Asie-Pacifique CBD Patch Part de l’industrie du marché, taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et application

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché Asie-Pacifique des patchs CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 18,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 64 169,10 000 USD d’ici 2028. L’utilisation croissante de produits et de patchs anti-douleur CBD et la sensibilisation des consommateurs agissent comme moteur de croissance du marché des patchs CBD.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF de ce rapport sur le marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-cbd-patch et marché de la pie-grièche

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques qui contiennent du cannabidiol (CBD). Le CBD est rapidement livré dans la zone locale autour du patch, puis se fraye un chemin dans la circulation sanguine. L’application directe d’un patch sur la peau permet au CBD de contourner le système digestif et augmente la biodisponibilité du produit.

Il existe différents types de patchs disponibles sur le marché en fonction de leur application. Les patchs CBD sont principalement utilisés pour le traitement des douleurs chroniques, telles que les douleurs au cou, aux épaules, au bas du dos et autres. Les patchs CBD sont également utilisés pour traiter les problèmes de santé mentale tels que l’insomnie, l’anxiété et la dépression, entre autres. Il soulage la douleur et maintient une personne calme et sans stress, c’est pourquoi la demande pour le produit sur le marché augmente.

L’utilisation croissante des patchs CBD pour le traitement de la douleur chronique est le principal moteur du marché. Les effets secondaires associés au CBD peuvent être un défi, mais élargir le champ de la recherche pour les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les restrictions imposées par le gouvernement et les organismes médicaux à l’utilisation du CBD pour des applications médicales et les défis auxquels il est confronté en raison de l’impact du COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont les facteurs limitants.

Pour plus d’analyses du marché du cannabis médical, consultez le résumé du rapport de recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-cbd-patch-market?shri

PRINCIPAUX ACTEURS CLÉS :

Ipsen Pharma

AbbVie Inc.

Mylan NV

Pfizer Inc.

Zydus Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Zydus Cadila)

Teva Pharmaceutical USA, Inc. (une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Sanofi

Arbor Pharmaceuticals

Tolmar Pharmaceuticals, Inc.

GP Pharm

Détails complets du rapport avec table des matières et chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-cbd-patch-market&shrikesh

Rapport de couverture :

Profils des

fournisseurs

Stratégies d’évaluation des fournisseurs Évaluation

technologique

Cartographie des produits

Perspectives de l’industrie

Analyse économique Analyse

segmentaire Tableaux d’analyse

de la taille du marché

Ce rapport d’étude de marché met en lumière :

Évaluation du marché

Premium Insights Paysage

concurrentiel

Analyse d’impact COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils d’entreprise

Dynamique mondiale et régionale