la croissance du marché du diagnostic de la septicémie. De plus, le coût élevé du diagnostic et le manque de tests appropriés pour la septicémie s’avéreront également préjudiciables à une croissance saine du marché du diagnostic de la septicémie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché du diagnostic de la septicémie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du diagnostic de la septicémie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché du diagnostic de septicémie

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies compliquent la gestion de la maladie et l’observance des médicaments. Le manque d’accès aux établissements de soins de santé pour les diagnostics de routine / bilans sanguins, les conseils et l’administration des médicaments affectera davantage le marché. L’isolement social augmente le rejet des signes et des symptômes de septicémie en raison de la peur associée à la visite d’hôpitaux surpeuplés et à la propagation de fausses informations pendant la pandémie.

Développement récent

En avril 2109, Bruker a annoncé l’expansion du portefeuille pour l’identification microbienne, le contrôle des infections et le diagnostic moléculaire des maladies infectieuses. Cela comprend de nouveaux tests, logiciels et extensions de bibliothèque pour ses gammes de produits MALDI Biotyper, IR Biotyper et Fluorocycler XT. Cela a aidé l’entreprise à augmenter ses revenus grâce à de nouvelles expansions.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-sepsis-diagnostics-market&shri

meilleurs rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-crystallization-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-analytical-chromatography-in-pharma-quality-control-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yeast-infection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laser-probe-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cluster-headache-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-coal-workers-pneumoconiosis-drug-market