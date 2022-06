Aromathérapie 2022 Taille du marché, part et analyse et prévisions de la croissance mondiale 2029

Le rapport d’analyse de marché fiable Impression d’aromathérapie met à disposition des données de marché, telles que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et l’analyse de la concurrence, d’une manière qui permet aux entreprises d’identifier les opportunités sur le marché. L’objectif de l’étude de marché est compris très clairement par l’équipe DBMR avant la formation du rapport. Des recherches intenses ont été menées pour analyser avec précision la dynamique du marché et le comportement des consommateurs à inclure dans le rapport. Toutes les sections du rapport sur le marché de l’impression d’aromathérapie sont décrites correctement, notamment la page de titre, la table des matières, l’introduction, le contexte et la méthodologie, le résumé analytique, les résultats, la conclusion et l’annexe.

Rapprochez-vous des leaders du marché et des acteurs émergents du marché de l' aromathérapie .

Analyse et taille du marché

L’utilisation croissante de l’aromathérapie pour les bienfaits liés à la santé, tels que le traitement des maux de tête, la dépression, l’anxiété, les migraines et d’autres problèmes, notamment les problèmes respiratoires, les troubles nerveux, les fonctions du foie et de la vésicule biliaire, les troubles cardiovasculaires et les infections gastro-intestinales, a déclenché la demande de l’aromathérapie à travers le globe. Le marché devrait connaître une croissance énorme dans les années à venir en raison de la forte adoption de l’aromathérapie. Avec une utilisation croissante, il y a eu une prise de conscience croissante de ses avantages, ce qui propulsera la croissance du marché et contribuera à l’immense expansion du marché dans diverses régions.

Le marché mondial de l’ aromathérapie était évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 4,4 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le « topique » représente le plus grand segment de mode de livraison sur le marché de l’aromathérapie au cours de la période de prévision en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Périmètre / Segmentation du marché de l’aromathérapie

Le rapport marketing à grande échelle sur l'impression d'aromathérapie aide à comprendre les tendances précieuses, un aperçu du comportement des consommateurs et des visualisations qui permettront de mener une analyse efficace des concurrents.

Géographiquement, la version mondiale du rapport sur le marché de l’aromathérapie couvre les régions et les pays suivants

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde , Asie du Sud-Est et autres)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres)

MEA (Arabie saoudite, Turquie, Émirats arabes unis (EAU), Israël, Égypte, Afrique du Sud et reste de la MEA)

Le rapport sur le marché de l’aromathérapie est fourni pour les marchés internationaux ainsi que pour les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique en outre la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Troisièmement par régions, ce rapport se concentre sur les ventes (consommation), la production, l’importation et l’exportation d’aromathérapie aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, en Inde.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de l’aromathérapie sont

Air Aroma, (Australie), Frontier Co-op (États-Unis), doTERRA (États-Unis), Eden Gardens, (Inde), Frontier Co-op., (États-Unis), Hubmar, (États-Unis), Isagenix Worldwide Inc., (États-Unis ), Mountain Rose Herbs, (États-Unis), NuSkin., (États-Unis), FLORIHANA (France), PLANT THERAPY ESSENTIAL HOIL, (États-Unis), Rocky Mountain Oils LLC. ….

Source de données et méthodologie de recherche :

Nos analystes ont rédigé le rapport en recueillant des informations par le biais de méthodes de collecte de données primaires (par le biais d’enquêtes et d’entretiens) et secondaires (y compris les bases de données d’organismes de l’industrie, des sources payantes réputées et des revues spécialisées). Le rapport comprend une évaluation qualitative et quantitative exhaustive. L’étude comprend les tendances de croissance, les indicateurs micro et macro-économiques, les réglementations et les politiques gouvernementales.

Face aux défis auxquels l’industrie est confrontée, l’étude de marché sur l’aromathérapie discute et met en lumière :

— L’aperçu qui en résulte pour comprendre pourquoi et comment l’industrie mondiale de l’aromathérapie devrait changer.

— Où se dirige l’industrie de l’aromathérapie et quelles sont les principales priorités. Pour l’élaborer, Data Bridge Market Research s’est tourné vers les fabricants pour tirer des informations telles que l’analyse financière, l’enquête auprès des entreprises d’aromathérapie et des entretiens avec des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval et des experts de l’industrie.

— Comment une société d’aromathérapie dans cet ensemble diversifié d’acteurs peut mieux naviguer dans le nouveau paysage émergent de l’industrie et développer une stratégie pour gagner une position sur le marché.

Portée du marché mondial de l’aromathérapie

Le marché de l’aromathérapie est segmenté en fonction du type de produit, du mode de livraison, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Consommables

Équipement

Sur la base du type de produit, le marché de l’aromathérapie est segmenté en consommables et équipements. Le consommable est sous-segmenté en huiles essentielles et huiles de support. Les huiles essentielles sont également subdivisées en singles et en mélanges. Les célibataires comprennent les herbes, les bois, les épices, les fleurs, les agrumes, les terres, les camphres et autres. L’équipement est sous-segmenté en ultrasons, nébulisation, évaporation et chaleur.

Mode de livraison

Application topique

Inhalation directe

Diffusion aérienne

Sur la base du mode de livraison, le marché de l’aromathérapie est segmenté en application topique, inhalation directe et diffusion aérienne. On estime que le topique enregistre la plus grande part du marché, en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau.

Application

Relaxation

Insomnie

Gestion de la douleur

Gestion des cicatrices

Soins de la peau et des cheveux

rhume et toux

Sur la base de l’application, le marché de l’aromathérapie est segmenté en relaxation, insomnie, gestion de la douleur, gestion des cicatrices, soins de la peau et des cheveux, rhume et toux.

Canal de distribution

Directement au client

B2B

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’aromathérapie est segmenté en direct-to-customer et B2B. La vente directe au client est sous-segmentée en commerce de détail et commerce électronique.

Utilisateur final

Utilisation à la maison

Centres de spa et de bien-être

Hôpitaux et Cliniques

Centres de yoga et de méditation

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’aromathérapie est divisé en un usage domestique, des centres de spa et de bien-être, des hôpitaux et des cliniques, des centres de yoga et de méditation.

Extrait de la table des matières du marché de l’aromathérapie :

Présentation

A. Hypothèses de l’étude

b. Portée de l’étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé analytique

4. Dynamique du marché

a. Pilotes du marché

b. Contraintes du marché

c. Attractivité de l’industrie – Analyse des cinq forces de Porter

5. Segmentation du marché

6. Paysage concurrentiel

a. Part de marché du fournisseur

b. Profils d’entreprise

7. Opportunités de marché et tendances futures

8. Chaîne industrielle, acheteurs en aval et stratégie d’approvisionnement

9. Analyse de la stratégie marketing

……..A continué…!

Dans l’ensemble, le rapport sur le marché de l’aromathérapie est une source fiable permettant aux gestionnaires, analystes et cadres de l’industrie de mieux analyser les scénarios de marché d’un point de vue de recherche tiers. Data Bridge Market Research vise à combler le fossé entre les entreprises et les clients finaux pour mieux élaborer les fabricants avec les avantages, les limites, les tendances et les taux de croissance du marché. L’analyse SWOT est également intégrée dans le rapport sur le marché de l’aromathérapie conformément à l’enquête sur l’accessibilité des spéculations et l’enquête sur le retour de l’entreprise.

