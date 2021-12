Asie-Pacifique numérique thérapeutique (DTx) Marché de témoin croissance soutenue Au cours de la Période de prévision 2021-2028

Le marché de la thérapie numérique (DTx) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 23,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028 contre 2 012,29 millions USD en 2020. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète , l’hypertension, entre autres, ainsi que la prise de conscience croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx).

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) sur (DISPONIBLE JUSQU’À 30% DE RÉDUCTION) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr= marché-de-la-thérapeutique-numérique-asie-pacifique

Concurrents clés du marché :

Akili Interactive Labs, Inc.

ATTENTION

2Morrow Inc.

Santé Ayogo inc.

Gingembre

Cliquez sur Therapeutics, Inc.

Cognoa

Meilleures thérapeutiques, Inc

CogniFit

SANTÉ DES CANARIES

Kaia Santé

Happify, Inc.

MANGUE SANTÉ

Santé mentale

Natural Cycles USA Corp

Noom, Inc.

GAIA SA

Santé Omada, Inc.

Welldoc, Inc.

Smartpatient GmbH

Wellthy Therapeutics Pvt Ltd

Pear Therapeutics, Inc.

SAMSUNG

Voluntis

Livongo

ResMed

Fitbit, Inc.

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des matières :

1. Aperçu du marché mondial

2. Impact économique sur l’industrie

3. Concurrence des fabricants

4. Production, revenus (valeur) par région

5. Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

6. Production, revenus ( Valeur), Tendance des prix par type

7. Marché par application

8. Analyse des coûts de fabrication

9. Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10. Analyse de la stratégie marketing, distributeurs / commerçants

11. Analyse des facteurs d’effet du

marché 12. Prévisions du marché

13. Annexe

Obtenez des détails complets avec TOC gratuitement @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-digital-therapeutics-market

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 MARCHÉ ASIE-PACIFIQUE THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ ASIE-PACIFIQUE THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) : TRIANGULATION DE DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ ASIE-PACIFIQUE THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) : ANALYSE DU DROC

FIGURE 4 MARCHÉ ASIE-PACIFIQUE THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) : ANALYSE DU MARCHÉ ASIE-PACIFIQUE VS RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DE LA RECHERCHE DES ENTREPRISES

FIGURE 6 MARCHÉ DIGITAL THÉRAPEUTIQUE (DTX) ASIE-PACIFIQUE : MODÉLISATION MULTIVARIABLE

FIGURE 7 MARCHÉ DE LA THÉRAPIE NUMÉRIQUE (DTX) ASIE-PACIFIQUE : DÉMOGRAPHIE DES ENTREVUES

FIGURE 8 MARCHÉ DE LA THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) ASIE-PACIFIQUE : GRILLE DE POSITION SUR LE MARCHÉ DBMR

FIGURE 9 MARCHÉ DIGITAL THÉRAPEUTIQUE (DTX) ASIE-PACIFIQUE : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DE MARCHÉ

FIGURE 10 MARCHÉ THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) ASIE-PACIFIQUE : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

FIGURE 11 L’ASIE-PACIFIQUE DEVRAIT DOMINER LE MARCHÉ GLOBA DIGITAL THÉRAPEUTIQUE (DTX) ET DEVRAIT CROÎTRE AVEC LE TCAC LE PLUS ÉLEVÉ AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉVUE DE 2021 À 2028

FIGURE 12 L’AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE DANS LE MONDE EN RAISON DE LA PRÉVALENCE DES MALADIES CHRONIQUES DEVRAIT ENTRAINER LA CROISSANCE DU MARCHÉ AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉVUE DE 2021 À 2028.

FIGURE 13 LE SEGMENT SOLUTIONS/LOGICIELS DEVRAIT REPRÉSENTER LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ DIGITAL THÉRAPEUTIQUE (DTX) ASIE-PACIFIQUE EN 2021 & 2028

FIGURE 14 L’ASIE-PACIFIQUE EST LE MARCHÉ À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE POUR LES FABRICANTS DE THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉVUE DE 2021 À 2028

FIGURE 15 MOTEURS, CONTRAINTES, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ THÉRAPEUTIQUE NUMÉRIQUE (DTX) EN ASIE-PACIFIQUE

———————

Portée et taille du marché de la thérapie numérique (DTx)

Le marché thérapeutique numérique (DTx) est classé en quatre segments en fonction du type de produit et de service, de l’application, du mode d’achat et du canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit et de service, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en produits matériels, solutions/logiciels et services . En 2021, le segment des solutions/logiciels devrait dominer le marché car le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents augmente.

Sur la base des applications, le marché de la thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en applications liées au traitement/aux soins et en applications préventives. En 2021, le segment des applications liées au traitement/aux soins devrait dominer car il offre un bon traitement et améliore le style de vie des personnes.

Sur la base du mode d’achat, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en organisation d’achat groupé et individuel . En 2021, le segment individuel devrait dominer le marché, car de nombreuses personnes acceptent individuellement la plate-forme numérique de soins de santé et les préfèrent en situation de pandémie.

Accédez au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-digital-therapeutics-market

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.