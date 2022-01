Asie-Pacifique (APAC) Télésanté Marché 2022 Tendances, croissance, analyse, opportunités et aperçu de l’industrie

En gardant à l’esprit les exigences des clients, le meilleur rapport d’étude de marché est construit avec une étude professionnelle et approfondie. Ce rapport de haute qualité estime l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements nécessaires requis dans les futurs produits. Acquérir des informations précieuses sur le marché avec les nouvelles compétences, les derniers outils et les programmes innovants via ce document de marché est sûr d’aider les entreprises à atteindre les objectifs souhaités. Un rapport sur le marché mondial comprend une étude globale des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Le marché de la télésanté devrait connaître une croissance du marché à un taux de 17,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la télésanté fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché de la télésanté.

L’augmentation de la surveillance à distance des patients dans la région est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la télésanté. L’adoption de la santé numérique et intelligente en raison du protocole actuel de distanciation sociale et de verrouillage dans la région et du fardeau croissant des maladies chroniques accélère la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’innovations technologiques dans le secteur de la santé et le besoin croissant de trouver de nouvelles façons d’augmenter l’accès aux soins et de réduire le coût des soins médicaux pour améliorer les résultats des patients influencent davantage le marché. De plus, augmentation de la demande pour plus de précision, développement dans le domaine de la santél’infrastructure et la montée en puissance des infrastructures de soins de santé affectent positivement le marché de la télésanté. En outre, les progrès de la technologie offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Portée et taille du marché de la télésanté en Asie-Pacifique

Le marché de la télésanté est segmenté en fonction du matériel, des logiciels, des services, du déploiement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du matériel, le marché de la télésanté est segmenté en moniteurs de télésanté , appareils de surveillance.

Sur la base de logiciels, le marché de la télésanté est segmenté en autonome , intégré .

Sur la base des services, le marché de la télésanté est segmenté en télésanté, temps réel, stockage et envoi

Sur la base du déploiement, le marché de la télésanté est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la télésanté est segmenté en payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et patients .

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Solutions Giffen, Inc.

Capsule Technologies, Inc.

Santé Chiron

Cisco

Biotricité

Société A&D

Limité

OSI Systems, Inc.

Biotronik

Royal Philips SA

AMD Global Telemedicine, Inc.

Groupe mondial des médias, Inc.

BioTélémétrie, Inc.

Résideo Technologies, Inc.

Masimo.

Solution de télémédecine eVisit

edgeMED Santé

INTeleICU

iMDsoft

InTouch Technologies, Inc.

Technologies Air Strip.

Puits américain

